Nachschlag: Verstörend und faszinierend

Sven Simon/imago Die Entführer kommen. Journalisten und Schaulustige umringen das Fluchtauto der beiden Geiselnehmer Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner (18.8.1988)

Dokumentationen beim Streaming­anbieter Netflix sind in der Regel Schrott. Unterlegt mit dramatischer Musik, folgen sie meist gängigen US-Formaten. Ganz anders präsentiert sich die Dokumentation »Gladbeck. Das Geiseldrama«, die Volker Heise für Netflix produziert hat. Das nur aus Originalaufnahmen verschiedener Medien bestehende Stück über die brutale Geiselnahme, die im Sommer 1988 die alte BRD in Atem hielt, ist so verstörend wie faszinierend. Verstörend, weil sie völlig enthemmte Pressevertreter zeigt, die sich zu den Entführern ins Auto setzen und den vom Tode bedrohten Geiseln dummdreiste Fragen stellen. Faszinierend, weil sie ein uns längst entrücktes Land im Bild einfängt und den Abstand deutlich macht: Niemals würde die Polizei heute noch Passanten und sogar Kinder so nah heranlassen wie etwa in Bremen, wo zeitweise mehrere Dutzend Menschen den Entführer Hans-Jürgen Rösner umringen. Heises Idee, die Originalaufnahmen für sich sprechen zu lassen, geht voll auf. Unbedingt sehenswert. (row)