Berliner Abrissbirne

Raimund Müller/imago Hier schießen Bürotürme wie Pilze aus dem Boden (Wolf Vostells »Beton-Cadillacs«)

Verkehrte Welt: Überall in Berlin fehlt es an bezahlbaren Wohnungen – und es wird dennoch munter abgerissen. Im März legte Niklas Schenker eine wenig beachtete Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen auf seine schriftliche Anfrage vor. Das Ergebnis: ein »Riesenskandal«, befand der Sprecher für Mieten und Wohnen der Berliner Linksfraktion gegenüber dpa. In Zeiten von Wohnungsnot und Klimakrise sowieso. Konkret: Die Zahl der Anträge auf Abriss ist von 369 im Jahr 2018 auf 516 im Jahr 2021 rasant gestiegen. Betroffen sind vor allem der Innenstadtbezirk Mitte mit 372 und das alte Westberliner Zentrum, der Stadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit 323 beantragten Abrissen. In Mitte wurden seitens der Behörde im vergangenen Jahr 181 Anträge negativ beschieden, in Charlottenburg-Wilmersdorf nur 33.

Bezirksverordnete sind längst alarmiert, jene aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung allemal. Wie Jun Chen, Sprecher für Bauen und Wohnen von Bündnis 90/Die Grünen, der größten Fraktion in der örtlichen Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Im jW-Gespräch am Donnerstag sagt er, das Zweckentfremdungsverbotsgesetz müsse »nachgeschärft werden – deutlich«. Und es brauche einen »Genehmigungsvorbehalt bei Abrissvorhaben – mindestens«. Denn die Schaffung von Ersatzwohnungen in gleicher Anzahl zu einem quasi gedeckelten Quadratmeterpreis ist zwar gesetzlich vorgesehen, bleibt in der Regel aber aus. Chen: »Hier versagt der Markt.« Und noch etwas stört ihn: »Ortsteile werden bei uns zu Bürodschungeln.«

Ein Beispiel von der BVV-Ausschusssitzung für Stadtentwicklung am Mittwoch abend: Hubertusalle 1. Eine altehrwürdige Tankstelle, direkt am südwestlichen Ausläufer des Ku’damms Richtung Grunewald. Dort, gegenüber dem Platz mit den »Beton-Cadillacs« von Wolf Vostell, soll ein Büroturm hin, knapp 60 Meter hoch. Der Investor »North Gate Besitz GmbH« gehört zur »Spree Group«. Ein Anheizer der Gentrifizierung, sagen Kritiker. Und noch etwas ist für den Bezirk charakteristisch: die teils extrem geringe Quote von Mietwohnungen bei fertiggestellten Neubauten. Das Ausreißerjahr war 2015: »Rund 400 neue Wohneinheiten, 99 Prozent davon Eigentumswohnungen«, so Chen. Das Verhältnis habe sich in den zurückliegenden Jahren nur mäßig verbessert. »Mein Ziel ist klar: die völlige Umkehr der Statistik.«

Und die zuständigen Stadträte, was meinen die? Einer blieb vage, der andere wortlos. »Aus baurechtlicher Perspektive hielten wir einen konsequenten Vorrang von Erhalt vor Abriss für sinnvoll«, erklärte Fabian Schmitz-Grethlein (SPD), Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, am Donnerstag auf jW-Anfrage im Konjunktiv. Sein Ratskollege für Bürgerdienste und Soziales, Arne Herz (CDU), reagierte nicht auf eine Anfrage diese Zeitung.

Dafür aber Annetta Juckel. Der Stadtbezirk sei beim Abriss von günstigem Wohnraum und der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen im Berlin-Vergleich »trauriger Spitzenreiter«, sagte die BVV-Kofraktionsvorsitzende von Die Linke am Donnerstag zu jW. Im Blick hat Juckel Herz, der als zuständiger Stadtrat geltende Regeln nicht umsetze und »im großen Stil die Vernichtung von günstigem Wohnraum genehmigt«. Die wohnungspolitische Bilanz des Bezirks nennt sie ein Desaster.