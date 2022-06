»Viele Wähler resignieren«

Kay Nietfeld/dpa Schon fünf Minuten nach zwölf? Fraktionschef Dietmar Bartsch mit Gesine Lötzsch (l.) und Janine Wissler bei einer Protestaktion in Berlin (27.4.2022)

Die Krise der Partei, deren Vorsitzende Sie seit Februar 2021 sind, wird ziemlich einmütig als existentiell beschrieben – auch wenn recht unterschiedliche Ursachen genannt werden. Stimmen Sie der Einschätzung zu, dass die Partei in einer Existenzkrise ist?

Die Lage ist schon sehr ernst. Aber sie ist nicht aussichtslos. Die Partei befindet sich in einer Krise. Aber wir haben es selbst in der Hand, da wieder herauszukommen. Wir haben ein starkes Fundament: 60.000 Mitglieder, Tausende kommunale Mandatsträger, neun Landtagsfraktionen. Und dass wir Potential haben, hat gerade eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung gezeigt: Bis zu 18 Prozent der Wählerinnen und Wähler können sich vorstellen, Die Linke zu wählen.

Welche Symptome dieser Krise würden Sie als wesentlich bezeichnen?

In erster Linie die Wahlergebnisse und die Mitgliederentwicklung.

Haben Sie zum Zeitpunkt Ihrer Wahl im Februar vergangenen Jahres mit der Möglichkeit einer solchen krisenhaften Zuspitzung gerechnet?

Schon damals war klar, dass die Partei strukturelle Probleme hatte. Das haben die Wahlergebnisse bei vielen Landtagswahlen gezeigt. Es war klar, dass es sehr viel zu tun gibt. Damit, dass wir bei der Bundestagswahl unter fünf Prozent bleiben, habe ich aber nicht gerechnet. Das Ergebnis hat gezeigt, dass wir viele Wähler an SPD und Grüne, aber auch an das Nichtwählerlager verloren haben. Und das muss uns zu denken geben.

Warum hat die Partei nicht früher mit der Diskussion über diese Probleme angefangen? Auch dann, wenn man wirklich nur auf Wahlergebnisse schaut, ist die Niedergangstendenz doch spätestens 2019 mit der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg unübersehbar gewesen. Damals hatte man von außen den Eindruck, dass eine grundsätzliche Debatte gar nicht gewünscht war.

Das habe ich nicht so wahrgenommen. Ich war damals im Parteivorstand. Natürlich haben wir darüber diskutiert. Es gab ja auch eine Strategiekonferenz. Dann kam die Coronakrise, und da hatten wir große Probleme, überhaupt sichtbar zu sein. Das hat die Parteiaktivität zeitweise völlig zum Erliegen gebracht und bestimmte Probleme verschärft. Wir haben zweimal den Parteitag verschieben müssen. Und es war nicht einfach, erst ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl den Parteivorsitz zu übernehmen.

Wo liegen denn Ihrer Ansicht nach die tieferen Ursachen der Krise der Partei?

Unter anderem darin, dass wir in zentralen Fragen dieser Zeit unterschiedliche und teilweise sich widersprechende Antworten gegeben haben – beim Thema Geflüchtete, beim Thema Klima, beim Thema Corona. Wir brauchen eine klare Schwerpunktsetzung. Und das sind für mich im Augenblick drei Punkte: Das ist die Frage der sozialen Schieflage – dass wir die Sorgen und Nöte der Erwerbstätigen, der Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner, all derer, die unter den steigenden Preisen leiden, die nicht wissen, wie sie ihren Wocheneinkauf oder die nächste Tankfüllung bezahlen sollen, die Angst haben vor der nächsten Mieterhöhung, ins Zentrum rücken. Zweitens müssen wir Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit miteinander verbinden. Wir müssen deutlich machen, dass Klimaschutz mehr öffentliche Investitionen, den Ausbau der Bahninfrastruktur und die Sicherung der Industriearbeitsplätze bedeutet. Und der dritte Punkt ist, dass Die Linke eine konsequente Kraft für Abrüstung und Frieden ist.

Das heißt nicht, dass wir keine anderen Themen haben. Aber diese Punkte sollten wir in der Auseinandersetzung mit der Ampelregierung nach vorne stellen. Das sind alles Themen, bei denen es breite gesellschaftliche Mehrheiten gibt. Unsere Probleme liegen nicht in unserer Programmatik begründet, sondern in unserem Auftreten und der daraus entstehenden Wahrnehmung. Wir sollten das in den Vordergrund stellen, was uns vereint. Die Debatte darüber, ob wir dieses oder jenes Milieu vertreten, halte ich für schädlich.

Die erwähnte Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat noch einmal gezeigt, dass das Wählerpotential für die Linke unter armen Menschen am größten ist – über 20 Prozent dieser Haushalte können sich derzeit vorstellen, die Partei zu wählen. Nun ist es gleichzeitig aber so, dass die Wahlbeteiligung in den Wahlbezirken, in denen vor allem diese Menschen leben, immer weiter sinkt. Der Partei gelingt es nicht, diese Menschen zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist der Vorwurf zu hören, die Parteispitze habe sich über die Jahre von diesen Wählerschichten abgewendet, indem sie versucht hat, »grüner als die Grünen« zu werden und Themen zu besetzen, die vor allem liberale akademische Milieus beschäftigen. Ist diese Kritik gänzlich abwegig?

Richtig ist, dass wir in den Gegenden, in denen wir relativ gut abschneiden, ein sehr großes Problem mit der Wahlbeteiligung haben. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen wieder gesehen. Das hat etwas mit Ohnmacht und Resignation zu tun – mit dem Gefühl, dass man wählen kann, was man will, und sich ja doch nichts ändert.

Aber diese Formulierung »grüner als die Grünen« führt völlig in die Irre. Die unterstellt, dass die Grünen grüne Politik machen. Ich komme aus einem von den Grünen mitregierten Bundesland. Immer dann, wenn es darum geht, Umweltschutz ernsthaft durchzusetzen, kneifen die Grünen. Und im Bund reden die Grünen jetzt von nuklearer Abschreckung und Aufrüstung. Es geht doch für uns darum, eine konsequente Klimaschutzpolitik zu machen. Und Klimaschutz ist eine soziale Frage. Die Grünen wollen den Kapitalismus grüner machen, wir wollen Eigentumsverhältnisse verändern. Ökologie und Klimaschutz sind keine Themen für Besserverdienende. Die einen müssen an den vielbefahrenen Straßen wohnen, auf denen die anderen zu ihren Villen in den ruhigen und grünen Wohnvierteln fahren.

Ich habe mir nach der Bundestagswahl mal den Berliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf, also eine einstige, nun an die CDU verlorene Hochburg der Partei, näher angesehen. Da gibt es Wahlbezirke in den Plattenbausiedlungen, in denen nur noch fünf oder sechs Prozent der Wahlberechtigten – das sind hier überwiegend Menschen mit prekären Jobs, Rentner und Erwerbslose – für Die Linke gestimmt haben. Wie kann man das erklären?

Wir haben das Thema der sozialen Gerechtigkeit immer in den Vordergrund gestellt. Aber wir verlieren Wähler, die sich aus einer Resignation heraus oft nicht nur von uns, sondern generell von Wahlen abwenden. Wir müssen gerade in diesen Gebieten präsenter sein und die Menschen ansprechen. Wir müssen zeigen, dass wir für die Interessen der Menschen in ihrem persönlichen Lebensumfeld kämpfen. Es geht hier auch darum, Diskurse wieder nach links zu verschieben.

Der Bundestagswahlkampf 2021 von Die Linke war stark auf die »rot-grün-rote« Regierungsoption ausgerichtet. War das – von politisch-inhaltlichen Fragen einmal abgesehen – nicht auch ein schwerer taktischer Fehler? Die Begeisterung dafür ist ja im Kern der klassischen Linke-Wählerschaft offensichtlich nicht besonders groß gewesen.

Ich bin nicht der Meinung, dass wir diese Orientierung ins Zentrum der Kampagne gestellt haben, sondern denke, dass wir für eine starke Linke gekämpft haben. Abgesehen davon gibt es Umfragen, aus denen hervorgeht, dass fast 90 Prozent unserer Wählerinnen und Wähler wollen, dass wir regieren – wobei regieren hier als Veränderung in ihrem Sinne verstanden wird, nicht als Selbstzweck.

Seit einiger Zeit wird auch von Ihnen über die »Vielstimmigkeit« in der Partei geklagt. Das ist auch deshalb interessant, weil das Umschwenken der SED/PDS zum »demokratischen Sozialismus« 1989/90 ja mit dem herausgestellten Bekenntnis zum Pluralismus verschiedener, auch streitender Strömungen verbunden war. Sie halten diesen Pluralismus nun für ein Problem?

Ich bin weiterhin für eine plurale Partei, denke aber, dass wir einen Pluralismus brauchen, der sich ergänzt und sich nicht widerspricht. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Pluralität und Gegeneinander. In den letzten Jahren war das oft ein Gegeneinander. Wir können uns innerparteiliche Meinungsbildungsprozesse und demokratische Beschlüsse sparen, wenn am Ende jeder erzählt, was er selbst für richtig hält. Da sehe ich insbesondere Abgeordnete und Vorstandsmitglieder in der Pflicht, die demokratisch gefassten Beschlüsse und das Programm zu vertreten.

Die Polemik gegen die »Vielstimmigkeit« hat eine auffällige inhaltliche Schlagseite. Wenn etwa der Ältestenrat die Frage als »im Raum stehend« bezeichnet, ob »der Krieg in der Ukraine nun ein Einmarsch russischer Truppen ist oder sich als ein innerer Bürgerkrieg« darstelle, ahndet das der Parteivorstand sofort. Wenn aber Bodo Ramelow und Benjamin-Immanuel Hoff offen für Waffenlieferungen an die Ukraine, also an einen kriegführenden Staat, eintreten – was sich sowohl gegen das Parteiprogramm als auch gegen die einschlägige Positionierung von Parteispitze und Bundestagsfraktion richtet –, kräht kein Hahn danach. Wie kommt dieses Ungleichgewicht zustande?

Das ist meiner Meinung nach eine Fehlwahrnehmung. Es sind übrigens unsere Mitglieder, die uns im Rahmen einer Mitgliederbefragung gespiegelt haben, dass sie diese Vielstimmigkeit für ein Problem halten. Die Mitglieder erwarten von Abgeordneten und Funktionären, dass sie das von den Mitgliedern beschlossene Programm gemeinsam vertreten.

Die Linke hat das Bundeswehr-»Sondervermögen« abgelehnt, es aber außerhalb des Parlaments bei einer symbolischen Protestaktion am Tag der Abstimmung belassen. Umfragen deuten darauf hin, dass etwa jeder vierte in diesem Land den Aufrüstungskurs ablehnt. Mindestens 40 Prozent lehnen Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet ab. Die einzige parlamentarische Vertretung dieser Menschen ist aktuell Die Linke. Warum macht die Partei das nicht auch außerhalb des parlamentarischen Rahmens deutlicher sichtbar?

Ich hätte mir auch gewünscht, dass die gemeinsame Protestkundgebung von Partei und Fraktion, für die es ja nur drei Tage Vorlauf gab, größer geworden wäre und dass es allgemein mehr Proteste gegeben hätte. Wir haben nach der Ankündigung von Scholz am 27. Februar einen Aufruf von Kulturschaffenden gegen den Aufrüstungskurs mitinitiiert und unterstützt. Man muss aber leider sagen, dass es in dieser Situation offensichtlich nicht so einfach war, Massen zu bewegen.

Der Krieg in der Ukraine fällt zusammen mit einer Debatte über eine »Neuausrichtung« bzw. ein »Update« der Partei auf dem Feld der Außenpolitik. Inwiefern halten Sie das für erforderlich?

Ich würde eher von einer Weiterentwicklung sprechen. Linke Politik muss sich weiterentwickeln, wenn die Welt sich verändert. Wir müssen den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilen. Aber das macht unsere Kritik an der NATO und den von ihr geführten Kriegen ja nicht obsolet. Wir sagen nein zu Auslandseinsätzen, nein zur Aufrüstung, nein zu Waffenexporten. Aber darin kann sich unsere Außenpolitik nicht erschöpfen. Wir müssen deutlicher machen, wofür wir stehen.

Sie sprechen in letzter Zeit häufig davon, Die Linke zu einer »modernen Gerechtigkeitspartei« entwickeln zu wollen. Was wäre das für eine Partei?

Die Frage ist, was den Leuten einfällt, wenn sie an Die Linke denken. Ich will, dass sie uns als die Partei der Mieterinnen und Mieter, als die, die sich für die Beschäftigten einsetzt, für die Pflegekräfte, für die Busfahrer und für Umverteilung erleben. Ich denke, dass wir das Thema Gerechtigkeit auf allen Feldern betonen müssen. Soziale Gerechtigkeit hat sich noch nie in Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik erschöpft. Es geht um Bildung, um Klimaschutz, um Migration – das sind letztlich alles Gerechtigkeitsfragen.

Ist diese »Gerechtigkeitspartei« noch eine sozialistische Partei?

Natürlich. Es geht darum, Eigentumsverhältnisse zu verändern und die Wirtschaft zu demokratisieren. Wir müssen die konkreten Kämpfe für Verbesserungen unterstützen, aber auch deutlich machen, dass wir eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung wollen, in der alle Menschen die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten.