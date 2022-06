Ein Anfang

Christian-Ditsch.de »Mein Körper, meine Entscheidung«: Protest gegen Aufmarsch von Abtreibungsgegnern (Berlin, 19.9.2020)

Dass die Ampelregierung an diesem Freitag den Paragraphen 219 a, das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, aus dem Gesetzbuch streichen und damit ärztliche Informationen dazu ermöglichen will, ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Im Vorfeld der Abstimmung wurde bereits kontrovers und teilweise hochemotional debattiert. Klerikale Fundamentalisten empören sich über eine Gesetzesänderung und wähnen sich bereits im Vorhof der Hölle. Andere wiederum verklären die Aufhebung der ärztlichen Berufs- und Informationseinschränkung bereits als Befreiungsschlag und Wiederherstellung von Frauenrechten. Viele hingegen sind der Meinung, Aufatmen sei erst angesagt, wenn auch der Paragraph 218 fällt.

Was die Abschaffung des Paragraphen 219 a angeht, werde »ein frauenpolitisches Signal« gesendet, heißt es bei Bündnis 90/Die Grünen. In Zukunft könnten Frauen wieder auf Webseiten von Ärztinnen und Ärzten sachliche Informationen zu medizinischer Versorgung finden, so die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus bei einer Rede im Bundestag am 13. Mai. Ähnlich sieht man es bei der SPD-Fraktion.

Zum Paragraphen 218 wird hingegen geflissentlich geschwiegen. Die FDP-Männerriege betont, an diesem festhalten zu wollen. Er verbietet noch heute grundsätzlich Schwangerschaftsabbrüche: Nur unter gewissen Voraussetzungen, auf Grundlage der sogenannten Beratungsregelung unter festgelegten Bedingungen, sollen betroffene Frauen straflos bleiben. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) wird nicht müde zu beteuern, am »Schutzkonzept des ungeborenen Lebens« nichts ändern zu wollen. Die Linke unterstützt die von der Bundesregierung geplante Aufhebung des Paragraphen 219 a, forderte darüber hinaus jedoch in einem Antrag, »die vollständige Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen« durch Streichung des Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch. Die Unions- und auch die AfD-Fraktion lehnen die Streichung des Paragraphen 219 a ab.

Sollte der Paragraph an diesem Freitag aus dem Strafgesetzbuch verschwinden, hat das juristische Folgen. Dass er unter Strafe stellte, über Methode und Ablauf eines Schwangerschaftsabbruchs öffentlich zu informieren, nutzten Abtreibungsgegner gezielt, um Ärztinnen anzuzeigen. Nachdem die Gießener Ärztin Christina Hänel für vermeintliche »Werbung« auf ihrer Webseite 6.000 Euro Geldstrafe zahlen musste, reichte sie gegen ihre Verurteilung und den Paragraphen Verfassungsbeschwerde ein. Nach einer Gesetzesänderung durch die Ampelregierung werden solche strafgerichtlichen Urteile aufgehoben.

Der abzuschaffende Paragraph sei eine der Ursachen für die immer schlechter werdende Versorgungslage beim Schwangerschaftsabbruch, kritisierte Hänel in einer öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags zum Thema am 18. Mai. Patientinnen könnten sich künftig ausführlich über Methoden, Risiken und Komplikationen aufklären lassen. Ähnlich äußerten sich dort viele Sachverständige. Wenige andere, wie Natascha Sasserath-Alberti vom Kommissariat der Deutschen Bischöfe sowie der Verein »Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig Bewahren« (KALEB), sprachen sich für die Beibehaltung aus.

Die katholische Tagespost bot am 15. Juni gleichermaßen altertümliche Auffassungen dar und titelte dramatisierend »Die Ampel und die Kultur des Todes«. Bezeichnend, dass eben solche Eiferer aus Kirchenkreisen verstummen, wenn es um Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Autoritäten in den eigenen Reihen geht. Abtreibung sei keine normale Heilbehandlung, hieß es im »Einspruch exklusiv« am Mittwoch in der konservativen FAZ. »Stellen wir also nicht das System in Frage.«

Das sieht man beim Bündnis »What the Fuck« (WTF) anders. Die voraussichtliche Abschaffung des Paragraphen 219 a sei allenfalls ein Etappensieg, so Sprecherin Ella Nowak. WTF fordert statt dessen, Schwangerschaftsabbrüche als reguläre Kassenleistung und flächendeckend zu gewährleisten, sowie den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Ein Zwang zur Beratung, wie dort festgeschrieben, treibe ungewollt Schwangere geradezu in fragwürdige, oftmals neueröffnete sogenannte Beratungsstellen, etwa der selbsternannten Lebensschutzbewegung.