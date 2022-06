Handschellen für Faschistengang

David Hutzler/dpa Fundsachen: Innenminister Georg Maier (hinten) und LKA-Chef Jens Kehr begutachten am Donnerstag in Erfurt beschlagnahmte Waffen und Gegenstände

Drogen, Waffen, Geld und Nazidevotionalien. Bei den Razzien gegen Faschisten hat die Polizei am Donnerstag in mehreren Bundesländern Räumlichkeiten durchsucht, Beweismittel sichergestellt und mehrere Haftbefehle vollstreckt. Betäubungsmittel, drei scharfe Handfeuerwaffen und mehrere Deko- oder Schreckschusswaffen sowie Vermögenswerte in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro seien bei den Durchsuchungen in Thüringen, Berlin und Schleswig-Holstein gefunden worden. Laut Thüringer Landeskriminalamt (LKA) seien auch zwei Handgranaten, sogenannte Kryptotelefone und Bestände an Kryptowährungen beschlagnahmt worden. Gegen 14 Beschuldigte laufen nun Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Gera. Unter anderem geht es um bandenmäßigen Drogenhandel, Geldwäsche und Verstöße gegen das Waffengesetz.

Zwei der insgesamt sieben festgenommenen Personen seien laut dem LKA Mitglieder der international vernetzten Neonazigang »Turonen«. Zwei weitere wurden dem Zusammenschluss »Garde 20« zugerechnet. Beide Gruppen sind Teil des faschistischen Netzwerks »Bruderschaft Thüringen«. Die anderen Beschuldigten gehören zur Drogenszene. Eine Person sei während einer Urlaubsreise am Donnerstag in Griechenland festgenommen worden. Unter den Verhafteten sei der Neonazi Steffen R., wie die Taz nach den Razzien berichtete, der ein Vertrauter des NSU-Mitglieds Ralf Wohlleben sei. Dieser habe schon längere Zeit als führender Kopf der »Turonen« gegolten.

Die seien »nun zerschlagen«, behauptete Landesinnenminister Georg Maier (SPD) laut Taz am Donnerstag. Seit 2020 habe das Thüringer LKA Hinweise auf Verbindungen der Neonaziszene mit dem schwerkriminellen Milieu, sagte LKA-Chef Jens Kehr bei einer Pressekonferenz. Der Sprecher der leitenden Staatsanwaltschaft in Gera, Thomas Riebel, wollte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag »nicht ausschließen«, dass »erhebliche Gewinne« aus den illegalen Geschäften in die faschistische Szene geflossen seien.