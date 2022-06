»Ich will nicht cool wirken«

Gabsch/POP-EYE/imago images »Sie war der strahlende Mittelpunkt unserer Band«: Françoise Cactus und Brezel Göring bei einem Stereo-Total-Konzert 2010

Nach dem Tod von Stereo-­Total-Sängerin Françoise Cactus im Februar 2021 brach Brezel Göring, ihr Mann und Bandkollege, mit seinen Lieblingsinstrumenten von Berlin nach Südfrankreich auf – um Abstand zu bekommen und seine Trauer in Musik zu transformieren. Jetzt ist Brezels Soloalbum »Psychoanalyse (Volume 2)« erschienen: zehn berührende, melancholische, an Stereo Total erinnernde Songs über Drogen, sexuelle Psychopathologie, Trauer und Widerständigkeit, die die Leerstelle, die Cactus hinterlässt, nicht überdecken wollen. Traurigkeit ist spürbar, aber auch eine gewisse Heiterkeit. (jW)

Herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung Ihres Albums – oder ist Ihnen nicht nach Jubel zumute?

O doch, das ist alles sehr interessant. Ich freue mich und bin aufgeregt, weil ich ja diesmal alles allein machen musste und das Album auf unserem eigenen Stereo-Total-Label erscheint … Aber nicht so aufgeregt, wie Françoise es gewesen wäre. Sie war auch nach all den Jahren jedesmal furchtbar nervös, wenn eine neue Platte rauskam.

Sie gehen bald auf Tournee. Wie werden Sie auftreten, allein?

Nein, ich bin mit vier Musikerinnen unterwegs, mit denen ich befreundet bin oder die ich von der Theaterarbeit kenne. Eine Geigerin, eine spielt Flöte, eine Percussion … Alle können total gut live improvisieren, und weil die Lieder ja ziemlich melodiös sind, wird das bestimmt super.

Werden Sie Lieder von Stereo Total bringen, wenn das Publikum welche hören will?

Nein, eher nicht. Schon allein wegen der Stimme. Und ich würde auch kein Duett mit der Schlagzeugerin machen. Es sind ja einige Gastsängerinnen dabei – Lilith Stangenberg, Julia Wilton, Pixie Dust. Es war mir wichtig, dass es mehrere Sängerinnen sind, damit es nicht so wirkt, als ob ich Françoise durch eine andere ersetzen will. Bei den Aufnahmen habe ich die Stimmen anfangs sogar ganz leise gestellt. Und Françoise ist ja auch selbst auf der Platte zu hören (bei »Psychoanalyse«, jW).

Natürlich geht es in allen Berichten über Sie und Ihre Platte auch immer um Francoise Cactus. Wie fühlt sich das an, als eine Hälfte, also »Mono« Total betrachtet zu werden und öffentlich zu trauern?

Das wird wohl immer so bleiben, aber das ist okay. Schließlich war Françoise der strahlende Mittelpunkt unserer Band. Und die Trauer öffentlich zu machen, fand und finde ich auch in Ordnung. Françoise war ja eine öffentliche Person.

Ihre Moderation von Françoises Sendung auf Radio eins eine Woche nach ihrem Tod war sehr bewegend. Wie haben Sie es geschafft, das überhaupt zu machen?

Am Tag ihres Todes rief der Sender an und fragte, ob die Sendung fertig sei – da musste ich ja nun antworten, dass das nicht mehr möglich sei … und habe mich dann entschlossen, die Sendung allein zu machen und bei uns zu Hause aufzunehmen. Nachdem Françoise gestorben war, war ich keine Sekunde allein. Immer waren Freunde in unserer Wohnung, um sich von Françoise zu verabschieden und um mir beizustehen. Die Radiosendung fand ich wichtig, weil es wegen Corona keine große öffentliche Trauerfeier geben konnte.

Es hat über einen Monat gedauert, bis ich unsere Wohnung aufgelöst hatte. Nach Françoises Tod wollte ich dort nicht mehr leben, ich hätte mich wie in einem Museum gefühlt. Es war eine riesige Wohnung mit vier Zimmern, und nur, um dir eine ungefähre Vorstellung zu geben: Als wir vor über 15 Jahren dort eingezogen sind, hatte ich vier Umzugskartons und sie 78. Und im Lauf der Jahre kam ja einiges hinzu.

Wie wohnen Sie jetzt?

Wie ein Kaninchen – in drei Löchern. (lacht) In der ersten Zeit nach Françoises Tod fiel mir buchstäblich die Decke auf den Kopf, ich hatte keine Lust darauf, überhaupt irgendwo zu wohnen und bin erst mal nach Frankreich gefahren. Inzwischen wohne ich abwechselnd bei Freunden in einem besetzten Haus, außerdem gibt es ja noch unseren Proberaum, da bin ich oft. Und besorgte Freunde schlugen mir vor, mich doch bei einer Genossenschaft anzumelden. Für eine Wohnung gab es über tausend Bewerber, aber ich habe sie bekommen. Da dachte ich, dass ich diese Wohnung auch nehmen muss. Sie ist winzig, und ich habe das gesamte Mobiliar selbst gebaut. Meine Tante kommt mich öfter besuchen, sie guckt dann gern auf die Hochbahn, die direkt vorm Fenster vorbeifährt.

Sind Sie für die Leute im besetzten Haus der Popstar?

Nein, das sind Freunde, wir kennen uns schon ewig lange. Ich fühle mich dort sehr gut aufgehoben. Aber manchmal denke ich, dass ich langsam alt und spießig werde, weil ich mir ein richtiges Badezimmer wünsche oder so was. Letztens war im Haus ein Rohr kaputt, und das sollten nicht immer dieselben geschickten Leute reparieren, sondern die sogenannten Intellektuellen. ­Also haben wir stundenlang im Garten nach diesem Rohr gegraben, bis einer der handwerklich Begabten aus dem Fenster rief, dass wir an der völlig falschen Stelle gruben. Da war ich schon froh, dass ­Françoise das nicht gesehen hat!

Als ich vor einigen Jahren mit Françoise Cactus sprach, stellte sie sich vor, wie später mal Geschichtsstudentinnen das Stereo-Total-Archiv sichten würden – es gäbe einfach so wahnsinnig viel Material.

O ja, in der Tat: Ich habe vieles in Kisten verpackt, die jetzt in einem riesigen Metallregal in unserem Proberaum stehen. Fotos, Tagebücher, Notizen, unveröffentlichte Stories, ihre ganze Kunst. Vieles befindet sich noch in Frankreich, ich habe es noch gar nicht angerührt. In weiser Voraussicht und im Hinblick auf die Studentinnen habe ich Register mit den Menschen angelegt, mit denen sie vertraut war. Ich bin mit meiner Super-8-Kamera zu den Leuten hin, habe mit ihnen gesprochen und kurze Filmchen gemacht. Ich habe also Vorbereitungen getroffen. Dabei sind so viele schöne und auch unerwartete Erinnerungen hochgekommen, süße und lustige Sachen, die sie gesagt und gemacht hat, von denen ich nichts wusste und die manchmal eine ganz andere Françoise zeigen, als die, die ich kannte. Die Band ist mir bei all dem komischerweise fast egal: Wenn ich Stereo Total höre, kommt es mir manchmal vor, als wären das andere Leute.

In den letzten Jahren hatte ­Françoise wegen ihrer Krebserkrankung eine Therapeutin, die sie begleitet hat. Manchmal war Françoise zu schwach zum Reden, dann habe ich mit der Therapeutin telefoniert. Nach Françoises Tod wurde ich dann quasi der Patient, sie hat mir sehr geholfen. Zum Beispiel hat die Therapeutin gesagt, dass Françoise ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, mich mit dem ganzen Chaos allein zu lassen – das ist so sehr Françoise: Sich solche Sorgen zu machen, aber auf keinen Fall aufzuräumen.

Spielt der Albumtitel auf die Gespräche mit der Therapeutin an?

Nein, das käme mir komisch vor, als wollte ich ihre Arbeit diminuieren. Ich will ja nicht cool oder besonders überzeugend wirken.

Das fragen bestimmt alle, aber ich mache es trotzdem: Warum heißt das Album »Psychoanalse (Volume 2)«? Gibt es denn einen ersten Teil?

Den gibt es! Ich habe in Frankreich irre viel Musik aufgenommen, viele Lieder sind dort entstanden, manche existierten auch schon länger als Fragmente. Weil Françoise früher ­alle Lyrics geschrieben hat und ich mich nicht drum kümmern musste, war ja auch das Texten ganz neu für mich. Die Lieder habe ich unserem Manager Mathias Schwarz vorgespielt – und der sagte: »Die darf niemals jemand hören!« Verbotene Lieder also. Ich habe viele Stücke rausgelassen, bis sich »Psychoanalyse (Volume 2)« herauskristallisierte.

Warum dürfen diese Lieder nicht an die Öffentlichkeit?

Tja, manches war wohl doch zu traurig und persönlich. Einiges aber auch sehr lustig: Zum Beispiel haben wir mal, da war Françoise schon krank, zusammen einen afrikanischen Science-Fiction-Film geguckt und aus Spaß synchronisiert. Françoise hat auch die Sexszenen synchronisiert, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre, die Bilder erklären sich ja von selbst. Jedenfalls habe ich ihr Gestöhne über einen Rhythmus gelegt, das war vielleicht ein bisschen zu schräg. Inzwischen kommt Mathias und mir das Album schon ganz oll vor, weil wir ja schon so lange damit zu tun haben.

Das Album ist sehr sanft und zärtlich, finde ich. Sogar »Hol Dynamit«, in dem Sie zum Kaputtmachen aufrufen.

Ja, das ist ein sanfter Aufruf zur Gewalt.