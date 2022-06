»Wir müssen vor Ort sichtbar sein«

Jan Woitas/dpa Sören Pellmann vor dem Liebknecht-Haus in Leipzig (23.5.2022)

In einem Positionspapier, das Sie gerade vorgelegt haben, heißt es eingangs, dass eine überzeugende Analyse der Wahlniederlagen der vergangenen Jahre immer noch fehle. Welchen Analyseansatz halten Sie denn für vielversprechend?

Ein zentrales Problem, das sich seit Jahren – spätestens mit der Europawahl 2019 – aufgebaut hat, sehe ich darin, dass wir in Größenordnungen Wählerinnen und Wähler an das Nichtwählerlager verlieren. Dieser Trend hat sich bei der Bundestagswahl und den letzten drei Landtagswahlen bestätigt. Vor fünf Jahren haben uns zum Beispiel nur 8.000 Stimmen für den Einzug in den nordrhein-westfälischen Landtag gefehlt; diesmal sind um ein vielfaches mehr Menschen, die uns damals gewählt hatten, gar nicht erst zur Wahl gegangen. Und das liegt ganz allein an uns. Es gibt sehr viele Menschen, die resignieren und sagen, Die Linke bewegt für mich auch nichts. Und es gibt die, die sagen, die Partei sei zu angepasst und ein Teil des Establishments.

Festzustellen, dass eine Analyse immer noch aussteht, heißt auch, die Frage zu stellen, warum das so ist.

2019 nach der Europawahl, bei der wir nur knapp über fünf Prozent kamen, wurde diese Debatte mit dem Einwand abgewehrt, dass die nächsten Landtagswahlen anstünden und für so eine Diskussion gerade keine Zeit wäre. Dass seither keine Wahlniederlage aufgearbeitet wurde, hat auch mit den Einschränkungen durch die Pandemie zu tun, ist meines Erachtens aber in erster Linie ein Ergebnis der gegenseitigen Lähmung durch die Macht- und Verteilungskämpfe in der Partei. Die Partei krankt seit Jahren daran, dass für einige Akteure und Netzwerke die Sicherung der eigenen Einflusspositionen im Vordergrund steht und nicht der Blick für das große Ganze. Da können die vielen fleißigen Genossinnen und Genossen an der Basis, denen es um die Sache geht, kaum gegen ankämpfen.

In dem erwähnten Papier steht auch, die Partei müsse »den Herrschenden weh tun« und dürfe nicht als angepasst wahrgenommen werden. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Die Partei scheint 15 Jahre nach ihrer Gründung intellektuell und habituell vollkommen parlamentarisiert zu sein. Manchmal hat man den Eindruck, sie sei weithin unfähig, an einen politischen Aktionsraum außerhalb von Parlamenten, Regierungsbeteiligungen und Wahlkämpfen auch nur zu denken. Einen solchen Zustand muss man »angepasst« nennen, oder?

»Nicht angepasst« bedeutet für mich, dass wir als Die Linke nicht auf Schulterklopfer der anderen Parteien aussein dürfen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir die Systemfrage stellen: Soziale Gerechtigkeit und Frieden sind unsere Kernthemen. Wir stehen im Dienst der Menschen statt im Dienst des Kapitals. Das unterscheidet uns von allen anderen Parteien. Konkret bedeutet das für mich, auch außerhalb von Wahlkämpfen als Abgeordneter vor Ort bei Arbeitskämpfen und Protestkundgebungen engagiert zu sein.

Sie plädieren für einen »Schulterschluss mit der sich formierenden Friedensbewegung«. Sind Sie sicher, dass da alle in der Partei an einem Strang ziehen?

Die Mehrheit der Partei ist in dieser Frage sehr klar. Auch unsere Programmatik ist eindeutig. Wir stehen gegen Rüstungsexporte, Auslandseinsätze der Bundeswehr und Aufrüstung. Es gibt wenige einzelne, die das anders sehen. Ich sage klar: Unsere Friedenspositionen gehören zum Herz der Partei. Viele Mitglieder sind für diese und wegen dieser Positionen in die Partei eingetreten, auch ich. Viele Wählerinnen und Wähler verbinden uns mit diesem Thema. Wenn wir daran etwas ändern, würde das die Partei zerreißen.

Diese Minderheit ist nicht einflusslos. Auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow inszeniert sich öffentlich als Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine. Widerspruch aus dem Parteivorstand, der offiziell die gegenteilige Position vertritt, war nicht zu hören. Warum ist das so?

Das weiß ich nicht. Was ich sagen kann: Ich war in den letzten Wochen und Monaten in vielen Landesverbänden unterwegs. Von zahlreichen Genossinnen und Genossen in den Kreisverbänden dort habe ich gehört: Das ist nicht mehr meine Partei, wenn diese Positionen sich durchsetzen. Viele sagen, dass sie sehr genau beobachten, was sich da tut. Ich wende mich inhaltlich klar gegen Versuche, unser friedenspolitisches Profil aufzuweichen. Und ich verstehe sie auch aus einem anderen Grund nicht: Wenn weit über 40 Prozent der Menschen in diesem Land die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ablehnen – warum sollte Die Linke an ihrer Position etwas ändern? Dann gäbe es keine relevante politische Partei mehr, die die Menschen vertritt, die das auch so sehen.

Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat soeben wieder gezeigt, dass das Wählerpotential für Die Linke bei armen Menschen besonders groß ist. Gleichzeitig zeigt sich seit Jahren, dass diese Menschen immer seltener zur Wahl gehen und immer seltener die Linke wählen. Was hat die Partei falsch gemacht?

Die eine Ursache gibt es nicht. Ein Hinweis darauf, was gewiss eine Rolle spielt: Ich habe es in meinem kommunalen Wahlkreis, der zu 100 Prozent aus dem Plattenbaugebiet Leipzig-Grünau besteht, 2019 geschafft, mit sehr konkreten kommunalpolitischen Angeboten über 30 Prozent der Stimmen zu bekommen. Die Europawahl fand am gleichen Tag statt – dabei kam die Partei in diesem Gebiet nur auf 15 Prozent. In Grünau sind mein Büro, meine Mitarbeitenden und ich kontinuierlich ansprechbar, die Türen stehen offen. Dieses »Kümmererimage« hatte die Partei in der Vergangenheit und braucht es jetzt wieder. Nur so können wir wieder Erfolge in Gebieten mit vielen prekär Beschäftigten und hoher Sozialtransferquote erzielen. Das zu organisieren, muss eine der zentralen Aufgaben des neuen Parteivorstands sein.

Der Spiegel hat herausgefunden: Irgendwas stimmt mit dem Pellmann nicht, der hat mehr Mitarbeiter in seinem Wahlkreis als in seinem Bundestagsbüro.

(lacht) Ja, und das ist sicher ein Grund dafür, dass ich das Direktmandat 2021 verteidigen konnte. Ich habe insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vier davon in Leipzig, eine in Berlin.

Kürzlich haben Sie gesagt, der Osten könne die »Lebensversicherung der Partei« sein, weil sie dann, wenn sie im Osten auf 20 Prozent kommt, auch bundesweit die fünf Prozent schafft. Wie wollen Sie wieder auf 20 Prozent kommen? In einstigen Hochburgen wie Brandenburg oder Sachsen landete die Linke bei der Bundestagswahl unter zehn Prozent, Tendenz fallend.

Wir müssen dort, wo wir lange stark waren, wieder konsequent vor Ort sichtbar sein und die Sprache der Menschen sprechen. Und zwar nicht nur vor Wahlterminen. Das ist in der Summe politisch ergiebiger, als die zehntausendste Kleine Anfrage zu schreiben, die zwar ganz interessant sein kann, von der draußen aber – mit Ausnahmen – kaum jemand etwas mitbekommt. Ich habe im sächsischen Kommunalwahlkampf gerade wieder gespürt, dass viele Menschen auf uns schauen. Und wenn wir die richtigen Antworten geben, dann ist mir mit Blick auf die 20 Prozent nicht bange.

Es dürfte Parteifreunde geben, die Ihnen diese Fokussierung auf den Osten als Rückzug aus dem Westen auslegen.

Wir haben eine besondere Verantwortung für den Osten, aber ich plädiere überhaupt nicht für die Rückkehr zu dem alten PDS-Modell einer mehr oder weniger reinen Ostpartei. Wir sind eine gesamtdeutsche Partei und kämpfen selbstverständlich genauso in den westdeutschen Ländern. Ich war vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein und habe dort hochengagierte Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker getroffen. Dort, wo wir uns kommunal einbringen, sind die Ergebnisse oft besser. Das ist ein zartes Pflänzchen, das es zu pflegen gilt. Es muss ein Schwerpunkt der Arbeit des kommenden Parteivorstandes sein, die kommunale Verankerung in den westdeutschen Ländern zu stärken.

Immer wieder heißt es, das Gegen- oder Nebeneinander von Parteiführung und Bundestagsfraktion sei eine Hauptursache der Krise der Partei. Wie beurteilen Sie diese Debatte?

Fakt ist, dass es von 2017 bis 2021 keine einzige gemeinsame Beratung von Fraktion und Parteivorstand gab. Nach der Wahlniederlage im September 2021 gab es immerhin schon zwei. Wir brauchen mehr Verbindlichkeit, mehr Kommunikation und eine Klärung, wer für was zuständig ist. Der Parteivorstand muss für die politischen Leitlinien dasein, die Bundestagsfraktion kümmert sich in erster Linie um das politische Tagesgeschäft. Wir sind nicht mehr in einer Situation, in der wir – letztlich auch wegen persönlicher Animositäten – nebeneinanderher arbeiten können. Entweder schaffen wir es gemeinsam, oder wir sind verloren.

Etwas sonderbar mutet die relativ neue Debatte über eine Verkleinerung des 44 Mitglieder zählenden Parteivorstandes an. Ich hatte bislang nicht den Eindruck, es sei das zentrale Problem der Parteispitze, dass Probleme und Entscheidungen dort ausführlich und mit Beteiligung möglichst vieler Genossinnen und Genossen diskutiert werden – so läuft es ja gerade nicht. Nun soll dieses Gremium ver­kleinert werden. Haben Sie dazu eine Position?

Grundsätzlich kann ich mit einer Verkleinerung leben. Man hat zuletzt häufig gesehen, dass an den Beratungen nur etwas mehr als die Hälfte der gewählten Vorstandsmitglieder teilnimmt. Die Zahl 44 ist ein Ergebnis des Vereinigungsprozesses von PDS und WASG und der damals vereinbarten Parität. Beide Quellparteien hatten kleinere Vorstände. Heute können wir sicher mit 22 oder 26 Mitgliedern gut arbeiten. Vorschläge wie den, es so zu machen wie die Grünen, die einen Vorstand mit nur sechs Leuten haben, lehne ich ab. Wichtig ist, dass der Parteivorstand das Meinungsspektrum an der Basis gut abbildet. Ich habe bei sehr vielen Kreismitgliederversammlungen nach der Bundestagswahl vermittelt bekommen, dass das nicht mehr so ist. Es gibt auch Klagen darüber, dass Vorstandsmitglieder sich dort nicht blicken lassen – nicht mal in ihren eigenen Kreisverbänden. Da gibt es eine erhebliche Frustration.

Die Ökologische Plattform hat Ende 2021 knapp einen Antrag durch den Parteivorstand gebracht, der den Bundesgeschäftsführer auffordert, Daten darüber vorzulegen, wie stark Abgeordnete, deren Mitarbeiter, Beschäftigte des Apparats oder der Stiftung in Wahlgremien der Partei vertreten sind. Hintergrund ist der Eindruck, dass dieser Anteil erheblich ist und dass das Folgen für den politischen Kurs der Partei hat. Halten Sie das auch für ein Problem?

Ja. Deshalb gibt es für den Parteivorstand eine Quote, die zumindest den Anteil der Abgeordneten deckelt. Aber ich beobachte auch, dass etwa unter den Delegierten von Parteitagen oder in Vorständen der Anteil derjenigen, die auf irgendeine Weise von der Partei leben, immer größer wird. Auf der kommunalen Ebene ist die Basis noch gut vertreten, auf der Landesebene ist das Verhältnis vielleicht 50:50. Und wenn man sich mal genau ansehen würde, wer aus dem Parteivorstand bei Abgeordneten, einer Fraktion oder der Stiftung beschäftigt ist, werden wohl nicht viele übrigbleiben, bei denen das nicht der Fall ist.

Als sich abzeichnete, dass Sie für den Parteivorsitz kandidieren, hat der Spiegel postwendend Zweifel an der sauberen Finanzierung Ihres Wahlkampfes im vergangenen Jahr angemeldet. Suggeriert wurde, die Summe sei besonders hoch gewesen, und es sei außerdem nicht recht klar, wo das Geld herkam. Was ist dazu zu sagen?

Wir werden einen klaren Rechenschaftsbericht vorlegen. Der Stadtverband hatte für die Wahl in Leipzig mit zwei Wahlkreisen 40.000 Euro eingeplant. Alles darüber hinaus kam durch private Spenden herein. Ich habe mit meiner Frau knapp 30.000 Euro gespendet. Und es gab etwa 160 Einzelspenden zwischen drei Euro und 3.000 Euro – wohlgemerkt nicht für mich, sondern für die Partei. Wir haben deutlich unter 100.000 Euro ausgegeben. Das hält der Spiegel für anrüchig. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Leipzig hatten wir ein Budget von 30.000 Euro, SPD und CDU sind mit 450.000 Euro beziehungsweise 300.000 Euro reingegangen. Die CDU hatte eine Großspende von einem Immobilienunternehmen erhalten. Das hat niemanden interessiert.