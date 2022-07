Unermüdlicher Aufklärer

www.deutschland1949.de Reiner Zilkenat spricht auf einer wissenschaftlichen Konferenz über DDR und BRD als »Kinder des Kalten Krieges« (4.11.2019)

Schon ist es wieder mehr als zwei Jahre her, als plötzlich und unerwartet der marxistische Historiker und Publizist Reiner Zilkenat kurz vor der Vollendung seines 70. Lebensjahres verstarb. In einem Nachruf in jW hatten Günter Benser und ich ihn damals als einen Antifaschisten mit Leib und Seele charakterisiert. Unermüdlich hatte Reiner Zilkenat immer wieder den Aufstieg des Faschismus in Deutschland, dessen Hauptverantwortliche und deren Bundesgenossen in anderen politischen Lagern, vor allem im Rechtskonservatismus, thematisiert. Das beständige Warnen vor der Fratze des alten wie neuen Antisemitismus war ihm ein Lebensanliegen genauso wie das Streben, den antifaschistischen Kräften in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft neue und zeitgerechte Argumente an die Hand zu geben. Diese Leitlinien seines Wirkens als Historiker, Didaktiker und Aufklärer gaben dem von Yves Müller zusammengestellten, Ende 2021 herausgekommenen Gedenkband den Titel.

Mit Unterstützung von Reiner Zilkenats Witwe Simona Schubertova und von Harald Wachowitz, Zilkenats Partner beim Berlin-Brandenburger Bildungswerk e. V., entstand dabei ein Sammelband mit 18 ausgewählten historischen Beiträgen und einer Bibliographie der Arbeiten Zilkenats. Der Historiker Peter Brandt steuerte ein Nachwort bei.

Yves Müller erinnert an Stationen des Historikerlebens und bringt dabei etliche persönliche Erinnerungen ein. Der in Berlin-Tiergarten aufgewachsene Reiner Zilkenat wurde als Jugendlicher in der Schüler- und Lehrlingsbewegung der 1960er Jahre politisiert. Der frischgebackene Abiturient nahm im Sommer 1971 sein Studium der Geschichte, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin auf. Bald trat er der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW) bei – alles andere als ein Vorteil für eine Karriere im Wissenschaftsbetrieb in der »Frontstadt«. Promoviert wurde der Westberliner 1989 an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED mit einer Arbeit über den Berliner Metallarbeiterstreik 1930.

Zilkenats wissenschaftliches Arbeiten, in der Bibliographie nachzuverfolgen, spannt sich über einen Zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten. Noch unmittelbar vor seinem Tod sprach er zum Kapp-Lüttwitz-Putsch, dessen 100. Jahrestag bevorstand. Seine Mitstreiterin Barbara Hofmann (Seniorenuniversität Berlin e. V.), Siegfried Ransch und Hans Schoenefeldt erinnern sich mit warmen Worten an ihn. Es folgen repräsentativ ausgewählte Beiträge Zilkenats über Preußen und das Kaiserreich und die Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik. Mit »Faschismus, Antifaschismus, Zweiter Weltkrieg« und »Antisemitismus und Gewalt« folgen jene Stichworte, die den Kern seines Wirkens umreißen. An die gemeinsamen wissenschaftlichen Anfänge an der FU bei Reinhard Rürup erinnert sich Peter Brandt.

Reiner Zilkenat wollte und soll in Erinnerung bleiben als eine Persönlichkeit, deren Streben es war, Menschen zu eigenständigem Denken und Handeln zu befähigen. Die ausgewählten Beiträge und die persönlichen Erinnerungen an ihn in diesem Gedenkband widerspiegeln dies in gelungener Weise. Der Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung, dem Reiner Zilkenat von 2011 bis 2018 vorstand, plant für den 12. November 2022 ein Ehrensymposium mit dem Arbeitstitel »Sozialistische Arbeiterbewegung und antifaschistischer Kampf«.