»Blind im Antlitz dieser Lüge«

picture alliance / Daniel Kubirski Könnten Fans sein: Querdenkerpolonaise in Wiesbaden (17.4.2021)

Hört man die eingängigen Melodien der Songs von Alien’s Best Friend, die so überaus radiotauglich vorgetragen werden, hat man möglicherweise wenig Anlass, genauer auf die Texte zu achten. Aber eben das sollte man tun.

Alien’s Best Friend, das sind Sängerin Nathalie Brink und Musiker Christian Lotte aus der ländlichen Eifel. Bereits im Januar 2021 veröffentlichten sie »Wir sind soviel mehr« – eine regelrechte Hymne für Deutschlands Querdenker. »Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe« heißt es im Refrain – prima Werte eigentlich, die die Band sich und anderen Coronaleugnern da attestiert. Musikalisch mit Klavier und synthetischen Streichern zart instrumentalisiert. »Sie wollen uns unsere Würde nehmen / Doch wir stellen uns ihnen entgegen«, klingt schon kämpferischer. Oder: »Wir haben viel zu lange geglaubt / Waren artig, zahm und brav / Sie haben uns die Luft geraubt / doch wir sind aufgewacht.« Das Video zum Song zeigt Aufnahmen der Anticoronademo vom 1. August 2020 in Berlin. Damals hatten sich knapp 20.000 Gegner der Coronamaßnahmen gemeinsam mit Reichsbürgern und Verschwörungsanhängern der Q-Anon-Bewegung in Berlin versammelt. Diesen Protest zelebrieren Alien’s Best Friend bildlich in genretypischen Zeitlupenaufnahmen.

Handfester Protest gegen den »Coronastaat« kombiniert mit den unschuldig daherkommenden Melodien – das macht die Lieder der Band interessant für die extreme Rechte. So spielte etwa die Kleinpartei Der III. Weg auf ihren Coronademonstrationen Anfang des Jahres 2022 in Wittenberge Songs der Eifelkombo. Wir haben Sängerin Nathalie Brink mit der Verwendung ihrer Lieder durch den III. Weg konfrontiert. Die Band sei weder religiös noch parteipolitisch einem Spektrum zuzuordnen, sondern »absolut neutral«, schreibt sie uns. Einwilligungen, die Musik für politische Zwecke einzusetzen, gebe die Band generell nicht. Der III. Weg sei ihr nicht einmal bekannt, sagt Brink. Auf unsere Anfrage hin habe Brink die Partei nun kontaktiert und ihr unter Androhung rechtlicher Schritte »ausdrücklich untersagt, unsere Musik zu spielen«.

Die Kombo gibt es bereits seit einigen Jahren; erst Ende 2019 beschlossen Brink und Lotte, »kritischere« Texte aufzunehmen. Was daraufhin entsteht, nennt der freie Journalist Eugen Zentner »Motivationssongs für die Protestbewegung«. Für beide ist der Coronaprotest das zentrale Thema.

Zentner verraten Alien’s Best Friend auch, wer mit dem »sie« in ihren Texten gemeint ist. Am Beispiel des Ohrwurmpopsongs »Zieht in den Frieden, Freunde«, wo es heißt: »Jeder einzelne von uns steht vorne bereit / niemand sonst wird uns befreien / Aus der Grausamkeit / Wir haben die Feinde im Visier / Und reagieren.« Oder direkter: »Jagt sie zum Teufel, denn wir sind nicht mehr zu regieren«. In dem Beitrag auf Zentners Website heißt es dazu: »Mit ›sie‹ sind in erster Linie die Eliten gemeint – transnationale Pharma- und Finanzkonzerne, ranghohe Politiker und reiche Familien, die seit vielen Jahrhunderten Einfluss ausüben.«

Reiche, Politiker, Konzerne – die liebsten Feindbilder der Querdenker, der Verschwörungserfinder und Coronaleugner. Alien’s Best Friend fühlen sich da pudelwohl. In einem Interview mit der Hamburger Musiker-Anwältin Kirsten König erklärt Sängerin Nathalie Brink, dass »Wir sind soviel mehr« als Reaktion auf die Berliner Coronademonstration vom 1. August 2020 entstand. Diese mitzuerleben sei »total inspirierend« gewesen. Ihre Meinung zur Coronapolitik habe sich Brink über Videos von Wolfgang Wodarg und Bodo Schiffmann gebildet. Zur Erinnerung: Wodarg stellt die Gefährlichkeit des Coronavirus in Abrede, Schiffmann gilt als eine Führungsfigur der Coronaleugner. Durch die beiden sei Brink »erwacht«.

Auch der Facebook-Auftritt der Band spricht Bände. In ihrer hier veröffentlichten Version der Deutschen Nationalhymne singt Brink: »Blind im Antlitz dieser Lüge / Blind bist du deutsches Vaterland.« Und natürlich wird auch gegen die »Mainstreammedien« gewettert. Der Begriff »Lügenpresse« sei zu mild, man müsse von »Massenvernichtungsmedien« sprechen.