Eigene Regeln

Michele Amoruso/Pacific Press Agency/imago Zur Bekämpfung von Geflüchteten hält sich Berlin offenbar auch gegenüber dem Parlament gern bedeckt (Salerno, 1.9.2016)

Zunächst gilt: Regierungen lügen und versuchen, so wenig substantielle Informationen wie möglich preiszugeben. Doch da die Geschäftsordnung der Bundesrepublik, sprich: das Grundgesetz, ein gewisses Maß an Transparenz zumindest gegenüber dem Parlament vorschreibt, ist mal wieder das höchste deutsche Gericht gefragt. Am Dienstag begann das Verfahren am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu zwei Klagen der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und von Die Linke aus dem Jahr 2015. Als Oppositionsfraktionen sahen sie sich in ihrem vom Grundgesetzartikel 23 eingeräumten Recht verletzt, von der Regierung in EU-Angelegenheiten umfassend und frühestmöglich informiert zu werden.

Letzteres sei aus Sicht der Fraktionen nicht passiert, als der Rat der EU-Mitgliedstaaten am 18. Mai 2015 den Konzeptentwurf für die mittlerweile ausgelaufene Marineaktion im Mittelmeer namens »Sophia« erarbeitet hatte. Der Fraktion Die Linke geht es außerdem noch um ein Gipfeltreffen der Türkei und der Europäischen Union im November 2015. Dazu habe es ein Schreiben des damaligen türkischen Ministerpräsidenten, Ahmet Davutoglu, an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegeben, das dem Bundestag nicht zugänglich gemacht worden sei.

Die Grünen-Fraktion hatte zu den Unterrichtungsrechten in EU-Fragen schon zweimal erfolgreich in Karlsruhe geklagt. So betonten im Frühjahr 2021 die Verfassungsrichterinnen und -richter, dass die Regierung den Bundestag vor wichtigen Beschlüssen rechtzeitig einbeziehen muss. Damals ging es um die Verhandlungslinie der BRD vor entscheidenden Treffen mit den übrigen Euro-Ländern während der europäischen Finanzkrise. Das Verfassungsgericht soll nun klären, ob Artikel 23 auch bei Fragen der sogenannten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU Anwendung findet. Außerdem soll es um die Grenzen der durch den Artikel geregelten Unterrichtungspflicht im Einzelfall gehen, wie das Gericht im April bereits mitgeteilt hatte.

Die EU-Marineaktion »Eunavfor Med« sollte offiziell Menschen aus Seenot retten und zugleich die Abschottungspolitik Brüssels forcieren. Migranten und Geflüchtete sollten mit dem später zu »Sophia« umettiketierten Einsatz davon abgehalten werden, von der libyschen Küste aus Richtung Europa aufzubrechen. Die Bundeswehr war daran bis Mitte 2019 beteiligt und hatte immerhin mehr als 22.000 Menschen aus Seenot gerettet. Bei dem Gipfel mit der Türkei ging es darum, die Einreise syrischer Flüchtlinge nach Europa möglichst einzuschränken.

Die Bundesregierung wies am Dienstag vor dem Gericht erwartungsgemäß die Vorwürfe von sich – und legte sogar noch einen drauf. Nicht nur komme man den Informationspflichten nach, oft werde sogar über die gesetzliche Verpflichtung hinaus viel mehr geleistet, behauptete Susanne Baumann. Die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt erklärte zudem, dass aus Sicht der Bundesregierung für die gemeinsame »Sicherheits- und Verteidigungspolitik« der EU ganz eigene Regeln gelten würden. Hier sei die Union nicht mehr als die Summe ihrer Mitglieder.

Nach Auffassung der Kläger bestehen die Probleme bis heute fort. Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion, Andrej Hunko, sagte einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa vom Dienstag zufolge, dass bis Anfang 2021 noch 87mal Informationen angefordert worden seien. 59 Prozent der Anfragen seien jedoch abgelehnt worden. Der erste Verhandlungstermin dauerte am Dienstag bis nach jW-Redaktionsschluss an. Mit einem Urteil wird erst in einigen Monaten gerechnet.