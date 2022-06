Verfängliche Freiheit

imago images/POP-EYE Schmetterlingsskulptur von Henry Moore vor der schwangeren Auster: Haus der Kulturen der Welt, Berlin

Das Berliner »Haus der Kulturen der Welt« (HKW) wurde als »Kongresshalle« im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) 1956/1957 nach Plänen des US-amerikanischen Architekten Hugh Stubbins erbaut. Die IBA, an der die Elite westlicher Architekten teilnahm, sollte kulturpolitisch die »westliche Modernität« symbolisieren und wurde als Gegenstück zum Bau der Stalinallee konzipiert, wie der vormalige Direktor des HKW, Bernd Scherer, 2021 im Vorwort des hier besprochenen Buches über den von der CIA gesteuerten Kongress für Kulturelle Freiheit (CCF) und dessen weltweite kulturpolitische Aktivitäten im Kalten Krieg schreibt.

Die »schwangere Auster«, wie die Berliner Schnauze die Kongresshalle aufgrund der gewagt geschwungenen Dachkonstruktion nannte, ist ein architektonisches Symbol des Kalten Krieges. Aus dem Dunstkreis des US-Außenministeriums und der CIA heraus initiiert, ist das Gebäude vor allem der einflussreichen Familie Dulles – John Foster Dulles war zwischen 1953 und 1959 US-Außenminister, sein jüngerer Bruder Allen Welsh Dulles von 1953 bis 1961 CIA-Direktor, deren Schwester, die Ökonomin Eleanor Lansing Dulles, von 1952 bis 1959 Berlin-Beauftragte des US-Außenministeriums – zu verdanken. Bei der Grundsteinlegung 1956 wurde dem Gebäude die Aufgabe bescheinigt, ein »Leuchtfeuer der Freiheit« zu sein, das »seine Strahlen nach Osten sendet«. 1960 zelebrierte dort der antikommunistische »Kongress für kulturelle Freiheit« sein zehnjähriges Bestehen unter Beteiligung von 230 internationalen Intellektuellen. Darunter Mary McCarthy, der italienische Publizist Ignazio Silone, der 1931 aus der Kommunistischen Partei ausgetreten war, und die deutschen Kunsthistoriker Will Grohmann, ein vehementer Verfechter der Abstraktion, und Werner Haftmann, dessen Nazivergangenheit erst viel später thematisiert werden sollte.

Die historische Verbindung zwischen explizit US-amerikanischer Architektur und propagandistisch-antikommunistischer Ausrichtung gab wesentliche Impulse für die 2017 weithin beachtete Ausstellung »Parapolitics. Cultural Freedom and the Cold War«. 2021 wurde endlich die umfangreiche gleichnamige Publikation nachgereicht. Parapolitik bezeichnet hier verdeckte, staatlich finanzierte Aktivitäten zur Erreichung eines bestimmten Ziels. Barnor Hesse, Professor für Afroamerikanische Studien, Politik und Soziologie in Illinois, definiert den Begriff wesentlich radikaler als »sich entwickelnde strukturelle und transnationale Beziehungen zwischen Geheimdiensten, terroristischen Netzwerken und organisierter Kriminalität«.

Als Beleg können die über viele Tarnstiftungen und -organisationen an den Kongress geflossenen Gelder der CIA gelten. Erst in den 1960er Jahren wurde allmählich klar, wer hinter diesen weltweiten kulturpolitischen Initiativen stand. Ehemalige Kommunisten wie André Gide, Arthur Koestler und Ignazio Silone sowie humanistische Autoren wie Heinrich Böll und Siegfried Lenz traten bei den Kongressen auf und publizierten in der von dem ehemaligen Trotzkisten Melvin J. Lasky geleiteten Zeitschrift Der Monat.

Das Buch zeigt die ganze Spannbreite des Netzwerks aus insgesamt 50 Zeitschriften, das auch den afrikanischen Kontinent, Lateinamerika und die arabischen Länder mit regelmäßig erscheinenden Publikationen bedachte. Das Ziel war, bürgerliche und linksliberale Intellektuelle dem Einfluss der sozialistischen Länder zu entziehen und das Experiment des realen Sozialismus in den Ländern des Warschauer Vertrages zu diskreditieren. Dafür waren vormalige Parteigänger der Kommunisten sehr begehrt, aber die CIA scheute auch nicht davor zurück, undogmatische Linke und deren Kapitalismuskritik zu integrieren. In den USA gelang dies in Gestalt der Partisan Review, einer Vierteljahresschrift, die 1934 im Dunstkreis des John Reed Clubs entstand, sich aber nach ihrer Umgestaltung 1937 von der der KPUSA lossagte und sich vornehmlich dem Trotzkismus und der »Neuen Linken« zurechnete. Interessanterweise thematisierten Magazine des CCF Themen wie den Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus, der in den USA zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte. Selbst James Baldwin, in den USA unter scharfer Beobachtung des FBI, konnte Essays beitragen.

In der bildenden Kunst wurde die abstrakte Kunst in Gestalt des Informel oder des in den USA entstandenen Abstrakten Expressionismus als das Nonplusultra künstlerischer Freiheit propagiert, die nur der Westen garantierte, während die sozialistischen Staaten die Kunst in das Korsett des »Sozialistischen Realismus« zwangen. Figuration und Realismus galten als ideologisch verdächtig. Widerspruchsfrei war das Narrativ freilich nicht. Beispielsweise wurde Picasso als Repräsentant der Moderne im Westen hofiert, aber seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei tunlichst unter den Teppich gekehrt.

Zwischen 1950 und 1969 organisierte der Kongress für Kulturelle Freiheit weltweit 47 internationale Seminare und Kongresse, die in den Großstädten diverser Länder und Kontinente stattfanden. Die Gründungsversammlung des »Kongresses für kulturelle Freiheit« wurde am 26. Juni 1950 im Titania-Palast im West-Berliner Bezirk Steglitz abgehalten, während das koordinierende Büro im Hinterland des Kalten Krieges, in Paris, blieb.

Das auf englisch publizierte Buch ist als Materialkompilation zum Thema der von der CIA finanzierten Kulturkampagnen gegen die sozialistischen Staaten von unschätzbarem Wert.