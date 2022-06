Nachschlag: Die Frisur sitzt

YAY Images/IMAGO Hollywood, 13 Grad, der Hut muss her. (Sandra Bullock bei der Einweihung ihres Sterns auf dem Walk of Fame, 24.3.2005)

Dresden, 38 Grad, die Frisur sitzt. So oder so ähnlich mag der eine oder die andere am Sonntag gedacht haben. Auf Sat.1 stellte man fest: Auch Sandra Bullocks Haare sehen gut aus – zumindest nach ihrer »Aufhübschung«. Doch der Reihe nach. Die FBI-Beamtin Gracie Hart (Bullock) ist »keine typische Frau«, wie man ätzenderweise so sagt. Was ist schon typisch? Dass sie als Undercover-Agentin in eine Misswahl eingeschleust wird, um einen Mord zu verhindern? Dass sie deshalb von der »ungepflegten Lesbe« zur »hübschen Lady« umgestylt wird? Das ist auch schon alles, was passiert. Der Film trieft nur so vor Sexismus, Rollenklischees, Misogynie und Machismus – aber alles schön garniert mit dem (nicht erfüllten) Anspruch der Kritik daran. Um 15.40 Uhr kam direkt die Fortsetzung; na ja, wenn’s hilft, die Hitze zu ertragen. Nur eine Bitte: weniger Haarspray einatmen, bessere Drehbücher schreiben. (ahe)