Tinte trocken, Posten offen

Marius Becker/dpa Die designierte Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur neben Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU, r.) am Montag in Düsseldorf

Eine Säule der bürgerlichen Ordnung ist der Vertrag. Das beherzigen seit langem auch bundesdeutsche Parteienkoalitionen. In Nordrhein-Westfalen haben CDU und Bündnis 90/Die Grünen nun ihren ersten Koalitionsvertrag in dem Bundesland besiegelt. Die Spitzenvertreter der Landesverbände beider Parteien unterschrieben das 146 Seiten lange Papier am Montag nachmittag in Düsseldorf.

Damit steht der für diesen Dienstag geplanten Wiederwahl von CDU-Landeschef Hendrik Wüst als Ministerpräsident nichts mehr im Weg. »Ich habe das Gefühl, das funktioniert«, sagte er auf dem Gelände des Düsseldorfer Künstlervereins »Malkasten« über die neue schwarz-grüne Regierung in NRW. Dort hatten die vorherigen Verhandlungen stattgefunden.

Das Programm des Zweiparteienbündnisses war am Wochenende von Parteitagen der CDU und der Grünen jeweils abgenickt worden. Es liegt seit Donnerstag vor. Mit welchen Ministerposten Wüst seine Parteikollegen versorgen wird, blieb auch am Montag noch offen. Erst am Mittwoch soll im Landtag das komplette neue Landeskabinett öffentlich vorgestellt und vereidigt werden, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Laut Koalitionsvertrag übernehmen die Grünen vier Ressorts, die übrigen acht gehen an die CDU. Diese war aus den Landtagswahlen vom 15. Mai mit 35,7 Prozent der Stimmen (Grüne: 18,2 Prozent) als stärkste Kraft hervorgegangen.

Ein Platz auf der Regierungsbank dürfte wohl an den bisherigen Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, gehen, wie der Deutschlandfunk am Montag mit Verweis auf mehrere Medien berichtete. Demnach sei Liminski womöglich im Gespräch für den Posten des Schulministers. Das hatte der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Die Linke) Anlass gegeben, am Sonnabend auf Twitter in Richtung des Grünen-Landesverbandes zu fragen: »Ihr macht nicht wirklich einen religiösen Fundamentalisten zum Bildungsminister in NRW?« Weitere Parteikolleginnen und -kollegen von Renner äußerten sich dem Sender zufolge ähnlich. Die Linke-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg vermutete am Sonntag ebenfalls auf Twitter, dass im Falle eines Bildungsministers Liminski viele Wählerinnen und Wähler der Grünen ihre Stimmabgabe bereuen würden.

Der Staatskanzleichef wird der religiösen Rechten zugezählt. Ihm wird unter anderem eine Nähe zu Opus Dei vorgeworfen, wie der Deutschlandfunk am Montag berichtete. Liminski selbst hatte dies bereits 2021 zurückgewiesen. »Ich bin weder Mitglied dieser Gruppierung noch pflege ich irgendeine Nähe«, sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger laut Mitteilung vom 30. November. Früher habe der CDU-Politiker der sogenannten Generation Benedikt angehört, berichtete der Deutschlandfunk. Der Zusammenschluss junger Katholiken wollte die Überzeugungen des damaligen Papstes Benedikt XVI. publik machen, inklusive dessen Auffassung der kirchlichen Sexualmoral. Wie Wüst zählt Liminski zu einem engen Vertrauten des vorherigen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der seine politische Karriere in bedeutendem Ausmaß seinen katholischen Netzwerken zu verdanken haben dürfte.

Auf den »grünen« Stühlen der Kabinettsrunde herrscht dagegen Klarheit. Landeschefin und Verhandlungsführerin Mona Neubaur wird Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie, wie der WDR am Sonntag berichtete. Josefine Paul wechselt demnach vom Fraktionsvorsitz an die Spitze des Ministeriums für Kinder, Jugend und Familie, Gleichstellung, Integration und Flucht. Das neue Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr werde von Oliver Krischer geleitet. Er ist bis dahin noch Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Benjamin Limbach wird neuer Landesjustizminister.