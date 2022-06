Schluss mit Kumpanei

REUTERS/Yves Herman »Mehr Respekt! Mehr Lohn!«: Die Lohnabhängigen protestieren angesichts steigender Kosten (Brüssel, 20.6.2022)

Nationaler Aktionstag in Belgien. Mehrere zehntausend Werktätige demonstrierten am Montag in Brüssel für mehr Kaufkraft und ein besseres Lohngesetz. Die drei großen Gewerkschaften ABVV (sozialistisch), ACLVB (liberal) und ACV (christlich) hatten zu dem Protest aufgerufen. Gleichzeitig ließen zahlreiche Branchen die Arbeit ruhen. Vom Flughafen in Brüssel startete kein Flieger, weil das Bodenpersonal streikte. 30.000 Passagiere waren betroffen. Auch der ÖPNV war stark eingeschränkt.

»Das Leben wird immer teurer. Die Energiepreise schießen in die Höhe. Der Gang zur Tankstelle ist ein Anschlag aufs Bankkonto. In den Geschäften muss man immer mehr für immer weniger bezahlen«, beschreibt die sozialistische Gewerkschaft Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) oder auf flämisch der Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) die Situation, die fast allen Werktätigen zu schaffen macht. Nicht nur in Belgien, sondern in ganz Europa.

»Wir haben von Menschen erfahren, die auf der Arbeit duschen, um zu Hause Energie zu sparen, oder sogar auf der Arbeit schlafen, weil es zu teuer ist, jeden Tag mit dem Auto hin- und herzufahren«, berichtete Gina Heyrman vom ABVV am Sonntag in der Tageszeitung De Morgen über die aktuellen Lebensumstände des Sicherheitspersonals und der Gepäckabfertiger auf dem Flughafen Zaventem in Brüssel.

Die Aktionen sollen die ganze Woche an verschiedenen Stellen weitergehen. Vom 23. bis einschließlich 25. Juni streiken die Piloten und das Kabinenpersonal der Fluggesellschaften unter anderem bei Ryanair. 525 geplante Flüge sind unsicher. Die Streikenden protestieren vor allem gegen die extrem hohe Arbeitsbelastung und unkorrekte Lohnabrechnungen.

»Wir wollen endlich wieder über echte Lohnerhöhungen verhandeln«, verlangt die sozialistische Gewerkschaft. Das Tarifvertragsgesetz von 1996 verhindert bis jetzt die freie Lohnverhandlung. Es soll dafür sorgen, dass die Löhne in der Privatwirtschaft nicht schneller steigen als in den Nachbarländern. Die belgischen Unternehmen erzielten laut FGTB im vergangenen Jahr die höchste Gewinnspanne aller Zeiten. Die Beschäftigten hätten davon aber nichts. »Wir sorgen für den Gewinn, aber sitzen nicht mit am Büfett«, ärgerte sich Kim Mergaerts am Sonntag in der Tageszeitung De Tijd.

Er arbeitet bei DAF Trucks und ist Mitglied in der Metallsektion der sozialistischen Gewerkschaft. Er wollte am Montag natürlich auch auf die Demo nach Brüssel fahren. Mergaerts arbeitet nur nachts. Das bringt ihm 42,5 Prozent Schichtzulage. »Am Ende des Monats habe ich ein Gehalt von etwa 2.500 Euro. Das ist schön. Ich will mich nicht beklagen.« Auch wenn sich die Nachtschicht auf Dauer natürlich gesundheitlich bemerkbar macht. Aber sie bringt mehr Geld und Zeit, sich tagsüber mit den Kindern zu beschäftigen.

»Wir sind in den vergangenen Jahren mehrfach für mehr Kaufkraft auf die Straße gegangen. Aber die Situation hat sich bis heute nicht verbessert. Die Inflation ist turmhoch, und für immer mehr Menschen wird es schwieriger, über die Runden zu kommen«, sagt Rohnny Champagne, der Vorsitzende der ABVV Metaal, auf der Homepage der Sektion. »Es wird Zeit, dass unsere Arbeiter das bekommen, worauf sie ein Recht haben.«

Streiks sind in Belgien an der Tagesordnung. Im April legte die FGTB für einen Tag den öffentlichen Nahverkehr lahm. Dabei marschieren die Sozialisten mit ihren 1,5 Millionen Mitgliedern immer vorneweg. Die christliche Gewerkschaft ACV zählt zwar 100.000 Mitglieder mehr, ist aber deutlich weniger aktivistisch. Insgesamt sind in Belgien rund 3,4 Millionen Werktätige gewerkschaftlich organisiert. Das kleine Land mit seinen elf Millionen Einwohnern gehört damit in Europa zu den Staaten mit dem höchsten Organisationsgrad, weit, weit höher als etwa in Deutschland.

Entsprechend ist vor allem die FGTB deutlich kampfkräftiger und auch -williger als der DGB. Der alle vier Jahre stattfindende Kongress, an dem Anfang Juni in Brüssel 1.500 Delegierte und zahlreiche Gäste der internationalen Gewerkschaftsbewegung teilnahmen, sei eine »beeindruckende Demonstration gewerkschaftlicher Geschlossenheit« gewesen, schrieb Sigrid Bachler am 15. Juni auf der Internetseite des DGB. »Ein ohrenbetäubender Jubel: tosender Applaus, Pfiffe, Rufe, Getrampel. Dann Stille, ernste Gesichter, gereckte linke Faust, die Internationale.«

Die FGTB agiert auf der Straße, nicht in politischen Hinterzimmern. Sie fühlt sich als Opposition im Namen der Werktätigen, weniger als Partnerin der Arbeitgeberverbände. Kampf dem Kapitalismus statt Kumpanei. Brennende Autoreifen, Straßensperren und leichte Gewalt gegen Streikbrecher sind keine Seltenheit.