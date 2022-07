Recht auf Information

imago images/Agencia EFE Protest gegen gutgemeinte Gesetze der Regierung: In Spanien müssen Fahrradkuriere seit August 2021 fest angestellt sein (Barcelona, 11.5.2021)

Die schöne neue digitale Arbeitswelt birgt viele Geheimnisse, vor allem für die Beschäftigten. Meist sind die Regeln, die die Arbeitsweise von digitalen Plattformen regeln, den Angestellten weitgehend unbekannt. Das ist in Spanien nun verboten. Außerdem will Madrid auch als Vorbild für andere Staaten dienen. Arbeitsministerin und Vizepräsidentin Yolanda Díaz von der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE) stellte Anfang Juni in Madrid den ersten Leitfaden für »algorithmengute« Praxis in Unternehmen vor, die nun national Anwendung finden soll. Am Mittwoch vergangener Woche präsentierte die Ministerin auch die englische Version.

Ein Algorithmus wird in dem Dokument als »eine geordnete und endliche Menge von Operationen oder Regeln« definiert, die es »ermöglichen, die Lösung eines Problems zu finden, die durch Computerprogramme implementiert werden kann, aber nicht muss«. Ein solches automatisiertes Entscheidungssystem verwendet Daten zur Optimierung der Entscheidungsfindung, und diese Entscheidungen, die Maschinen vorschlagen, werden heute bereits in viele Unternehmen angewendet, etwa für Produktivitätsprotokolle oder um Einstellungen, Beförderungen oder Kündigungen vorzunehmen. Das heißt, sie haben eine direkte Auswirkung auf das Leben der Angestellten. Das kann dem spanischen Arbeitsministerium zufolge das Risiko bergen, dass »fundamentale Rechte der Arbeiter verletzt werden«. Denn das Recht auf Privatsphäre, Datenschutz, Gleichheit, die Freiheit von Diskriminierung sowie die Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz können darunter leiden.

Das wichtigste in diesem Dokument ist die Verpflichtung der Firmen, ihre Belegschaften über die Algorithmen, die sie nutzen, zu informieren. Diese sollten nicht nur erklärt, sondern auch mit dem Betriebsrat verhandelt und in den Tarifverträgen festgehalten werden. Eine verpflichtende Verhandlung über die Algorithmen soll es zunächst aber nur im Fall von Unternehmen geben, die von Kurzarbeit Gebrauch machen oder aktuell Massenentlassungen vornehmen. Der Beschäftigte muss beispielsweise darüber unterrichtet werden, dass es ein automatisiertes System in seiner Firma gibt, das anhand von Daten bestimmte Bewertungen abgibt. Es müssen außerdem auch die technischen Angaben erfolgen, etwa die Software, die verwendet wird, und ihre Arbeitsweise. Die Lohnabhängigen müssen über die Konsequenzen informiert werden, die die Anwendung dieses digitalen Werkzeuges für sie hat.

Die Unternehmen sollen auch immer dann die Auswirkungen der Nutzung von Algorithmen unabhängig evaluieren lassen, wenn sie die Gesundheit oder Sicherheit der Mitarbeiter betreffen könnte. Schon seit Anfang des Jahres ist in jedem Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten ein »Gleichheitsplan« obligatorisch. Auch in dieser Hinsicht muss der Algorithmus überprüft werden, um zu vermeiden, dass auf eine automatisierte Art und Weise das Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Frage gestellt werden könnte. Alle Anwendungen müssen regelmäßig überprüft werden.

Das Arbeitsministerium hat selbst auch einen Algorithmus entwickelt, um die Überstunden, die bei Firmen geleistet werden, zu kontrollieren und Betrug zu verhindern. Die Unternehmen sind verpflichtet, die Arbeitsstunden einzutragen. Das Programm »Max« soll diese dann mit den Lohnabrechnungen vergleichen. Bei möglichen Verstößen sendet das Programm automatisch eine Meldung an die Behörde. Ministerin Díaz hatte bei der Vorstellung versichert: »Wenn wir von algorithmischer Regulierung sprechen, tun wir es im Kampf gegen Ungleichheit und Prekarisierung.«

Im vergangenen Jahr hatte das Ministerium das sogenannte Ridergesetz beschlossen, das die Arbeitsbedingungen von Arbeitern der digitalen Plattformen reguliert, vor allem von Essenskurieren. Dort war bereits festgehalten worden, dass diese »von der Firma über die Parameter, die Regeln und die Anweisungen informiert werden müssen, auf denen die Algorithmen basieren«. Denn diese betreffen die Entscheidungen, und diese beeinflussen letztlich die Arbeitsbedingungen. Das Gesetz wurde zum Vorbild für eine EU-Direktive, die zur Zeit bearbeitet wird.