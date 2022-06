»Ein Porsche Cayenne mit E-Antrieb ist kontraproduktiv«

Fabrizio Bensch/REUTERS Bald exklusiv für Gebrauchtwagen und Oldtimer: Auspuff eines Pkw mit Verbrennungsmotor

Das EU-Parlament hat kürzlich dafür gestimmt, dass ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden sollen. Während Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe schon lange die klimaschädliche Autoproduktion kritisieren, reagieren einige mit Hetze auf die neuen Entwicklungen. Was erleben Sie in Ihrer Arbeit?

Wir werden immer wieder angegangen. Der Grund: Wir setzen uns dafür ein, dass die Produktion umweltschädlicher Güter, mit denen Konzerne viel Geld verdienen, reglementiert und limitiert wird. Einige Menschen wollen trotz der Klimakrise nichts an ihrem Verhalten ändern. Wir fordern strengere Grenzwerte und deren Einhaltung. Uns geht es um die Mobilitätswende, um mehr öffentliche Verkehrsmittel, weniger Autos. Der Gegenwind, den wir bekommen, hängt auch mit der ökonomischen Bedeutung dieses Industriezweiges zusammen.

Es gab sogar Morddrohungen, war zu hören.

Die Deutsche Umwelthilfe verklagt den US-Konzern Meta, weil der sich weigert, Facebook-Gruppen zu schließen, in denen zu Gewalt und Mord gegen unseren Bundesgeschäftsführer aufgerufen wird. Jürgen Resch wehrte sich zudem mit 79 Strafanzeigen dagegen.

Zurück zur EU-Entscheidung: Ist es zu spät, den Verbrennungsmotor erst 2035 zu verbieten?

Wenn die EU das Pariser Klimaabkommen einhalten will, muss die Wirtschaft 2045 klimaneutral sein. Ab dann darf kein fossiler Kraftstoff mehr in Pkw verbrannt werden. Ein Neuwagen, der 2035 auf den Markt kommt, wird ungefähr 15 Jahre lang unterwegs sein. Klimaneutralität würde also erst fünf Jahre später erreicht. Nicht nur das: Auch der Bestand an Autos im Verkehr würde insgesamt weiter anwachsen. In den vergangenen zehn Jahren ist die Menge bereits um eine halbe Million Fahrzeuge jährlich angewachsen.

Ist an der Entscheidung des Parlamentes noch zu rütteln?

Es wird darauf ankommen, wie beim abschließenden Dialog zwischen dem Parlament, der Kommission und dem Rat verhandelt wird. Damit der Ausstieg 2035 für alle Mitgliedstaaten verbindlich wird, müssen noch die Regierungen zustimmen, die sich dazu Ende Juni treffen.

Im Internet finden sich Berechnungen, wann man am besten einen Neuwagen mit Verbrennungsmotor kaufen sollte, damit dieser möglichst lange nach 2035 gebrauchsfähig bleibt. Gibt es eine politische Verantwortung für das Entstehen solcher Ideen, die in Zeiten der Klimakrise absurd anmuten?

Ja. Zwar unterstützte die Bundesregierung den Vorschlag der EU-Kommission, aber kaum wurde der Beschluss publik, ruderte Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP zurück. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sollten weiter zugelassen werden, wenn sie nachweisbar nur mit E-Fuels (synthetische Kraftstoffe, die mittels Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden, jW) betankt werden könnten.

Fahrzeuge mit Elektromotoren oder solche, die durch Wasserstoff angetrieben werden, stehen allerdings auch in der Kritik.

In der Tat. Es braucht Standards, wie Energie ressourcenschonend gewonnen werden kann. Alle Fahrzeuge benötigen einen effizienten Verbrauch. Auch ein zweieinhalb Tonnen schwerer Porsche Cayenne mit E-Antrieb ist kontraproduktiv! Wir brauchen die Abkehr vom Individualverkehr, allerdings kann nicht jeder auf sein Auto verzichten. Vor allem auf dem Land gilt es, den öffentlichen Verkehr sowie sogenannte Park-and-Ride-Angebote auszubauen. Auch Rufbusse oder das sogenannte Sharing von Fahrzeuge können helfen.

Damit Güter nicht quer durch Europa gekarrt werden, müssen wir die Regionalisierung der Produktion voranbringen. Die Bundesregierung muss alle Vergünstigungen und Subventionierungen, wie Pendlerpauschale, geringere Dienstwagenbesteuerung und Kaufprämien, auf sparsame Fahrzeuge beschränken. Wer sich ein möglichst großes Auto kauft, darf vom Staat nicht begünstigt werden.