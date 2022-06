Burnout auf dem Bau

Patrick Pleul/zb/dpa Der Fachkräftemangel ist spürbar: Im ersten Quartal gab es bundesweit 191.000 offene Stellen auf dem Bau

Die Bundesrepublik hat große Pläne beim Klimaschutz sowie bei der Energie- und Verkehrswende. Doch die Gefahr des Scheiterns begleitet die Vorhaben stets – unter anderem, weil es an den Menschen fehlt, die sie praktisch umsetzen können. Konkret: es fehlt an Handwerkern. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) sprach am Freitag deshalb von einem »Burnout«, der auf dem Bau drohe.

»Das Nadelöhr für mehr Wohnraum, für besseren Klimaschutz und sinkende Mieten sind die Fachleute auf dem Bau«, sagte Carsten Burckhardt, der im Bundesvorstand der IG BAU sitzt. Allein der Wohnungsbau sei ein Mammutprogramm für die Firmen. Neubau, Umbau, klima- und seniorengerechte Sanierung seien mit den vorhandenen, ohnehin voll ausgelasteten Kräften kaum zu schaffen.

Dem Bau fehlen Arbeitskräfte. Allein im ersten Quartal habe es bundesweit 191.000 offene Stellen gegeben, teilte die Gewerkschaft mit und bezog sich dabei auf Zahlen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Im Vergleich mit dem Jahr 2010 seien das nun fast viermal mehr unbesetzte Stellen gewesen; damals fehlten rund 52.000 Beschäftigte.

Politik in der Verantwortung

Die IG BAU liest daraus einen negativen Trend heraus. Denn in der Gesamtwirtschaft habe sich die Zahl der offenen Stellen im selben Zeitraum »nur« verdoppelt. »Es ist bezeichnend und besorgniserregend, dass es den Firmen der Bauwirtschaft so schwerfällt, nötiges Personal zu finden und langfristig zu halten«, konstatierte Burckhardt. Und das, obwohl die Branche nach zehn Boomjahren eigentlich gut dastehe.

Das Problem ist der Kapitalseite bewusst. »Wir brauchen wieder das Bewusstsein, dass berufspraktische Arbeit etwas wert ist, und zwar genauso viel wie akademische Arbeit«, erklärte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer in einer Mitteilung vom vergangenen Dienstag. Seiner Meinung nach studieren in Deutschland zu viele Jugendliche. In den vergangenen Jahren wären so viele Akademiker ausgebildet worden, »dass sie gar nicht alle einen festen Job finden«, sagte er. Und weil ihnen das im Handwerk so nicht passieren würde, fordert Wollseifer, dass man »von der Überakademisierung« wegkommen müsse.

In der Verantwortung sieht er die Politik. Sie müsse die berufliche Bildung besser wertschätzen und unterstützen. »Viele unserer über 600 handwerklichen Bildungszentren bundesweit sind zu modernisieren und müssen weiterentwickelt werden«, so Wollseifer. Auch die Berufsschulen seien in einem erbärmlichen Zustand. Wie bei den Universitäten sollen auch hier Bund und Länder einen großen Teil der Mittel aufbringen. »Hier brauchen wir eine Finanzierung auf Augenhöhe und schnellere Prozesse.«

Auf dem Rücken der Arbeiter

Die IG BAU sieht allerdings auch die Baubranche in der Verantwortung. »Über Jahre hinweg haben die Unternehmen der Bauwirtschaft, vor allem im Handwerk, die Einkommen ihrer Beschäftigten gedrückt«, erklärte Burckhardt. Sie hätten sich kaum darum gekümmert, dass Tarifverträge eingehalten würden; viele Unternehmen seien sogar aus den Arbeitgeberverbänden ausgetreten. Dann hätten sich die Unternehmen bei den angebotenen Preisen gegenseitig unterboten und »einen Dumpingwettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen«.

Deshalb habe es die Branche auch mit einer hohen Abwanderung von Arbeitskräften zu tun. Nun vier von zehn Berufsstartern arbeiteten auch fünf Jahre nach der Gesellenprüfung noch auf dem Bau; der Großteil wandere in die Industrie ab. Fachkräfte werde nur halten können, wer gute Löhne und Gehälter zahle.

Vor diesem Hintergrund erinnerte Burckhardt daran, dass die Unternehmen im Frühjahr die Branchenmindestlöhne für den Bau für obsolet erklärten und eine unparteiische Schlichtung scheitern ließen. »Damit können Bauleute jetzt legal mit dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,82 Euro pro Stunde abgespeist werden«, kritisierte der Gewerkschafter. Wer so kurzsichtig handele, setze die Zukunft der Branche und die eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel.