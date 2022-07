Kanzler beschwört Burgfrieden

Chris Emil Janßen/IMAGO DGB-Chefin Yasmin Fahimi, Kanzler Olaf Scholz und BDA-Präsident Rainer Dulger am Montag in Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat auf eine lang anhaltende Wirtschaftskrise mit hohen Preisen eingestimmt. Nach der Auftaktsitzung zur von ihm vorgeschlagenen »konzertierten Aktion« erklärte er am Montag in Berlin vor Pressevertretern: »Die aktuelle Krise wird nicht in wenigen Monaten vorübergehen.« Russlands Krieg in der Ukraine und die durch die Pandemie gestörten Lieferketten sorgten für eine generelle Unsicherheit. Das werde sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Sein Fazit: »Wir stehen vor einer historischen Herausforderung.«

Ziel der für längere Zeit geplanten Treffen mit Spitzenvertretern der Gewerkschaften und der Unternehmerverbände ist demnach die Entwicklung von »Instrumenten« zur Krisenbewältigung. Scholz beschwor einen »Geist der Gemeinsamkeit« und behauptete, »fairer Ausgleich der Interessen« präge die Bundesrepublik. Im Ersten Weltkrieg sprachen SPD, Gewerkschaften, Kapital und Regierung ähnlich von »Burgfrieden«.

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi, die am Wochenende die enorme Vermögensvermehrung von Reichen in der Krise kritisiert hatte, nannte die Situation »historisch präzedenzlos«. Die Mehrausgaben privater Haushalte gingen weit über die Entlastungen durch Maßnahmen der Bundesregierung hinaus. Eine »Diskussion über eine Lohn-Preis-Spirale« sei falsch. Es gelte, »eine Rezession zu verhindern, Standorte zu stabilisieren, Wertschöpfungsketten zu erhalten und Beschäftigung zu sichern.«

Ähnlich formulierte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger: »Dieses Land steht vor der härtesten wirtschafts- und sozialpolitischen Krise seit der Wiedervereinigung.« Er gestand zu: »Löhne sind aktuell kein Inflationstreiber, aber die Menschen spüren die Inflation.« Die Tarifpartner könnten einen Teil der Inflation auffangen, die Politik könne durch eine Senkung von Steuern und Sozialabgaben helfen. In der vergangenen Woche hatte Dulger öffentlich über die Einschränkung des Streikrechts nachgedacht. Ergebnisse der nun gestarteten Gespräche soll es im Herbst geben.