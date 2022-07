Neu erschienen

Antifa

Im Magazin der VVN-BdA schreiben Alice Czyborra und Silvia Gingold über Siegmund Gingold – der jüngste Bruder des 2006 verstorbenen Antifaschisten Peter Gingold wird am 11. Juli 100 Jahre alt. Tobias Pflüger setzt sich in einem ausführlichen Beitrag mit der Geschichte der NATO auseinander. Ein Fundstück aus dem Archiv der VVN-BdA stellt Ulrich Sander vor: Eine Liste, auf der der Düsseldorfer Künstler und Antifaschist Otto Pankok 1948 die Namen von Nachbarinnen und Nachbarn notiert hatte, die von den Nazis als »Zigeuner« verfolgt, deportiert und überwiegend ermordet worden waren. Gerd Wiegel schreibt über die AfD in der »Stagnations- und Krisenphase«. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Juli/August 2022, 36 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

Position

Im Magazin der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend berichtet Aritz Rodríguez Galán, Vorsitzender des Weltbundes der demokratischen Jugend, im Interview über die Aktivitäten zur Befreiung der in der Ukraine inhaftierten jungen Kommunisten Michail und Aleksander Kononovich. Schwerpunktthema des Heftes ist diesmal »Kolonialismus und Befreiungskampf«. Weitere Texte befassen sich mit der Militarisierung der EU, der Burgfriedenspolitik der Gewerkschaften, dem neuen britischen Sicherheitsgesetz und dem Kampf gegen Waffenlieferungen an die Ukraine in Italien. (jW)

Position. Magazin der SDAJ, Heft 2/2022, 47 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstr. 18, 45127 Essen, E-Mail: position@sdaj-netz.de

iz3w

In der Zeitschrift des »Informationszentrum 3. Welt« schreibt Thomas Berger über die »Rückkehr einer Dynastie« bei den Präsidentschaftswahlen auf den Philippinen. Eine wichtige Rolle bei der Wahl von Ferdinand Marcos habe eine »gezielte und erfolgreiche Desinformationskampagne« in den sozialen Medien gespielt. Charlotte Schnurr berichtet über die Lage von Geflüchteten in Calais, Zia Moballegh im Interview über die Lage in Afghanistan. Schwerpunkt des Heftes ist der Krieg in der ­Ukraine. (jW)

iz3w, Nr. 391 (Juli/August 2022), 50 Seiten, 6 Euro, Bezug: Aktion Dritte Welt e. V. Informationszentrum 3. Welt, Kronenstraße 16 a, 79100 Freiburg, E-Mail: info@iz3w.org