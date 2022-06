Feuerfront

Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa

Nach teils kräftigen Regenfällen hat sich die Lage bei den Waldbränden in Brandenburg entspannt. Die Feuer im Umkreis von Treuenbrietzen waren am Montag vormittag bis auf wenige Glutnester gelöscht, wie der Sprecher des örtlichen Lagezentrums, Jan Penkawa, laut RBB-Bericht sagte. Landrat Marko Köhler (SPD) zufolge seien die Feuer rund um Treuenbrietzen und Beelitz jedoch noch nicht bewältigt. Sie waren am Freitag ausgebrochen und hatten sich auf bis zu 200 Hektar ausgebreitet. Der munitionsbelastete Boden erschwert die Löscharbeiten. (jW)