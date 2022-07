Nachschlag: Nachschlag?

imago images/Panthermedia Bauchgefühl oder Brieftasche? Nicht immer entscheidet der Appetit über die Essenswahl

Wohin geht die Redaktionsboheme in Berlin-Mitte zum Speisen? Feuilletonkollege Hahn hilft sich notgedrungen ab und zu mit Hühnerfrikassee vom Discounter aus (1,79 Euro, »versalzen«). Die Kantine in der Berliner Volksbühne hatte am Freitag »Buntes Ofengemüse mit Couscous und Hummus« sowie »Kapernklopse mit Salzkartoffeln« auf der Speisekarte. Umsonst gibt es dazu echte Berliner Schnauze und Theateratmosphäre (»Ein Maschinist bitte auf die Bühne!«). Ein Besuch drängt sich nicht zuletzt aus Solidarität mit den Beschäftigten auf, der Pächter kämpft laut Flurfunk mit den steigenden Energiekosten und bittet um Zuschüsse des Berliner Senats. Nach der Sommerpause soll es laut eigener Auskunft aber erst mal weitergehen, man habe »eine Verlängerung gekriegt«. Oder doch zur Linkspartei? Preislich sind die Genossen immer noch unschlagbar. Die Kulturkantine in der Saarbrücker bietet derweil »Königsberger Klopse vom Bioschwein und -rind« oder »Gefüllte Paprikaschote« zu fairen Preisen in hipper Umgebung an. Salat inklusive. Aber Nachschlag? Da fragste wat. (mis)