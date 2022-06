Geballte Feuerkraft

Benoit Tessier/REUTERS Rüstungsmesse: Mordwerkzeug aus deutscher Produktion als Weltneuheit (Paris, 13.6.2022)

Es wirkt wie in Zeitlupe: Die Kamera zoomt aus dem dichten Unterholz auf das wuchtige Fahrgestell, schwenkt anschließend auf die stählerne, tarnfarbene Glattrohrkanone bis zum Turm für Kommandanten und Richtschützen. Ein durchgestylter Agitpropstreifen, knapp 90 Sekunden. So hatte der deutsche Kriegskonzern Rheinmetall am Montag auf der Rüstungsmesse »Eurosatory« in Paris seine neue Tötungsmaschine präsentiert: den Kampfpanzer »KF51 Panther«. Das Fabrikat sei der »Gamechanger für die Gefechtsfelder der Zukunft«, hieß es gleichentags in einer Pressemitteilung des Unternehmens aus Düsseldorf. Ein Kampfpanzerkonzept, mit dem neue Maßstäbe gesetzt würden. Alles sei digitalisiert, das ermögliche »sowohl eine Hunter-Killer- als auch eine Killer-Killer-Funktion und damit verzugslose Zielbekämpfung«. Eine Werbebotschaft wie für ein Ballerspiel am Computer.

Nur, das Spiel ist ernst. Der »Panther« ist Konzernangaben zufolge im Schnelldurchlauf geplant und gefertigt worden. Bereits 2024 soll die Serienproduktion anlaufen, berichtete das Handelsblatt am Dienstag. Als »legitimer Nachfolger« für den ältlichen »Leopard 2« – und als Gegenmodell zum »T-14 Armata« der russischen Streitkräfte. Eine indirekte Kampfansage, mindestens. Hinzu kommt: das Label »Panther«. »Damit knüpft Rheinmetall bruchlos an den namensgleichen Panzer der deutschen Wehrmacht an«, sagte Andreas Seifert von der »Informationsstelle Militarisierung (IMI)« aus Tübingen am Mittwoch im jW-Gespräch. Das sei verstörend.

Anlass und Zeitpunkt der Papperger-Ankündigung überraschten Branchenkenner. Denn: Ein deutsch-französisches Konsortium soll einen modernisierten Tank entwickeln. Beauftragt sind damit Krauss-Maffei Wegmann (KMW) aus München und Nexter aus Frankreich, die sich zur Holding KNDS mit Sitz in Amsterdam zusammengeschlossen haben – sowie Rheinmetall. Nun scherte Papperger demonstrativ aus, ein Affront gegen die Rivalen. Der Konzern fühlte sich nach Angaben des Handelsblatt von KNDS zuwenig involviert. Kurzentschlossen habe Rheinmetall KNDS überholt, soll Papperger in Paris auf der »Eurosatory« frohlockt haben. Seifert hat für diesen Vorstoß eine Erklärung: »Rheinmetall begreift sich als monopolartiger Versorger der Bundeswehr, ist die Speerspitze der deutschen Rüstungsindustrie.« Und seit der Coronakrise auf Einkaufstour. Auch auf dem Wunschzettel: KMW.

Eine Geschäftspolitik, die funktioniert. Auf dem Börsenparkett allemal. Die Aktie vom MDax-Unternehmen Rheinmetall schoss zum Wochenauftakt zeitweise um fast sieben Prozent in die Höhe, während die Tendenz des Deutschen Aktienindex abwärts zeigt. Auch sonst, die Aussichten für Rheinmetall sind rosig, hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs am Montag verkündet. Als einer der größten Profiteure im neuen »Superzyklus der Verteidigungsinvestitionen« in Europa, empfahl Analystin Olivia Charley den Kauf von Rheinmetall-Anteilen. Sehr sogar.

Papperger scheint schon längst im Flow zu sein. Nicht zuletzt schielt er auf das kürzlich von Bundestag und Bundesrat verabschiedete »Sondervermögen« von 100 Milliarden Euro für die Hochrüstung. Im Blick: die »Kapazitätsplanung« für Munition und Logistikfahrzeuge der deutschen Armee. Papperger unlängst: »Da sprechen wir jeweils von Summen in Höhe von zehn bis 20 Milliarden Euro.« Unter dem Strich könnte Rheinmetall bis zu 40 Prozent des »Sondervermögens« einstreichen. Ohne etwaige Zuschüsse für die »Panther«-Produktion. Rheinmetall ließ eine diesbezügliche jW-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Und Bundespolitiker aus dem Verteidigungsausschuss, wie finden die Pappergers geschäftiges Treiben? Sie wiegeln mehrheitlich ab, schieben auf jW-Anfragen terminliche Gründe vor. Aus dem Büro der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hieß es am Mittwoch gegenüber jW: Die FDP-Politikerin könne Fragen im gewünschten Zeitrahmen noch nicht ausreichend beantworten, »ich bedaure sehr«. Anders ihr Partei- und Ausschusskollege Marcus Faber. Dem Freidemokraten zufolge seien »unsere Soldaten« bestens auszurüsten, damit sie sich »und unser Land schützen«. Deshalb sei ein »Leopard 2«-Nachfolger notwendig und überfällig. »In erster Linie geht es mir beim KF51 Panther um die Fähigkeiten.«

Die liegen vor: mehr Feuerkraft, mehr Reichweite im Vergleich zum Vorgänger, teilte Rheinmetall mit. Übersetzt: mehr Zerstörungspotential, mehr tödliche Wirkung. Das wiederum ruft Aktivisten der bundesweiten Initiative »Rheinmetall entwaffnen« auf den Plan. Sprecher Toni Melnik am Mittwoch zu jW: »Wir wollen bei unseren Aktionstagen ab Ende August in Kassel den Kriegskonzern Rheinmetall wieder markieren und sabotieren.«