»Der deutsche Staat profitiert vom Krieg in Kurdistan«

M.Golejewski/imago/Future Image Häufiger Streitpunkt zwischen Demonstrierenden und Polizei: Das PKK-Verbot (Berlin, 21.2.2015)

Am kommenden Wochenende findet das Forum »28 Jahre PKK-Betätigungsverbot: Jetzt reden wir!« in Berlin statt. Was versprechen Sie sich von dieser Veranstaltung?

Es geht vor allem darum, die Perspektive der kurdischen Gesellschaft dort darstellen zu können. Das Betätigungsverbot der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, existiert seit 28 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Die Repressionen haben insgesamt etwas mit der kurdischen Gesellschaft hierzulande gemacht. Wir wollen dieses Forum nutzen, um den Menschen eine Plattform zu geben, ihre Schicksale öffentlich zu teilen und das Augenmerk auf die humanitären Auswirkungen des PKK-Verbots zu lenken.

Bei der Veranstaltung sollen also vor allem Betroffene der Kriminalisierung zu Wort kommen. Was hat das Verbot mit den Menschen gemacht?

Es werden unter anderem Angehörige der »Halim-Dener-Initiative« sprechen. Halim Dener ist in den 1990er Jahren in Hannover beim Plakatieren einer PKK-Fahne von einem deutschen Polizisten erschossen worden. Zurzeit befinden sich circa zehn Menschen aufgrund der Kriminalisierung der PKK in deutschen Gefängnissen. Das Verbot hat aber auch Auswirkungen, die fast alle Kurdinnen und Kurden hierzulande betreffen, das Versammlungsverbot, Repressionen bei Aufenthalts- und Einbürgerungsfragen zum Beispiel.

Persönlich habe ich auch eine Repressionsgeschichte. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, das ist ein enormes Privileg, ich muss nicht um meinen Aufenthaltsstatus kämpfen. Aber ich habe mindestens sechs Ermittlungsverfahren, die gegen mich laufen oder liefen.

Sind Institutionen stärker von dem Verbot betroffen oder Privatpersonen?

Das ist nicht voneinander zu trennen, weil die meisten kurdischen Menschen in der BRD in Vereinen oder kurdischen Gesellschaftszentren organisiert sind.

Was glauben Sie, bezweckte der deutsche Staat mit dem PKK-Verbot?

Es wird versucht, Kurden zu schaffen, die nicht selbstbestimmt agieren. Dadurch erhofft sich die BRD, dem türkischen Staat Zugeständnisse machen zu können. Da spielen die politischen Interessen des deutschen Staates eine Rolle. Es geht vor allem um wirtschaftliche Interessen, aber auch um geostrategische Vorteile. Ein weiterer Aspekt ist, dass Kurdinnen und Kurden besser kontrolliert werden können, wenn ihre Organisierung so unterbunden oder erschwert wird. Die Menschen, die eingeschüchtert sind, werden die Kriegsverbrechen der türkischen Regierung weniger publik machen, sind mundtot gemacht.

Hat das Verbot dazu beigetragen, dass Kurdinnen und Kurden von der Befreiungsbewegung abgerückt sind?

Das muss ich ganz klar verneinen. Die BRD zeigt selbst durch ihre Verfassungsschutzberichte, dass Kurdinnen und Kurden das Potential haben zu mobilisieren. So wurde dieses Jahr im Mai auch die Aufhebung des PKK-Verbotes beantragt. Allein das zeigt, dass die PKK in Deutschland präsent ist, trotz des 28jährigen Verbots. Die kurdische Gesellschaft bedient sich ganz legaler Mittel, um sich zu organisieren, wie die Gründung oder Mitgliedschaft in Vereinen.

Und warum hält der deutsche Staat dann trotzdem so sehr an dem PKK-Verbot fest?

Aus politischen Gründen, weil er dem Druck des türkischen Staates nicht standhalten will. Genau das sehen wir jetzt auch am Beispiel des NATO-Beitritts von Schweden und Finnland. Der türkische Staat versucht mit allen Mitteln, den Einfluss auf die Außen- und Innenpolitik der Mitgliedstaaten der NATO auszuweiten, um die kurdische Bewegung zu zerschlagen.

Leider knickt die Bundesregierung immer wieder ein. Zum einen wegen der Aufrechterhaltung des sogenannten Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Zum anderen aus wirtschaftlichen Interessen, auch wegen Waffenlieferungen. Der deutsche Staat profitiert vom Krieg in Kurdistan. Wenn man sich vor Augen führt, dass Putin tagtäglich verurteilt wird von der Bundesregierung und sie Erdogan einfach agieren lässt, ist das einfach nur Heuchelei!