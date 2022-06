Von Höckes Gnaden

Sebastian Willnow/dpa Den Rechten kontra geben: Antifaschistischer Protest vor dem AfD-Parteitag (Riesa, 18.6.2022)

Die AfD hat auf ihrem am Sonntag im sächsischen Riesa zu Ende gegangenen dreitägigen Parteitag eine neue Parteiführung gewählt. Diese steht für eine weitere Verschiebung der politischen Ausrichtung in Richtung einer faschistischen Bewegungspartei. Der bekannteste Exponent des offen völkisch-faschistischen Flügels, der Thüringer Landeschef Björn Höcke, hatte zwar nicht selbst für den Bundesvorstand kandidiert, aber dem Parteitag mit seinen Anhängern nachhaltig den Stempel aufgedrückt.

So stimmten die rund 600 Delegierten mehrheitlich für einen von Höcke mitinitiierten Antrag auf Satzungsänderung, die statt eines Bundessprecherduos auch einen einzelnen Vorsitzenden ermöglicht. Es wird spekuliert, dass Höcke dieses Amt in zwei Jahren für sich beanspruchen wird. »Vielleicht ist es in ein paar Jahren soweit. Bis dahin bin ich in Thüringen gut aufgehoben«, erklärte Höcke demnach laut dpa am Rande des Parteitages auf die Frage, ob er darüber nachdenke, selbst für die Parteispitze zu kandidieren. »Im Bund möchte ich ganz gerne, wie ich das bisher auch gemacht habe, aus der zweiten Reihe beratend tätig sein.«

Zum neuen Führungsduo wurden am Sonnabend der bisherige Bundessprecher Tino Chrupalla sowie Alice Weidel gewählt – die beiden Abgeordneten bilden bereits die Doppelspitze der Bundestagsfraktion. Während Weidel 76 Prozent der Stimmen erhielt, setzte sich der sächsische Malermeister Chrupalla, dem westdeutsche AfD-Politiker wegen seiner russlandfreundlichen und NATO-kritischen Politik die Verantwortung für Schlappen bei den letzten Landtagswahlen geben, mit gerade einmal 53 Prozent gegen den Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter durch. Dieser hatte als Vertreter des auf ein bürgerliches Image bedachten, nicht minder rassistischen nationalkonservativen Lagers einen »kompletten Neuanfang« in der Partei gefordert. Chrupalla, der für seine Wiederwahl auf Stimmen aus dem völkischen Lager angewiesen war, dürfte zukünftig als Bundessprecher von Höckes Gnaden agieren. Gegen einen Wunschkandidaten Chrupallas setzte sich zudem die Höcke-Anhängerin Christina Baum als Vorstandsmitglied durch. Auch der zum Beisitzer gewählte Vorsitzende der Jungen Alternative, Carlo Clemens, steht für eine weitere Öffnung nach Rechtsaußen.

»Die Ära Meuthen ist mit dem heutigen Tag beendet«, verkündete Chrupalla nach der Vorstandswahl mit Blick auf den im Januar aus der AfD ausgetretenen früheren Parteisprecher Jörg Meuthen, der der wirtschaftsliberalen und nationalkonservativen Strömung angehörte. Nicht mehr im Vorstand vertreten ist Beatrix von Storch. Die stockreaktionäre evangelikale Abgeordnete aus Berlin musste den Parteitag von einem Besucherplatz aus mitverfolgen, nachdem das Bundesschiedsgericht ihr Manipulation bei der Listenaufstellung vorgeworfen und die Mandate der 25 Berliner Delegierten aberkannt hatte.

Wie sehr die Völkischen der neuen Parteiführung auf der Nase herumtanzen können, zeigte sich am Sonntag. 60 Prozent der Delegierten stimmten für einen von Höcke unterstützten Antrag eines baden-württembergischen Abgeordneten auf Aufhebung eines Unvereinbarkeitsbeschlusses gegenüber der neonazistischen Pseudogewerkschaft »Zentrum« (ehemals »Zentrum Automobil«). Zwei Vorstandsmitglieder hatten zuvor gewarnt, mit so einem Beschluss dem »Verfassungsschutz« in die Hände zu arbeiten. AfD-Sprecherin Weidel nannte die Entscheidung anschließend »natürlich nicht in meinem Sinne und schon gar nicht im Sinne der Partei«.

Begleitet wurde der AfD-Parteitag von antifaschistischen Protesten. Mit rund 350 vor allem von außerhalb Riesas angereisten, vielfach jungen Teilnehmern folgten am Sonnabend bei glühender Hitze allerdings deutlich weniger Menschen als erwartet den Aufrufen von Gewerkschaften, SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen und verschiedenen Verbänden zur Demonstration zur Sachsen-Arena, wo sich die AfD versammelt hatte. Die Polizei war mit 480 Beamten im Einsatz. Kontrolliert wurden zudem zahlreiche Bahnhöfe etwa in Dresden, Leipzig und Chemnitz, um – so die Polizei – Störungen während der An- und Abreise der Demonstranten zu vermeiden.