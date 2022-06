Kein prominenter Einzelfall

Jörg Carstensen/dpa Politik als Abbild der Gesellschaft: Demonstration in Berlin gegen den sexistischen Normalzustand (27.6.2016)

Lust, über das Thema »Sexismus in der Partei« zu reden, hat bei der Linken niemand mehr. Internen Streit kann sich die Partei kaum leisten, da sie sowieso tief in der Krise steckt. Man kann das Thema aber nicht einfach ad acta legen, das wissen alle: Die Aktiven des Jugendverbands Solid, die mit ihrer Kritik wachgerüttelt haben, und die Parteivorstände der Linken, bundesweit und in Hessen. Wie Aufarbeitung gelingen kann, dazu gibt es allerdings unterschiedliche Vorstellungen.

Seit Erscheinen der Spiegel-Ausgabe vom 16. April mit einem Artikel zur »toxischen Machokultur« ist in der Partei nichts mehr wie zuvor. Schwere Vorwürfe erhob auch Sarah Dubiel, Bundessprecherin von Solid, Mitte Mai im Gespräch mit junge Welt. Es gehe um Sexismus, Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung: Beides gebe es, »versucht« und »vollzogen«. Die »Balkongeschichte« stimme ihrer Kenntnis nach wie von dem Magazin geschildert. Dabei geht es um eine Affäre des Expartners der jetzigen Bundespartei- und ehemals hessischen Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler mit einer anfangs 17jährigen: Im Sommer 2018 soll Adrian G. deren Balkon erklettert haben. Sie habe die Tür geöffnet, danach soll gegen ihren Willen Sex stattgefunden haben, den er mit dem Handy gefilmt habe. Dem Spiegel sagte die junge Frau, sie habe nur eingewilligt, mit ihm zu schlafen, weil er sonst nicht gegangen wäre. T-Online bot unter Verweis auf Aussagen von deren Freundin unter dem Titel »Mutmaßliche sexuelle Übergriffe: Janine war für sie ein rotes Tuch« am 6. Mai dagegen eine andere Version. Es habe sich um eine toxische Beziehung zwischen Adrian G. und der jungen Frau gehandelt: mal mit »harmonisch« wirkenden gemeinsamen Musikauftritten, dann mit einer Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn. Eine Art »On-off-Affäre« sei es gewesen, hieß es dort. Der Referent der Landtagsfraktion ist vorübergehend von seinen Aufgaben entbunden, bis die Vorwürfe geklärt sind.

Dubiel rief auf ihrem Twitter-Account dazu auf, sich in ähnlichen Fällen an den Bundesvorstand von Solid zu wenden: Mittlerweile hätten sich etwa 60 Betroffene mit weiteren Vorwürfen mutmaßlicher Übergriffe und Grenzüberschreitungen gemeldet. Die Justiz beschäftigen aktuell dazu mehrere Anzeigen sowie Unterlassungserklärungen. Thema ist einiges: Bossing oder Mobbing von Beschäftigten, die der Linken zuarbeiten. Tätliche Übergriffe, sexuelle Belästigung unter Genossen und Genossinnen, verbale Entgleisungen und Herabwürdigungen sowie machistische Machtdemonstrationen.

Fehlender Fokus

Dass Twitter »nicht wirklich eine glückliche Form ist, um sich mit Betroffenen über Sexismus und gar schwereren Vorwürfen in der Partei auszutauschen«, wie Janine Wissler gegenüber jW erklärte, wundert nicht nur sie. Ihr wird vorgeworfen, als Fraktionschefin nicht rechtzeitig genug Aufarbeitung unternommen zu haben; auch ein mögliches Fehlverhalten ihres Expartners wird ihr vorgehalten. Bei einer Pressekonferenz bestätigte der Landesvorstand am 21. April: Wissler habe die Angelegenheit direkt an den Landesvorstand weitergegeben, als sie zum Jahreswechsel 2020/21 von den schweren Vorwürfen gehört habe. Vorstandsmitglied Ulrich Wilken empörte sich im Gespräch mit jW: Wissler, die zur damaligen Zeit 2018 selber Opfer war, werde erneut zum Opfer gemacht. Der Vorwurf, dass sie sich schützend vor ihren »Ex« gestellt haben könnte, mute absurd an. Dass sich die Medien auf diesen prominenten Einzelfall stürzten und weniger das strukturelle Problem sähen, kritisierte auch Jakob Hammes vom Solid-Bundesvorstand gegenüber jW: »Wir hätten den Fokus auch deutlich lieber auf den Tätern und ihrem direkten Umfeld gesehen als auf Janine.«

Wilken betonte, dass Sexismus in verbaler Form von übergriffigem Verhalten, Nötigung oder sexualisierter Gewalt getrennt werden müsse. Alle Ebenen seien inakzeptabel, gegen sie müsse aber in unterschiedlicher Form vorgegangen werden. »Täter aus Strukturen werfen, ist feministische Praxis«, hieß es dagegen kämpferisch auf Dubiels Twitter-Account. Hammes verwies darauf, dass Sexismus in großen Teilen »von der Gesellschaft heute noch immer akzeptiert« sei, es gebe nur leicht veränderte »sexistische Diskurspraktiken«. Weiterhin würden »viele Absprachen unter Männern gefällt«, die alle anderen dann vor vollendete Tatsachen stellten. Äußerten sich Betroffene über sexuelle Übergriffe, werde schnell die juristische Keule herausgeholt: »Wer spricht, wird eingeschüchtert und versucht zum Schweigen zu bringen, etwa mit Hilfe von Unterlassungsklagen.«

Frauenkämpfe haben sich in der Tat im Lauf der Jahrzehnte geändert. Mitte der 1970er gründeten Schülerinnen, Auszubildende, Studierende »Frauenselbsterfahrungsgruppen«; einerseits, um mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich gegenseitig ernster zu nehmen, um Konkurrenzverhältnisse von Frauen untereinander abzubauen und die Frauenbewegung zu stärken. Diese Gruppen suchten Männer auf, die wegen Sexismus oder Frauenfeindlichkeit aufgefallen waren, um diese gemeinsam zu konfrontieren.

Möglicherweise seien diese Erfahrungen nicht genug an die Parteijugend weitergegeben worden, meinte die frauenpolitische Sprecherin der hessischen Landtagsfraktion Die Linke, Christiane Böhm, im Gespräch mit jW. Sexismus habe es in der Geschichte schon immer gegeben: Vielleicht sei die alte Methode »Frauen, schließt euch zusammen und zeigt den Mackern, wo der Hammer hängt!« eine gute Strategie, um den Frauenkampf fortzuführen; ebenso wie für alle anderen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden.

Ohne Betroffene

In den 1980er Jahren wurden in Häusern der Berliner Hausbesetzerbewegung, wo es zu gravierenden Machoattitüden kam, Frauenfeten organisiert. Männer aus diesen Häusern mussten in dieser Nacht ausziehen und morgens darauf aufräumen. In der linken Szene war daraufhin bekannt, wo genau es Probleme gab. Wichtig war den Frauen, dass es nur eine eingeschränkte Öffentlichkeit gab, um die Linken nicht nach außen zu diskreditieren. »Diese beschränkte Aufmerksamkeit wollen auch viele Betroffene heute«, meint Solid-Sprecher Hammes. Seiner Meinung nach gibt es aber in der Partei »keine klaren antisexistischen Strukturen«, um dies zu organisieren. In linken Organisationen sei Sexismus oft eine Folge undemokratischer und undurchsichtiger Strukturen. Sexualisierte Gewalt werde ermöglicht, wenn Täter sich dabei in Sicherheit wiegen könnten.

Landesvorstand Wilken verteidigt die Reaktion der Partei: Wenn es jetzt so erscheine, als würde auf die von Solid eingebrachte Kritik nur träge reagiert, hänge dies nicht mit vermeintlich undemokratischen Strukturen zusammen. In der Linken seien ehrenamtliche Gremien beteiligt. Es werde nicht hauptamtlich durchregiert wie in anderen Parteien. Dem Landesvorstand gehe es darum, den Genossinnen und Genossen Bildungsveranstaltungen anzubieten, damit etwa eine Sitzungsleitung adäquat eingreifen könne. »Für Konfliktfälle schaffen wir sowohl bundesweit als auch in Hessen eine unabhängige Beratungsstruktur.« Mit den Jahren habe man vergessen, dass die Linke trotz der Bezeichnung »feministische Partei« eben noch längst keine solche sei.

Dubiel und Hammers gehen in der Kritik weiter: Zwar hätten der Bundesvorstand der Linken, als auch der hessische Landesvorstand jeweils ein unabhängiges Beratungsgremium eingerichtet, deren Aufgabenfeld sei aber nicht geklärt; Solid sei nicht befragt, die zuständigen Personen nicht mit Betroffenen gemeinsam ausgewählt worden.

Weiterhin sei geplant, Satzung, Geschäfts- und Bundesschiedsordnung zu ändern, um gegen Genossinnen und Genossen Parteiordnungsmaßnahmen ergreifen zu können, die sich sexistisch verhalten, andere beleidigen oder mit strafrechtlich relevantem Verhalten begegnen. Sie gelte es etwa von Ämtern in der Partei zu entbinden, ihnen zeitweise aktives oder passives Wahlrecht innerhalb der Partei zu entziehen, sie zeitlich und regional befristet von bestimmten Sitzungen auszuschließen oder ihnen befristet das Rederecht zu entziehen. »All das kann nur der Bundesparteitag beschließen«, so Dubiel. Emanzipatorisch aber wäre gewesen, Betroffene zur Entscheidung hinzuzuziehen, meint Hammers. Entscheidend sei, »dafür zu sorgen, dass die Partei hierbei feministisch und basisdemokratisch vorgeht, nur das wäre sozialistisch«.

Im Mittelpunkt des kommenden Parteitags vom 24. bis 26. Juni in Erfurt müsse laut Wilken jedoch vor allem eine klare Position gegen Aufrüstung stehen, nicht die Me-too-Debatte. Die Solid-Bundesvorstandsmitglieder aber monieren: Mit »einer kaputten Organisationsstruktur« könnten keine maßgeblichen Beschlüsse getroffen werden.