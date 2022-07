Autobahn durchs Moor

imago images/Eckhard Stengel Dauercamper seit April 2021: Protestzelte auf dem Rathausplatz der Hansestadt Bremen

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat für den kommenden Donnerstag sein Urteil über die Planung der sogenannten Küstenautobahn A 20 angekündigt – genauer gesagt, über den ersten Abschnitt der Trasse zwischen den niedersächsischen Orten Westerstede und Jaderberg: Anlass für einen Blick auf das uralte Gesamtprojekt.

In manchen BRD-Straßenkarten der frühen 70er Jahre zieht sich eine gestrichelte Trasse vom deutsch-niederländischen Grenzgebiet in Ostfriesland, Weser und Elbe querend, bis nach Ostholstein. Damals schon wurde die Streckenplanung unverhohlen wirtschaftlich und militärisch begründet: Der »Roundtable der Europäischen Industrie«, ein Lobbyistenklub etlicher Konzernbosse, forderte ein kontinentales Trassennetz zur Kostenoptimierung der Güterverkehre. Im Norden gehörten zu diesem »Missing Links« genannten Plan etwa der Ärmelkanaltunnel oder die Ostseequerungen über Öresund, Großen Belt oder Fehmarn-Belt. Und eben auch eine küstennahe Autobahn (samt neuer Weser- und Elbetunnel), deren Planung damals aber noch an der Grenze der BRD zur DDR endete. Zugleich mahnten NATO-Militärs in jener Phase des Kalten Kriegs eine »Aufmarschtrasse« für den »Verteidigungsfall« an.

Es gab konkrete Planungsschritte, es wurde auch ein erster Abschnitt realisiert – die heutige A 28 zwischen Leer und Westerstede. Allerdings wurde um 1980 die weitere Planung eingestellt. Die Gründe dafür blieben nebulös, EU-Verkehrskonzepte dürften ebenso eine Rolle gespielt haben wie die damalige Phase der »Entspannungspolitik«: ein Affront gegenüber den neuen Handelspartnern im »Ostblock« sollte vermieden werden. Aber weder in Niedersachsen noch in Schleswig-Holstein fand dieser Verzicht einmütige Zustimmung, beharrlich forderten Kräfte aus Wirtschaft und Politik eine Neuaufnahme der Planung.

Die geschah ab 1990 zunächst bruchstückhaft: Mal ging es in schlitzohriger Weise um einen »Wesertunnel« (siehe unten), mal um eine notwendige »Hamburg-Umfahrung«, schließlich wurden im Osten die Karten komplett neu gemischt: Mit der Konzeption einer »Ostseeautobahn« und deren planerischer Zusammenlegung mit der »Küstenautobahn« im Westen wuchs die Idee zu einer West-Ost-Magistrale Niederlande–Polen. Deren östlicher Teil zwischen Lübeck und Szczecin konnte als dringendes Vorhaben der »Verkehrsprojekte Deutsche Einheit« – mittels drastisch verkürzter Planfeststellung – um die Jahrtausendwende gebaut und Ende 2005 schließlich eingeweiht werden (womit übrigens via A 1 gen Bremen und weiter Richtung Oldenburg zur genannten A 28 eben die von Wirtschaft und Militär geforderte Verbindung Niederlande–Osteuropa längst existiert!). Skurrilerweise wurde das letzte Teilstück der neuen A 20 ausgerechnet bei Tribsees freigegeben und sorgte 2017 erneut für Schlagzeilen: Auf einer Länge von knapp 100 Metern versackte dort die Trasse metertief im Moor.

Westlich von Lübeck konnte bis Bad Segeberg gebaut werden, bevor das BVerwG das nächste Teilstück 2012 aus Gründen des Naturschutzes vorerst stoppte. Für die insgesamt verbleibenden 18 Bauabschnitte bis Westerstede gibt es bis heute lediglich fünf Planfeststellungsbeschlüsse, alle wurden beklagt und sind derzeit aus unterschiedlichen Gründen juristisch »nicht vollziehbar«. Gegen den ersten Abschnitt im Westen wurde nun am 31. Mai vor dem BVerwG verhandelt.

Etliche Teilabschnitte der geplanten A 20 – wie bei Tribsees so auch beidseitig der Elbe sowie westlich der Weser – führen durch teilweise tiefgründige Moorgebiete. Daraus resultieren Statikprobleme, die die Kosten in die Höhe treiben, aber vor allem würden durch den Bau Moore zerstört, die zu den wertvollsten natürlichen CO2-Speichern zählen – in heutiger Zeit ein absolutes Unding, zumal für eine ihrerseits per se klimaschädliche Verkehrstrasse. Seit Mitte 2021 campieren Klimaschutzaktivisten auf einem geplanten Trassenabschnitt bei Westerstede: »Moor bleibt Moor!« fordern sie beharrlich.

Die Autobahn-Lobbyisten werden nicht müde, die A 20 als »zukünftig (…) wichtigste und schnellste Ost-West-Verbindung in Norddeutschland« zu bewerben und ihr von Reisezeitverkürzung über Straßennetzentlastung bis Wirtschaftsförderung alle nur denkbaren Vorteilsetiketten anzuheften. Der Haken an der Sache: Nichts davon ist beweisbar, immer neue Prognosen der Planer zur Verkehrsentwicklung werden regelmäßig gutachterlich widerlegt.

Die Trasse, so die Planer, werde die »Hinterlandanbindung« der deutschen Seehäfen verbessern: Unhaltbar, denn deren Verkehr läuft in Nord-Süd- statt in West-Ost-Richtung. Aber schon in den 1990er Jahren begeisterten sich niederländische Manager für die ­A-20-Pläne und die so verbesserte Anbindung des Rotterdamer Hafens an Osteuropa: Transitbeschleunigung – genau das, was der Roundtable einst gefordert hatte. Ein daraus folgendes Abhängen deutscher Häfen haben die Planer indes immer geleugnet. Das Bündnis »A 20 nie!« geht noch weiter: »Die Küstenautobahn schwächt den ländlichen Raum«, in den Regionen drohe Kaufkraftabfluss und Arbeitsplatzverlust. Die Menschen hätten demnach einen hohen Preis zu zahlen: Verschlechterung der Lebensqualität, Zerschneidung von Dörfern wie Agrar­flächen, Zerstörung wertvoller Naturräume – und drastisch zunehmende öffentliche Verschuldung.

Prozessbeobachter sind unsicher, ob das BVerwG der Klage stattgibt. Falls nicht, dürfte das Verfahren vorm Bundesverfassungsgericht oder auch beim Europäischen Gerichtshof landen.