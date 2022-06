Die Genossenschaft stärken: Die neue Satzung

jW-Grafik Thomas J. Richter

Am Sonnabend, dem 25. Juni 2022, findet in der jW-Maigalerie (ehemals jW-Ladengalerie, Torstraße 6, 10119 Berlin) ab 13 Uhr die diesjährige Generalversammlung unserer Genossenschaft statt (Saalöffnung ab 12 Uhr). Dort wird es unter anderem um eine Neufassung der Satzung der LPG gehen. Damit sich jeder vorbereiten kann, stellen wir im Internet die bisherige und die neue Fassung gegenüber, wobei alle Veränderungen farblich markiert wurden (jungewelt.de/lpg-satzungsentwurf). Das Dokument liegt zudem im Sekretariat der jungen Welt aus (selbe Adresse wie oben). Dort ist ab Montag, den 20. Juni, auch der Entwurf der Bilanz der LPG für das Geschäftsjahr 2021 einzusehen, so wie sie auf der Generalversammlung zur Abstimmung steht. Das Sekretariat ist von 9 bis 16 Uhr besetzt, Einsicht können alle Mitglieder der Genossenschaft nehmen. Um Voranmeldung unter der Nummer 030/53 63 55-0 wird gebeten. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 11 dieser Ausgabe.

Vorstand und Aufsichtsrat der LPG junge Welt eG