Anno … 24. Woche

1792, 20. Juni: Als im Zuge des im April erklärten Ersten Koalitionskrieges des revolutionären Frankreich gegen Österreich und Preußen die Pariser Bevölkerung mobilisiert und die Sansculotten bewaffnet werden, wird die Situation für König Ludwig XVI. und seine aus dem Hause Habsburg stammende Frau Marie Antoinette bedrohlich. Ein bewaffneter Haufen zieht vor das Stadtschloss, die Tuilerien, und kann nur durch eine unterwürfige Geste des Königs, der sich mit einer roten Jakobinermütze am Fenster zeigt, beruhigt werden. Eineinhalb Monate später kommt es zum Sturm auf die Tuilerien, der »zweiten Revolution«, in deren Folge der König abgesetzt wird. Am 21. September 1792 wird schließlich die Republik ausgerufen.

1947, 25. Juni: In Frankfurt am Main konstituiert sich ein von den Landtagen der sogenannten Bizone (US-amerikanische und britische Besatzungszone) gewählter 52köpfiger Wirtschaftsrat, der fortan als oberstes Organ der Bizone fungiert. Von den ehemaligen Alliierten werden dergestalt erstmals gesetzgeberische Befugnisse an eine deutsche Körperschaft abgegeben. Der Weg zur Gründung eines westdeutschen Teilstaates ist damit vorgezeichnet.

1957, 22. Juni: Bei einer Kundgebung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in Essen protestieren 1.500 Teilnehmer gegen ein Treffen ehemaliger SS-Angehöriger, das rund einen Monat später in Unterfranken stattfinden soll. Der Hauptredner Otto Müller ruft dazu auf, »sich gegen die von der SS und Militaristen drohenden Gefahren zusammenzuschließen«. Ähnliche Proteste finden an zahlreichen Orten der Bundesrepublik statt. Das Treffen der »Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Soldaten der Waffen-SS« findet ungeachtet dessen statt. Am 28. Juli versammeln sich in dem Dorf Karlburg 7.000 vormalige SS-Angehörige.

1962, 21. Juni: Nachdem die Polizei ein Konzert von Straßenmusikern in München brutal beendet hat, eskaliert die Situation, und es kommt zu Auseinandersetzungen zwischen den Einsatzkräften und Jugendlichen. In der Nacht und an den folgenden vier Tagen beteiligen sich bis zu 40.000 Jugendliche an Protesten und Straßenschlachten, unter ihnen auch das spätere RAF-Mitglied Andreas Baader. Etwa 200 Personen werden im Zuge der »Schwabinger Krawalle« festgenommen. Die Unruhen gelten als Vorbote von »1968«.