IG Metall fordert Plan für Osten

Christophe Gateau/dpa

»Denkt auch an die Ossis«. Zum Abschluss ihrer Betriebsrätekonferenz Ost appellierte die IG Metall an die Politik, angesichts der vielen Krisen die langfristige Transformation in Ostdeutschland nicht zu vernachlässigen. Im Gepäck hatten die Redner der Pressekonferenz in Leipzig verharmlosende, teils sich widersprechende Einsichten über Ostdeutschland. »Die Menschen in Ostdeutschland haben mit der Wende bereits eine große Transformation von Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft erlebt«, erklärte der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, am Mittwoch. »Viele verbinden damit wirtschaftlichen Abstieg und persönliche Niederlagen.«

Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, sagte: »Die Menschen in Ostdeutschland wissen, wie Veränderung funktioniert«. Der Staatsminister sieht in der Energiewende »auch eine Chance« für die Region. »Viel Neues« entstehe hier, etwa im Zuge des Ausbaus der Wasserstoffindustrie.

Wolfgang Lemb, Vorstandsmitglied der IG Metall, erklärte, »das Geschäftsmodell Niedriglohn« gehöre der Geschichte an. Insbesondere die »junge Generation« mache deutlich, dass sie »für qualifizierte Arbeit gutes Geld und die gleichen Arbeitszeiten wie in Westdeutschland« erwarte. Außerdem habe Ostdeutschland industriepolitische Perspektiven. Die aktuellen Ansiedlungen würden das zeigen.

In den nächsten Tagen sollen die ersten »Transformationsnetzwerke« an den Start gehen, erläuterte Lemb auf der Pressekonferenz. Zunächst sind dabei das Gebiet um Berlin und Westsachsen mit Zwickau und Chemnitz im Fokus. Dabei sollen Gewerkschaften, Handelskammern und Wirtschaftsverbände die industrielle Struktur der Regionen analysieren und Zukunftskonzepte für Industriearbeitsplätze entwickeln.

Der Ostbeauftragte der Bundestagsfraktion Die Linke, Sören Pellmann, gab angesichts der weiterhin ungewissen Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt am Mittwoch eine nüchternere Erklärung ab. Die Bundesregierung habe noch immer keinen konkreten Plan, um Folgen eines Gasembargos abzufedern – »nicht für Schwedt, nicht für Ostdeutschland«.