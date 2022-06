Die Finger der Diana

2022 Alamodefilm Wenn Ilenia Pastorelli als Diana den Kopf im 45-Grad-Winkel aufwärts neigt, hat das einen Schauwert von fast ikonischer Qualität

Diana ist Sexarbeiterin in Rom und »ihre eigene Chefin«. Zudringlichen Freiern muss sie persönlich in die Eier treten, aber ihre Stammkunden bezahlen nicht schlecht. Nachdem drei Prostituierte blutrünstig mit Cellosaiten erdrosselt worden sind, ist sie das designierte nächste Opfer. Der Mörder verfolgt Diana im Auto. Es kommt zu einem Auffahrunfall, bei dem sie das Augenlicht verliert. Im Wagen vor ihr saß eine dreiköpfige chinesische Familie. Nur der Junge auf dem Rücksitz hat überlebt.

In »Dark Glasses«, Dario Argentos 20. Film, geht der klischeehafteste aller Serienkiller um: ein Prostituiertenmörder. Sein Motiv ist so abgeschmackt wie aktuell. Er reicht von oben empfangene Gewalt nach unten weiter (besonders wenn die, die »oben« sind, in seinen Augen »unten« sein sollten, weil sie zum Beispiel Frauen sind). Der Frauenhass des Killers verlängert die patriarchalen Demütigungen aus Dianas Arbeitsalltag ins Mörderische. Sein Wahn macht in Form von Verfolgungsjagden, effektvoll unterfüttert von Arnaud Rebotinis pulsierendem Synthsoundtrack, gut ein Drittel des Films aus.

Das kann in einem insgesamt routiniert heruntergeratterten Horrorthriller durchaus ins Nervenaufreibende gehen. Und wenn Ilenia Pastorelli als Diana mit langen, weißen Fingern ihre Umgebung ertastet und dabei den Kopf im 45-Grad-Winkel aufwärts neigt, hat das einen Schauwert von fast ikonischer Qualität.

Drei Gefährtinnen und Gefährten stehen Diana zur Seite. Alle finden sich am Ende an verschiedenen Orten wieder: die Blindenhelferin Rita, gespielt von Asia Argento, Schäferhündin Nerea und besonders Chin, der Junge vom Rücksitz, gespielt von Xinyu Zhang. In Rom gibt es laut Dario Argento ein echtes »Chinatown«. Diese Welt wollte er in Chins Person mit der Welt Dianas zusammenbringen.

Die Hilfsbedürftigkeit des Kindes und der Blinden, so kann man den Film lesen, wird in Stärke – in gegenseitige Verstärkung – umgemünzt. Die Ungleichheit der beiden kippt nicht in eine Unterdrückungs- oder Abhängigkeitsbeziehung. Hier und da droht sie es aber zu tun, wodurch die beiden Figuren und ihr Verhältnis zueinander so glaubwürdig und interessant sind wie wenig anderes in »Dark Glasses« (nicht wenige Plotpoints des Films sind regelrecht hölzern).

Mit 81 Jahren hat der Regisseur Argento kürzlich übrigens selbst sein Schauspieldebüt gegeben. In Gaspar Noés »Vortex« spielt er einen alternden Filmkritiker, der langsam in eine Demenzwelt abdriftet. Vielleicht auch in eine Traumwelt: »Ist das Leben nicht ein Traum?« fragt seine Frau. – »Ja, ein Traum in einem Traum.« In »Dark Glasses« tröstet Diana Chin sinngemäß so: »Stell dir vor, es ist alles nur ein böser Traum, und du kannst jederzeit daraus aufwachen.« Aber wer garantiert, dass danach nicht alles genausoschlimm ist?

»Dark Glasses« steuert auf einen gory Showdown zu, in dem die Blindheit der Heldin keine Rolle mehr spielt – die höchsten Trümpfe des Films, Dianas Augenlichtsubstitute, bleiben ungenutzt. Statt dessen zählt richtiggehend Grimmsch die Verbundenheit zur Natur beziehungsweise die Befehlsgewalt über die Tierwelt. An die wird delegiert, was an Schmutzarbeit noch übrig ist.