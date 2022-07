»Über den Imperialismus als System und die Kriegsgefahr«. Konferenz. Wie lassen sich mit Lenins Imperialismusanalyse aktuell Kriegsgefahr und Friedenskräfte bestimmen? Wie kann die Rolle des Imperialismus im System internationaler Beziehungen bestimmt werden? Welche Aufgaben stehen vor den Friedenskräften? Referenten: Jürgen Lloyd, Lucas Zeise, Arnold Schölzel, Hans Christoph Stoodt und Andrea Hornung. Sonntag, 3.7., 10 Uhr. Ort: Saalbau Gallus, Mart-Stam-Raum, Frankenallee 111, Frankfurt am Main. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung

»Neues aus Kuba«. Mitglieder der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba berichten von ihrer vierwöchigen Reise im Mai/Juni 2022 nach Kuba. Im Gepäck haben sie ein zehnminütiges Video über das Endoskopieprojekt »Abel Santamaría« in Pinar del Río. Donnerstag, 7.7., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba, Stuttgart

»Kolonialverbrechen in Deutsch-Ostafrika und das Wißmann-Denkmal in Bad Lauterberg«. Vortrag. Bis heute wird Hermann von Wißmann als Afrikaforscher und Kämpfer gegen den Sklavenhandel angesehen. Wie weit war Wißmann in die Verbrechen des Kolonialismus verwickelt? Bernd Langer, Historiker. Montag, 4.7., 19 Uhr. Ort: Afrikahaus, Bochumer Str. 25, Berlin. Veranstalter: Helle Panke Berlin