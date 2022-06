Rassistische Vollzugsbeamte

Thomas Eisenhuth/imago Der Gewalt des Zwangssystems Knast sind die Inhaftierten zunächst ausgeliefert

Wegen wohl rassistisch motivierter gefährlicher Körperverletzung ihnen ausgelieferter Gefangener müssen sich fünf Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Dresden seit Freitag vor dem dortigen Amtsgericht verantworten. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, Inhaftierte mit Migrationshintergrund attackiert zu haben. Die Männer erklärten zudem, sich an die Dienstvorschriften gehalten zu haben.

Einer von ihnen ist Daniel Zabel, den die AfD Sachsen auf ihrer Internetseite als Beisitzer ihres sächsischen Landesvorstands nennt. Schon 2018 behauptete er vor der Kamera des islamophoben Internetportals »PI News«, dass Straftäter mit Migrationshintergrund weniger hart bestraft würden als »Deutsche«. Bei dieser Gelegenheit kündigte Zabel an, er wolle in die Politik gehen. Seine Vorstrafe wäre dabei sicherlich kein Hinderungsgrund, erklärte er damals sinngemäß. Rechtskräftig verurteilt worden war der Vollzugsbeamte und ehemalige Bundeswehr-Soldat mit Dienstzeit in Bosnien bereits 2018 wegen Geheimnisverrats.

Nachdem im September 2018 der Deutsch-Kubaner Daniel H. bei einer Messerstecherei ermordet worden war, verbreitete der nun erneut angeklagte JVA-Beamte den Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Täter irakischer Herkunft. Die Datei wurde in rechten Kreisen rasend schnell verbreitet. Unter anderem postete es Lutz Bachmann, Gründer der rassistischen »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« (Pegida), die jahrelang montags durch Dresden marschierten. Der Vorwurf gegen den Iraker stellte sich später als unbegründet heraus, rechtskräftig verurteilt wurde ein anderer. Die als Reaktion auf den Mord in Chemnitz stattfindenden rechten Aufzüge wurden mit dem Dokument dennoch angeheizt. In der drittgrößten Stadt Sachsens gab es über Wochen ein ständiges Kommen und Gehen von Rechten und Rassisten aller Schattierungen.

Aufgrund des Verfolgungsdruck stellte sich Zabel selbst den in der Sache ermittelnden Polizisten. Vom Gericht wurde er 2019 zu elf Monaten Haft verurteilt, die allerdings in zwei Jahre Bewährung umgewandelt wurden. Dennoch schaffte es Zabel 2020 in den sächsischen Landesvorstand der AfD. Bei ihren Untersuchungen gegen Zabel stießen die Ermittler auch auf Chatgruppen von JVA-Beamten mit rassistischem Inhalt. Die Mitglieder der Whats-App-Gruppe, zu denen auch Zabel gehörte, bekannten sich dort darüber hinaus gleich zu mehreren rassistischen Übergriffen auf Migranten in der Justizvollzugsanstalt. In verschiedenen Konstellationen sollen sie laut Anklage im Juli und August 2018 drei Gefangene migrantischer Herkunft attackiert haben. So soll eines der Opfer auf den Boden geworfen, geschlagen und getreten worden sein. Einen anderen Gefangenen sollen mehrere der Angeklagten gefesselt und ebenfalls misshandelt haben.

Die Angeklagten sind seit 2019 vom Dienst suspendiert worden. Die enorme Verzögerung der Verhandlung begründete das Amtsgericht unter anderem mit der Coronapandemie. Anscheinend können sich längst nicht alle Prozessbeobachter mit dieser Erklärung anfreunden. So kritisierte die Beratungsstelle RAA Sachsen (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e. V.) am Freitag gegenüber dem MDR, die »Verschleppung des Gerichtsprozesses« und erkannte darin ein »deutlich negatives Signal an Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.«

Die Verzögerung führte auch dazu, dass zumindest eines der Opfer nicht mehr am Verfahren teilnehmen kann, weil es zwischenzeitlich aus Deutschland abgeschoben wurde. Zu befürchten steht auch, dass durch die enorme Zeitspanne bis zur mündlichen Verhandlung die Urteile milde ausfallen könnten. Beispiele hierfür gibt es genug. Als 2021, acht Jahre nach Anklageerhebung, endlich gegen die Mitglieder der rechten Hooligangruppe »Faust des Ostens« verhandelt wurde, endete der Prozess mit zwei Verfahrenseinstellungen und Geldstrafen. Auch den Mitgliedern dieser kriminellen Vereinigung waren rassistische Angriffe und Körperverletzungen vorgeworfen worden. Es bleibt zu befürchten, dass dieses Urteil im Prozess gegen die JVA-Beamten die Blaupause liefern könnte.