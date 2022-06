Nachschlag: »Can you fix it?«

imago/ZUMA Press Lebenslange Isolationshaft auf einem Ausflugsdampfer im All: Chris Pratt (l.) und Jennifer Lawrence

Paare, Passanten im Weltall. Ein vollautomatisiertes Raumschiff auf interplanetarischer Passage voller Aussiedler an Bord. Weil die Passage ungefähr ein Jahrhundert dauert, sind die Passagiere in Winterschlaf versetzt, um frisch zu bleiben. Einer von ihnen wird versehentlich zu früh geweckt. Das ist Chris Pratt. Ganz allein im All lässt er sich einen Bart wachsen wie Robinson. Dann sieht er Jennifer Lawrence in der Koje wie Schneewittchen im Glassarg. Er weckt sie auf. Wie macht es der eher trostlose Typ dann, dass sich Schneewittchen in ihn verliebt? Zunächst ist da noch ein Klassengegensatz zu überbrücken. Er ist Mechaniker, sie Schriftstellerin. Sie hat selbstverständlich erster Klasse gebucht und bekommt Frühstück vom Buffet. Er ist vom Zwischendeck und bekommt nur Automatenkaffee, schwarz. Dann geht das Raumschiff kaputt, und sie schaut ihn mit großen Augen an. »Can you fix it?« Die Zukunft klassenübergreifender Paarbildung auf der Passage: Frauen schlafen im Tiefkühlfach, um angeglotzt zu werden, Männer drehen auf Montage an ihren lockeren Schrauben. (aha)