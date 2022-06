Kronzeuge packt aus

Jan Woitas/dpa Vermummt in Connewitz: SEK-Beamte am Mittwoch in einem Leipziger Hinterhof

Am 54. Prozesstag im »Antifa Ost«-Verfahren, das vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden geführt wird, sind die Repressionsorgane am Mittwoch noch einmal in die Offensive gegangen. Dazu wurde der beschuldigte, aber nicht angeklagte Johannes D. als Kronzeuge im Verfahren präsentiert. D. wurde vor einiger Zeit aus allen linken und antifaschistischen Initiativen ausgeschlossen. Ende Oktober war er im Internet von Unbekannten als mutmaßlicher Vergewaltiger geoutet worden. Vor Gericht wurde am Mittwoch erklärt, dass er sich in einem Zeugenschutzprogramm befinde und bereits umfangreich ausgesagt habe.

Das Solidaritätsbündnis »Antifa Ost«, welches den Prozess von Beginn an begleitet und Proteste organisiert, äußerte sich noch am Mittwoch in einer Stellungnahme. Darin heißt es, dass D. vom Verfassungsschutz angesprochen worden sei und sich daraufhin auf die Kronzeugenregelung eingelassen habe. Seine Aussagen würden bereits mehrere hundert Seiten zum Verfahren umfassen. Womöglich seien darin auch Aussagen zu anderen Gerichtsprozessen, Zusammenschlüssen und Personen enthalten. D. habe sich laut Bündnis auf Empfehlung des Landeskriminalamtes Sachsen einen neuen Anwalt aus Dresden genommen.

Diese neue Entwicklung im seit langem größten Verfahren gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten in der BRD hatte am Morgen des Prozesstages unmittelbare Konsequenzen: In Leipzig und Berlin wurden aufgrund belastender Aussagen zwei Wohnungen durchsucht. Bei mindestens einer Person wurden durch die Polizei Genproben entnommen. Zwei Personen wird vorgeworfen, Mitglied der Gruppe hinter dem Angriff auf eine als Neonazitreffpunkt bekannte Gaststätte in Eisenach beziehungsweise am Tatkomplex beteiligt gewesen zu sein.

Seit Anfang September stehen Lina E. und drei weitere Antifaschisten vor dem OLG Dresden. Ihnen und weiteren Personen werden diverse Körperverletzungsdelikte gegen Neonazis sowie weitere Straftaten zur Last gelegt. Dazu sollen sie eine kriminelle Vereinigung nach Paragraph 129 gegründet haben. Welche Auswirkungen die Kronzeugenregelung auf die Länge des Prozesses haben wird, bleibt abzuwarten.