Willkommen im Süden

Rüdiger Wölk/IMAGO Hallo Welt, hier spricht der Kunstbegriff! Agus Nur Amal Pmtoh auf Sendung (Kassel, 15.6.2022)

Jetzt geht es um die Kunst, nicht um die Kontroverse. Das war die Botschaft, die das Documenta-Kuratorenteam Ruangrupa und die Verantwortlichen der Kasseler Weltkunstausstellung am Mittwoch den Teilnehmern der Eröffnungspressekonferenz auf den Weg gaben. Dabei gab es viel Kontroverse. Nur wenige Kunstkritiker ließen sich auf das Lumbung-Konzept der Kuratoren ein, das nicht einzelne Künstler in den Mittelpunkt stellt, sondern Künstlerkollektive und die Teilhabe Externer. Etwa 1.500 Menschen beteiligten sich an diversen Projekten und der Gestaltung der Exponate. Auch die Auswahl der Lumbung-Kollektive hatte Irritation ausgelöst, da in der »Kunstwelt« – besser gesagt bei Galeristen – nur wenige der Gruppen bereits einen Namen hatten. Und wegen der Teilnahme der palästinensischen Gruppe »The Question of Funding« starteten antideutsche Aktivisten eine »Antisemitismus«-Kampagne, die Anfang des Jahres durch die Feuilletons waberte und noch immer anhält.

Zweierlei sei dieses Jahr anders, betonte Sabine Schormann, Geschäftsführerin der Documenta gGmbH: Es werde großes Gewicht auf die »Kunst der Kooperation« zwischen den Kollektiven und anderen Beteiligten gelegt. Die kollektive Vorbereitung fand in den letzten Jahren in zahlreichen »Majelis« genannten Workshops statt. Kunst werde als »Experimentierfeld« begriffen, bei dem es um Solidarität, Teilhabe und Gemeinwohlorientierung gehe, weniger um Vermarktbarkeit der Werke. Dass der Kunstbegriff dieser Documenta-Ausstellung auch die darstellende Kunst umfasst, zeigte die »Storytelling«-Performance des indonesischen Künstlers Agus Nur Amal Pmtoh während der Pressekonferenz, die auf große Begeisterung stieß.

Rüdiger Wölk/IMAGO Gespenst des Kommunismus und andere Plagen. Figuren von Taring Padi in Kassel (Hallenbad Ost, Institut für bürgernahe Kultur, 16.6.2022)

Ein erster Blick auf die präsentierten Werke lässt erkennen, dass diesmal der globale Süden mit seinen Themen, künstlerischen Ausdrucksformen und Traditionen deutlich aufgewertet wurde. Die Themen Kolonialismus und heutige Formen der Ausgrenzung werden vielfach bearbeitet. Ob es sich um die Frauenbewegung in Algerien Anfang der 1990er Jahre handelt, um die künstlerische Unterstützung des Kampfes der Aborigines um ihr Land, um Alltagskultur in Verbindung mit einem Skateboardprojekt – immer wieder werden Kunst und Gesellschaft zusammen gedacht. Fotografie und Videos sind ebenso zu sehen wie Malerei, Druckgrafik, Skulpturen und räumliche In­stallationen. Bemerkenswert ist die Zahl von 32 Veranstaltungsorten. Mehrere Objekte findet man außerhalb der Ausstellungshallen, so dass man sich auch ohne Eintrittskarte mit der Documenta beschäftigen kann. Auffällig sind die vor der Documenta-Halle angelegte Hochbeetgärten (»Essbare Stadt«) und die politischen Figuren des indonesischen Kollektivs Taring Padi, das eines seiner Großbilder an einer Kaufhausfassade zeigt. An der Fulda findet man das Boot des Berliner »Zentrums für Kunst und Urbanistik« (ZK/U) und vor der Orangerie hat The Nest Collective aus Nairobi unter dem Titel »Return to sender« eine begehbare Installation aus Wohlstandsmüll errichtete, der aus Europa nach Kenia verbracht worden war.

Im Vorfeld wurde im bürgerlichen Feuilleton gemutmaßt, der Antisemitismusstreit könne das Interesse an der Documenta beeinträchtigen. Die überfüllte Pressekonferenz vermittelte einen anderen Eindruck. Der Oberbürgermeister verurteilte Sachbeschädigungen in dem vorgesehenen Ausstellungsbereich der palästinensischen Künstler und betonte neben der historischen Verantwortung Deutschlands für das jüdische Leben und Israel auch die »Freiheit der Kunst«, die zur DNA der Documenta gehöre. Damit ist das Thema natürlich nicht vom Tisch. Für den Sonnabend haben Antideutsche öffentliche Aktionen angekündigt.

Boris Roessler/dpa Mut zur großen Form: Gemälde der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi bei der Documenta 15 in Kassel (Hallenbad Ost, 17.6.2022)

In der Eröffnungswoche selber finden zudem zahlreiche Veranstaltungen der Lumbung-Künstler statt. Schon am Samstag lädt »The Question of ­Funding« zu einem öffentlichen Dialog mit dem Kollektiv Eltiqa ein. Unter dem Titel »Respond and Break the ­Silence Against the Killings (Resbak)« zeigt Kiri Dalena vor dem Fridericianum eine Performance.