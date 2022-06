»Antikapitalismus spielt in allen Beiträgen eine Rolle«

Goujon/Andia.fr/imago images Leben nach der Zerstörung: Straßenzene im Nordosten von Kobane (2.10.2015)

Sie planen ab Sonnabend bis 26. Juni ein Symposium in Bremen unter dem Motto »Revolution im Alltag und Alltag in der Revolution«. Was erwartet die Teilnehmenden an diesem und dem nächsten Wochenende?

Wir haben uns früh dazu entschlossen, dass wir keine rein wissenschaftliche Veranstaltung im klassischen Sinne abhalten wollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten akademische, gesellschaftliche und aktivistische Beiträge. Wir wollen theoretischen Input mit Praxis verbinden. So gibt es Podiumsdiskussionen mit Wissenschaftlern wie John Holloway und Andrej Grubačić, aber auch Einblicke in den Umgang mit dem Tod in Rojava. Gespräche mit Aktiven, Vorträge über die politische und soziale Entwicklung von Kindern in Kriegsgebieten und vieles mehr. Im Fokus soll mehr der direkte Austausch stehen. Das Symposium findet vor Ort in Bremen und in Rojava statt, kann aber ebenso online verfolgt werden.

Entstanden ist die Veranstaltungsreihe aus der Zusammenarbeit zwischen Studierenden aus Bremen und Rojava, die sich neun Monate lang regelmäßig online getroffen haben. Wie kam es dazu?

Zum ersten Kontakt zwischen uns ist es in einem Seminar im Sommersemester 2021 gekommen, einer Kooperation der Universität Rojava und der Universität Bremen. Auf beiden Seiten hatten ein paar Studierende aber auch Lust, ein eigenständiges Projekt aufzubauen und in regelmäßigeren Kontakt zu treten. Anfangs lief der nur über Whatsapp. Im Oktober haben wir uns dann mit dem ersten zusammengekratzten Geld für ein paar Stunden mit einem Dolmetscher über Zoom getroffen. Aus den verschiedensten Ideen hat sich letztlich herauskristallisiert, dass wir uns zu den Themen »Revolution« und »Alltag« austauschen und dazu arbeiten wollen.

Welche Perspektiven spielen eine besondere Rolle bei Ihrem Symposium?

Es gibt keine besondere, hervorgehobene Perspektive, sondern der Austausch an sich ist das Ziel. Aber ich denke schon, dass eine antikapitalistische Perspektive in allen – ob gesellschaftlichen, aktivistischen oder akademischen – Beiträgen eine Rolle spielt. Allein deshalb, da wir uns ja aus einer Gesellschaft, die vom Kapitalismus geprägt ist und aus einer Gesellschaft, die gerade die Abgrenzung zum Kapitalismus lebt, über Alltag und Widerstand austauschen.

Eine der zu diskutierenden Fragen ist laut Programm, wie es möglich sein soll, den Kapitalismus im alltäglichen Leben in Rojava auf Distanz zu halten. Wie kann das gelingen?

Unsere Freundinnen und Freunde in Rojava sagen, dass seit der Revolution dort und der Ausrufung der Autonomieverwaltung versucht werde, die von Staat und Kapitalismus zerstörten Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens zu korrigieren. Die Autonomieverwaltung basiere dabei auf der Idee der Demokratischen Nation von Abdullah Öcalan (bis heute politischer Gefangener in der Türkei, jW). Dieses Konzept stelle die Idee eines partizipativen Lebens zwischen den Völkern sowie eines freien Lebens zwischen Frauen und Männern dar. Diese Vision werde zum Beispiel durch die Einführung der genossenschaftlichen Arbeit deutlich. Auch die Beteiligung der Frauen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und die Entwicklung der Jineologie (etwa: Wissenschaft der Frauen, jW) seien ein Mittel, um die Frauen von der Kontrolle des patriarchalen Systems zu befreien, welches heute im kapitalistischen System verkörpert ist.

Planen Sie, die Ergebnisse der Debatten zu veröffentlichen und weitere Initiativen zu entwickeln?

Tatsächlich gibt es seit Beginn unserer Kooperation den Gedanken, ein Journal auf Kurdisch, Deutsch und Englisch zu veröffentlichen. An einem solchen Projekt hängt einiges an zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Aber ich denke, wir alle haben den Wunsch, dass die Initiative nach dem anstehenden Symposium nicht einfach ausläuft, sondern eine langfristige Möglichkeit für transkulturellen Austausch bietet. Wir freuen uns in jedem Fall über Menschen, die Lust haben, diese Kooperation mit weiteren Projekten fortzuführen.