Beifall zum Niedergang

Nico Popp Applaus für Janine Wissler beim Linke-Bundesparteitag am Freitag

Auch Janine Wissler schien überrascht zu sein: Bei dem am Freitag mittag nach langer Zeit wieder in Präsenz zusammengetretenen Bundesparteitag von Die Linke in Erfurt wurde sie von zahlreichen Delegierten mit lautem Applaus empfangen. Nach dem Ende der Rede der Parteivorsitzenden klatschten viele stehend Beifall. »Ich hatte mit etwas weniger Applaus gerechnet, das gebe ich ehrlich zu«, sagte Wissler, in deren kurzer Amtszeit die Partei mehrere katastrophale Wahlniederlagen erlitten hat und in eine tiefe Krise gerutscht ist. Es fiel allerdings auch auf, dass nicht wenige Delegierte mit verschränkten Armen sitzenblieben.

Wissler hatte ihre Rede als programmatischen Rundumschlag angelegt. Das Motto des Parteitages – »… es kommt darauf an, sie zu verändern« – bezog sie ausdrücklich auch auf die Partei Die Linke. Sie äußerte sich aber nicht näher zu den Ursachen der Wahlniederlagen und der Krise des Politikmodells, für das die Partei in den vergangenen Jahren stand. In der Hauptsache wiederholte sie ihre Forderung, dass »demokratisch beschlossene Mehrheitspositionen gemeinsam nach außen vertreten« werden müssten.

Zum Ukraine-Krieg sagte Wissler, dass der russische Angriff durch nichts zu rechtfertigen sei, auch wenn »wir wissen, dass dieser Konflikt eine Vorgeschichte hat«. Sie nannte es zudem einen »Fehler«, dass die NATO nach 1990 »als Militärbündnis bestehen blieb und sich nach Osten ausgeweitet hat«. Waffenlieferungen lehne die Partei ab.

Nach Wissler trat der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow ans Rednerpult. Er dankte Wissler für die »so großartige Rede«, um dann einige Anekdoten zu erzählen – unter anderem die, dass »die SED« es überhaupt nicht habe leiden können, dass es eine »DDR-Friedensbewegung« mit dem Motto »Schwerter zu Pflugscharen« gab. Er verriet auch, dass »Putin kein Linker« ist. Er habe übrigens nicht für Waffenlieferungen geworben, sondern »nur den Widerspruch aufgemacht« zwischen dem »Recht des Stärkeren« und der »Stärke des Rechts«.

Danach begann die Generaldebatte, die bei jW-Redaktionsschluss noch andauerte.