Scholz erteilt Schulschließungen Absage

Daniel Jüptner/imago images/7aktuell Eltern und Kinder kommen zur Maskenausgabe an einer Grundschule in Baden-Württemberg (Aichtal, 23.3.2021)

Trotz der Warnungen seines Gesundheitsministers vor einem »schweren Herbst« hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für die Zeit nach dem Ende des Sommers nicht mehr so drastische Coronamaßnahmen für nötig wie in den Jahren zuvor. »Schulschließungen sollte es nicht mehr geben, und ich glaube auch nicht, dass wir so einen Lockdown brauchen, wie wir ihn in den letzten Jahren hatten«, sagte der SPD-Politiker am Sonntag im ARD-»Sommerinterview« im »Bericht aus Berlin«. Man habe inzwischen eine »völlig veränderte Situation«, sagte Scholz mit Blick auf eine Impfquote von 76 Prozent (Grundimmunisierung) in Deutschland.

Scholz könne sich vorstellen, dass Test- und Maskenpflichten im Herbst und Winter wieder eine größere Rolle spielen werden. Er rief zugleich Menschen ab 60 Jahre zu einer vierten Impfung gegen das Coronavirus auf. Die Infektionszahlen steigen seit einiger Zeit, die ansteckendere Omikron-Sublinie BA.5 dominiert das Infektionsgeschehen. Im Frühjahr waren die staatlichen Coronabestimmungen gelockert worden, die bundesweite Rechtsgrundlage läuft am 23. September aus.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte davor, vulnerable Gruppen zu vernachlässigen. Vorstand Eugen Brysch sagte der Nachrichtenagentur dpa laut Bericht vom Sonntag, in dem »Gezerre« um Maßnahmen komme der Schutz von hochbetagten, pflegebedürftigen und schwerstkranken Menschen unter die Räder. Allein die steigenden Zahlen von Covidausbrüchen in den rund 12.000 Pflegeheimen verlangten aber ein einheitliches und effizientes Vorgehen. Brysch forderte unter anderem eine Konzentration der PCR-Testkapazitäten auf Pflegebedürftige, Angehörige und medizinisch-pflegerisches Personal. Er verlangte vom Gesundheitsministerium, jedem Pflegebedürftigen eine kostenlose Prüfung des Immunstatus anzubieten. (dpa/jW)