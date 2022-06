Rache und Kalkül

Tayfun Salci/ZUMA Wire/IMAGO Protest gegen die Auslieferung von Julian Assange am 18. Juni in London

Die britische Innenministerin verkörpert derzeit sinnbildlich die drei Affen aus dem japanischen Sprichwort: Sie sieht nichts, sie hört nichts und sie sagt nichts. Von allen Seiten jenseits der politischen Bühne wurde Priti Patel aufgefordert, die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA zu stoppen, sie tat es nicht und nun kann der anvisierte Tod auf Raten per Verfahren weitergehen. Die Verfolgung dauert bereits mehr als zehn Jahre an und wie es in der Presseerklärung der Enthüllungsplattform am Freitag noch einmal deutlich betont wurde, hat der Fall nichts mit einer vermeintlichen Gefährdung US-Beamter durch die Veröffentlichung als geheim eingestufter Dokumente zu tun: »Machen Sie keinen Fehler, dies war schon immer ein politischer Fall. Julian hat Beweise dafür veröffentlicht, dass das Land, das ihn ausgeliefert haben will, Kriegsverbrechen begangen und diese vertuscht hat; es hat gefoltert und verschleppt; es hat ausländische Beamte bestochen; und er hat gerichtliche Ermittlungen zu Fehlverhalten der USA unterlaufen. Ihre Rache ist der Versuch, ihn für den Rest seines Lebens in den dunkelsten Winkeln ihres Gefängnissystems verschwinden zu lassen, um andere davon abzuhalten, Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen.«

Hinzu kommt, dass Großbritannien nicht nur auf Geheiß Washingtons agiert, sondern selbst ein enormes Interesse daran hat, einen Journalisten, der Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Korruption aufdeckt, hinter Gittern und ohne Möglichkeit, seine Arbeit fortzuführen, zu wissen. Nach sechs Jahren Ermittlung schloss der Internationale Strafgerichtshof (IStG) in Den Haag Ende 2020 seine Voruntersuchung zu britischen Kriegsverbrechen im Irak ab. Die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouda bestätigte damals, dass Angehörige der britischen Streitkräfte »vorsätzliche Tötungen, Folter, unmenschliche/grausame Behandlung, Verletzung der persönlichen Würde und Vergewaltigung und/oder andere Formen sexualisierter Gewalt begangen haben«. Bensouda begrüßte zwar Schritte der Regierung, wie die Einrichtung des Iraq Historic Allegations Team (deutsch etwa Team Historische Anschuldigungen im Irak), musste aber feststellen, dass nach mehr als zehn Jahren der »Aufarbeitung« und Prüfung Tausender von Anschuldigungen »bis heute kein einziger Fall strafrechtlich verfolgt wurde: ein Ergebnis, das die Opfer der Gerechtigkeit beraubt hat«. Lediglich eine Handvoll von Fällen sei zur strafrechtlichen Verfolgung weitergeleitet worden, »die Strafverfolgung in jedem Fall aus Gründen der Beweislage und/oder des öffentlichen Interesses abgelehnt«.

Und London geht noch weiter. Anfang Juni legte Patel dem Parlament ihren neuesten Coup zur ersten Lesung vor: die sogenannte National Security Bill. Sollte das Gesetz durchkommen, würde das Berichten über »vertrauliche« amtliche Informationen im öffentlichen Interesse eine Straftat darstellen, wenn der Journalist oder dessen Organisation ausländische Finanzmittel erhielte. Davon könnten dann Nichtregierungsorganisationen wie etwa Transparency International betroffen sein. Bislang gilt der »Official Secrets Act« von 1989, der die Strafbarkeit bei der Weitergabe vertraulicher amtlicher Informationen auf Daten mit Sicherheits- und nachrichtendienstlichem Bezug, Verteidigung oder internationale Beziehungen beschränkt. Wie das Portal Open Democracy am 8. Juni erläuterte, hebt der Gesetzentwurf diese Beschränkungen auf. Die Weitergabe (mit dem Hintergrund der ausländischen Finanzierung) von Informationen würde dann eine Straftat darstellen, wenn die Daten in irgendeiner Weise »zum Schutz der Sicherheit oder der Interessen des Vereinigten Königreichs« als vertraulich eingestuft würden.

Perfide im Hinblick auf die verbrecherische Verfolgung von Assange, der seit über drei Jahren ohne Anklage im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten und physisch und psychisch zerstört wird, ist der Teil des Gesetzentwurfs, der Ministern und Agenten Immunität gegenüber Verbrechen im Ausland garantieren soll – etwa wenn Informationen an einen anderen Staat gegeben werden, die zur Folter führen oder Drohnenangriffe ermöglichen. Möglichem Protest gegen dieses und andere ähnlich repressive Gesetzesvorhaben wurde im April bereits mit dem »Polizei-, Kriminalitäts-, Strafverfolgungs- und Gerichtsgesetz« ein Riegel vorgeschoben.

Ernsthaften Druck seitens ihrer politischen Partner braucht die Tory-Regierung ebenfalls nicht fürchten. Bleibt nur darauf zu setzen, dass Jean-Luc Mélenchon die französische Parlamentswahl am Sonntag mit seinem linken Bündnis NUPES für sich entscheiden kann. Er hatte am Freitag angekündigt: »Wenn ich am Montag Premierminister bin, wird Julian Assange als Franzose eingebürgert und ausgezeichnet.«