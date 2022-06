Gegen Kriegshetze

Philipp Schulze/dpa Die Mobilmachung der BRD geht mit verschärfter Propaganda einher (Verteidigungsministerin Christine Lambrecht auf Truppenbesuch in Munster, 7.2.2022)

»Ein Volk, eine NATO, eine Werteunion – sie reicht von Annalena Baerbock bis zum ›Asow‹-Bataillon«, heißt es in »Slava Ukraini«, dem neuen Song der Satireband Alles.Scheizse. Die Band treibt die Verwirrungen des bürgerlichen Kulturbetriebs ironisch auf die Spitze. Das Lied bringt die vielbeschworene Zeitenwende sprachlich auf den Punkt: die Nazieinheiten in der Ukraine werden zu Verteidigern westlicher Werte, die Russen wie immer zum Feind gemacht – und der Feind hört bekanntlich mit! Gleich zweimal verwendete Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im April diesen Spruch, der seinen Ursprung im Hitlerfaschismus hat. Klar ist: Die Mobilmachung der BRD geht mit verschärfter Propaganda einher. Die Tageszeitung junge Welt stellt sich dem entgegen. Statt der moralisch aufgeladenen Kriegsstimmung und dem Ruf nach immer weiteren Waffenlieferungen zu verfallen, konzentriert sich die jW auf Recherchen und Analysen, die unserem Anspruch als marxistisch orientierte Zeitung gerecht werden.

