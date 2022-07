Anno … 27. Woche

1832, 5. Juli: Nachdem 30.000 Teilnehmer beim Hambacher Fest Ende Mai die nationale Einheit Deutschlands sowie Freiheit, Bürgerrechte und Demokratie gefordert haben, verkündet das zentrale politische Organ des 1815 gegründeten Deutschen Bundes, der in Frankfurt am Main tagende Bundestag, die Abschaffung der Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit. Die Maßnahmen richten sich vor allem gegen die Burschenschaften. Ihre Mitglieder gelten in Preußen bald als Hochverräter.

1932, 5. Juli: In Portugal wird António de Oliveira Salazar zum Ministerpräsidenten berufen. Salazar war bereits seit 1928 Teil der Regierung unter General António Carmona gewesen, der alle Aufstände gegen sein Gewaltregime blutig unterdrückte. Salazar herrscht faktisch als Diktator und setzt ein am italienischen Faschismus orientiertes Staatsmodell um (»Estado Novo«).

1957, 4. Juli: Nach einem mehrwöchigen Machtkampf um die Führung in der KPdSU nach Stalins Tod entledigt sich Generalsekretär Nikita S. Chruschtschow seiner Rivalen. Die »parteifeindliche Gruppe« um Georgi M. Malenkow, Wjatscheslaw M. Molotow, Lasar M. Kaganowitsch und Dmitri T. Schepilow wird ihrer Ministerposten enthoben und aus dem Zentralkomitee der Partei ausgeschlossen.

1957, 6. Juli: In Westberlin wird die Interbau, die Internationalen Bauausstellung, eröffnet. Sie dient als Instrument der Stadtplanung. 53 Architekten aus 13 Ländern sind eingeladen, sich an der Neugestaltung des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Hansaviertels zu beteiligen. Das Hansaviertel gilt als Konkurrenzprojekt zur gleichzeitig gebauten Stalinallee in Ostberlin.

1962, 5. Juli: Nachdem Algerien unter Führung der Nationalen Befreiungsfront FLN die Loslösung von Frankreich erkämpft hat, erklärt das Land seine Unabhängigkeit von der ehemaligen Kolonialmacht. Die Abtrennung vom französischen Staatsgebiet ist zuvor im Abkommen von Évian festgehalten und in zwei Referenden in Frankreich und Algerien bestätigt worden.

1972, 2. Juli: Pakistan und Indien schließen einen Vertrag zur Regelung ihrer zwischenstaatlichen Beziehungen. Vorausgegangen sind dem sogenannten Shimla-Abkommen (nach dem in Nordindien gelegenen Unterzeichnungsort) Konflikte und militärische Auseinandersetzungen zwischen den beiden Staaten um das Grenzland Kaschmir. Indien und Pakistan verpflichten sich in dem Dokument, ihre Meinungsverschiedenheiten friedlich durch bilaterale Verhandlungen beizulegen.