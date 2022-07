Alle Wege führen nach Moskau

imago images/foto-leipzig.de Erwähnenswert: Das linksautonome Zentrum »Rote Flora« ist dem Senator persönlich ein Dorn im Auge (Hamburg, 26.10.2021)

Nicht weniger als eine »Zeitenwende« sei es für den Geheimdienst: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist Hamburgs Landesamt für Verfassungsschutz verstärkt als Beratungsstelle in Sachen Onlinespionageabwehr gefragt. Das zumindest behauptete Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2021, wie der NDR berichtete. Auch in der Hansestadt mache sich die von Russland ausgehende »hybride Bedrohung« bemerkbar, meinte Grote. Dem Sender zufolge nannte der Senator jedoch keine konkreten Zahlen zu Computerattacken auf Hamburger Unternehmen oder Einrichtungen.

Die Behörde ist offiziell auch für Spionageabwehr zuständig. Dabei habe man einen »360-Grad-Blick«, wie es heißt, der auch Geheimdienste von Verbündeten der BRD berücksichtige. Im Fokus sind laut Jahresbericht 2021 jedoch die Dienste der Russischen Föderation, der Volksrepublik China, der Islamischen Republik Iran und des NATO-Partners Türkei. Zu Russland erwähnt der Verfassungsschutzbericht neben dem Mord im Berliner Tiergarten durch einen mutmaßlich russischen Agenten vor allem, das Land habe mit seinen Auslandssendern in der BRD Desinformation während der Coronapandemie verbreitet. Diese hätten »eine Verunsicherung der Bevölkerung bezüglich des deutschen Gesundheitssystems« zum Ziel gehabt. Derweil fällt der Abschnitt zum türkischen Geheimdienst dadurch auf, dass die in einem vorherigen Kapitel noch als Terrororganisation bezeichnete Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hier lediglich als ein »Schwerpunkt der Aktivitäten des MIT« bei der Ausspähung kurdischer Organisationen in der BRD aufgelistet wird.

Bei der sogenannten Cyberabwehr endet die diffuse russische Gefahr offenbar nicht. Landesamtschef Torsten Voß zufolge seien verstärkt »prorussische Attitüden« unter sogenannten Staatsdelegitimierern festgestellt worden. In der Mitteilung zum neuen Bericht erklärte Grote entsprechend, dass »mit Verschwörungsideologien, die die Legitimität unserer demokratischen Institutionen in Abrede stellen«, ein neues »extremistisches Phänomen« hinzugekommen sei. Hamburgs Verfassungsschutzbericht für 2021 enthält daher ein neues Kapitel. Was zuvor noch »Reichsbürger und Selbstverwalter« zum Thema hatte, ist nun dem »verschwörungsideologischen Extremismus« gewidmet. Dabei handelt es sich im Grunde um eine Erweiterung der aus dem Bereich »Rechtsextremismus« ausgekoppelten »Reichsbürger«-Kategorie um die sogenannten Coronaleugner und reaktionäre Gegner staatlicher Pandemiemaßnahmen.

In dem Abschnitt zum »Linksextremismus« findet sich eine weitere Neuerung. Anders als im Jahresbericht 2020 werden nun Strömungen der Partei Die Linke – mit 13 Sitzen in der Hamburgischen Bürgerschaft vertreten – nicht länger explizit aufgeführt. Anstelle der Kommunistischen Plattform, »Marx 21«, Cuba Sí, der Sozialistische Linken sowie der Linksjugend ist lediglich von »revolutionär-marxistischen Teilstrukturen der Partei« die Rede. Explizit nennt der Inlandsgeheimdienst dagegen die bundesweiten antikapitalistischen »Wer hat, der gibt«-Proteste vom August vergangenen Jahres. Mehr als 1.500 Menschen schlossen sich der Demonstration in Hamburg an, die durch die – »verächtlich als ›Bonzenviertel‹ bezeichneten« – Stadtteile Blankenese und Nienstedten führte. Die skandierte Losung »Wir enteignen euch alle!« sei »mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar«. Wer Enteignung von privaten Unternehmen fordert, befinde sich »in einem nicht aufzulösenden Widerspruch zum Grundgesetz«.

Prominent erwähnt wird einmal mehr die Gruppe »Roter Aufbau Hamburg«. Die im neuen Bericht genannten Dinge seien jedoch ganz überwiegend die bekannten Textbausteine, entnommen aus öffentlichen Mitteilungen der Gruppe, wie deren Sprecher Halil Simsek am Montag im Gespräch mit junge Welt erklärte. Auffällig sei, dass er selbst und auch andere Aktive nicht mehr namentlich genannt werden. Ansonsten habe der Jahresbericht keine besondere Bedeutung für ihn und seine Gruppe, urteilte Simsek.