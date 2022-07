Everett Collection/imago images Rotarmisten in Stalingrad reinigen ihre Waffen und Uhren (November 1942)

Dieses Buch liefert zunächst weniger als das, was sein Titel verspricht. Die Handlung bricht im September 1942 ab: Kleine Einheiten der Roten Armee verteidigen beharrlich einige Häuserblocks und Fabriken am Westufer der Wolga. Die 6. Armee der deutschen Wehrmacht ist noch lange nicht eingekesselt, bis zum Sieg werden noch mehr als vier Monate vergehen. Grossman hat die späteren Ereignisse in seinem Folgeroman »Leben und Schicksal« behandelt, der in der Sowjetunion nicht gedruckt wurde, aber im Westen wegen seiner »antitotalitären« Stoßrichtung willkommen war.

Andererseits schildert Grossman in »Stalingrad« weit mehr als nur die Anfangsphase der weltgeschichtlich entscheidenden Schlacht. Er beschreibt die deutsche Sommeroffensive 1942 und den improvisierten Widerstand in der Steppe, bis schließlich alles auf die Großstadt als Haltepunkt hinausläuft. Allein das Personenverzeichnis, das zwecks leichterer Orientierung dem Buch vorangestellt ist, nimmt acht Seiten in Anspruch. Der Nachteil ist offensichtlich: Die meisten Einzelschicksale interessieren wenig, und falls man doch mal doch Anteil nimmt, verschwindet die Figur, um – vielleicht – Hunderte von Seiten später wieder aufzutauchen. Der Vorteil ist hingegen, dass verschiedenste Lebensbereiche repräsentiert sind. Ein Krieg wird ja nicht nur an der Front geführt. Landwirtschaft, Industrie und Forschung gehören dazu. Grossman fragt, welche Kunst in Kriegszeiten tauglich ist und nach welchen moralischen Maßstäben ein Heim für Kriegswaisen geleitet werden muss. Er zeigt eine umfassend mobilisierte Gesellschaft, die zugleich stets neu entscheiden muss, welchen Stellenwert individuelle Sichtweisen in ihrem Kampf haben.

Und Individuen haben Erlebnisse und Erinnerungen. Immer wieder nutzt Grossman Rückblicke bis in die ersten Tage nach dem deutschen Überfall im Juni 1941. Die Verteidiger haben im Abwehrkampf gelernt, ziehen sich sogar manchmal etwas zu routiniert zurück, aber zugleich müssen sie lernen, dass irgendwo eine hinterste Stellung erreicht wird, von der aus es wieder nach vorne gehen muss.

Trotz aller Schrecken ist »Stalingrad« ein optimistischer Roman. Zwar sind alle Schäbigkeiten da, die sich in jedem umfassenden Konflikt auffinden lassen. Doch zeigt Grossman sie als Randerscheinungen. Wo Funktionäre große Schwächen zeigen, werden sie versetzt. Kleinere Fehler werden leicht behoben. Alle Hauptfiguren auf sowjetischer Seite sind nur eben in dem Maße nicht perfekt, als sie literarisch lebensfähig sein müssen.

Das verstört heutige Leser. Wir sind an ambivalente Figuren gewöhnt: nie ganz böse, nie ganz gut, dadurch psychologisch interessant. Grossmans Personal erscheint daran gemessen schablonenhaft. Doch stützt sich diese Gestaltung auf eine historische Erfahrung, nämlich die der sowjetischen Menschen, die opferbereit den faschistischen Überfall zurückwiesen. Und sie bezieht sich auf eine Ästhetik, nämlich die des sozialistischen Realismus, dem es nicht zuerst um eine differenzierte Personenpsychologie ging, sondern um Literatur als Mittel und Bestandteil einer neuen Gesellschaft.

Um dies zu erreichen, hat Grossman verschiedene Fassungen des umfangreichen Texts erstellt. Es wäre falsch, dies allein als Kampf mit der Zensur (die es auch gab) aufzufassen. Sicher gab es Verstümmelungen, aber ebenso regte die Kritik Grossman zu Verbesserungen an. Zudem unterscheiden sich die Druckfassungen von 1952, 1954 und 1956 (die dem in der DDR unter dem Titel »Wende an der Wolga« veröffentlichten Text zugrunde liegt). Robert Chandler hat für eine englische Übersetzung eine Mischung aus einem frühen Typoskript und der Druckversion von 1956 erstellt. Sie ist Grundlage der vorliegenden Übersetzung aus dem Russischen. Dieser Versuch, eine optimale Fassung zu erstellen, führt also zu einer Version, die Grossman so niemals geschrieben hat. Philologisch ist das zumindest gewagt. Vom Inhalt her ist es begründbar, zumal es erkennbar nicht um eine antikommunistische Säuberung des Romantexts ging. Positive Nennungen Stalins, die 1956 gestrichen wurden, sind heute dann wieder eingefügt, wenn sie im Zusammenhang sinnvoll sind.

Gegenwärtig kann man aus diesem Roman lernen, was tatsächlich ein Vernichtungskrieg ist. Allein die Bombenangriffe auf Stalingrad, bevor auch nur ein einziger deutscher Soldat die Stadt betreten hatte, forderten 40.000 Opfer. Wohnhäuser wurden nicht erst im Verlauf von Kämpfen zerstört, sondern von deutscher Seite planmäßig und flächendeckend. An Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung war nicht zu denken. Grossman, der von 1941 bis 1945 als Kriegsberichterstatter tätig war, hat Kämpfe erlebt, an deren Rücksichtslosigkeit in den letzten drei Jahrzehnten allenfalls die Kongo-Kriege ab den 1990er Jahren heranreichen.

Dagegen überschreitet nichts von dem, was sich seit dem 24. Februar in der Ukraine ereignet, den Rahmen dessen, was seit jeher in Kriegen leider üblich ist. Für die einzelnen Betroffenen ist dies natürlich kein Trost. Aber es hilft, die deutsche Geschichtspolitik zu durchschauen. Die Bezeichnung »Vernichtungskrieg« haftete einst an der deutschen Wehrmacht. Nun hat sie das russische Militär am Hals, während die deutsche Regierung im Rahmen ihrer Osteuropastrategie der Ukraine Waffen liefert. Gegen eine solche Täter-Opfer-Umkehr bringt Grossmans Roman reichlich Anschauungsmaterial.