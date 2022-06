Nachschlag: Schulz sei bei uns!

Müller-Stauffenberg/imago Unermüdlicher Mahner: Werner Schulz (Bündnis 90/Die Grünen) in der Talkshow »Maybrit Illner« (2011)

Das waren Zeiten, schwärmt Werner Schulz, DDR-Bürgerrechtler, im Radio eins-Morgenpodcast, als man in Prag ’68 Zeit, Spiegel und Bravo habe kaufen können. Und dann? Einmarsch der Sowjets, Ende des »Prager Frühlings«. Nächster Halt Dresden, ’89. Mutige Bürger besetzen die »Stasi«. Doch vor der örtlichen KGB-Zentrale ein Mann mit gezogener Pistole, drinnen verbrennen in den von KGB-Offizier Wladimir Putin beschafften »Dauerbrandöfen« die Akten. Spätestens seit damals habe Schulz Putin »auf dem Schirm« gehabt. 2007 dann dessen Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Hätte Schulz nur teilnehmen können, er hätte »seine Stimme erhoben«! Lediglich John McCain, weltpolitisch sensibler US-Republikaner, habe gespürt, hier werde »etwas vorbereitet, was wir heute erleben«. Und bei der SPD? »Anbiederung statt Annäherung«! Schulz sei bei uns! Die Verleihung des »Deutschen Nationalpreises« (Laudatio Joachim Gauck) am Dienstag war überfällig. Es ist der Preis für ein Lebenswerk. (mis)