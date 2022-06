Bulldozer gegen Muslime

REUTERS/Ritesh Shukla Mit Abriss bestraft: Der Bewohner dieses Hauses soll der Anführer einer Demonstration gewesen sein (Prayagraj, 12.6.2022)

Massenproteste aufgebrachter Muslime, Bulldozer, die Häuser von deren Wortführern plattmachen, Protestnoten von mehreren Ländern und Organisationen: In Indien brechen sich erneut Konflikte zwischen Hindu-Nationalisten und Muslimen gewaltsam Bahn. Auslöser sind dieses Mal abfällige Äußerungen über den islamischen Propheten Mohammed Anfang Juni durch zwei namhafte Mitglieder der auf nationaler Ebene wie mittlerweile in den meisten Unionsstaaten regierenden Bharatiya Janata Party (BJP) von Premier Narendra Modi. Obwohl die BJP die beiden suspendierte und auch Gerichtsverfahren anlaufen, ist die Regierung mit den Versuchen gescheitert, mäßigend auf diese jüngsten Auseinandersetzungen zwischen den beiden wichtigsten Bevölkerungsgruppen im Land einzuwirken. Zwei Tote und 30 Verletzte gab es bereits.

Verbale Entgleisungen gegenüber dem Islam, dem zwölf bis 13 Prozent der knapp 1,4 Milliarden Einwohner angehören, sind aus BJP-Kreisen alles andere als neu, sondern beinahe Alltag. Bei den Urhebern des aktuellen Streits handelt es sich aber nicht um irgendwen irgendwo aus der Provinz, sondern um die bisherige nationale Parteisprecherin Nupur Sharma sowie Naveen Kumar Jindal, Medienverantwortlicher der BJP in der Hauptstadt Delhi. Sharmas umstrittene Äußerung fiel Anfang Juni in einer Fernsehdebatte, kurz darauf sorgte ein mittlerweile gelöschter Post Jindals in den sozialen Medien für weiteren Zündstoff.

Die Straßenproteste wütender Muslime halten seit Tagen an, in einigen Fällen kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Der an zentralen Stellen von der BJP kontrollierte Staat ging in der Vorwoche nun dazu über, die Wohnhäuser jener zu zerstören, die als Anführer der Protestaktionen angesehen werden. In diversen Städten rollten am vergangenen Wochenende die Bulldozer. Betroffen waren zum Beispiel die prominente studentische Aktivistin Afreen Fatima und ihre Familie. Ihr zweistöckiges Haus in Prayagraj (vormals Allahabad) wurde von Bulldozern zerstört, ihr Vater (Mitglied der progressiven Welfare Party of India, die sich für religiöse Harmonie und soziale Gerechtigkeit einsetzt), ihre Mutter und ihre jüngere Schwester abgeführt. Zwar waren nach den muslimischen Freitagsgebeten auch in Pra­yagraj die Proteste teils eskaliert. Fatima vermutete gegenüber verschiedenen Medien aber eine gezielte Vendetta – sie kritisiert schon länger die Agenda und radikalen Auswüchse der BJP.

Am Montag reichte die muslimische Gruppierung Jamiat Ulema-e-Hind eine Petition vor dem Supreme Court ein, um die Demolierungen zu stoppen. Verwiesen wird mit der Bitte um Intervention der höchsten juristischen Instanz des Landes auf eine kürzlich anderweitig ergangene Gerichtsorder zu einem Bulldozerstopp in Delhi. Ebenfalls zu Wochenbeginn riefen verschiedene islamische Organisationen ihre Glaubensgemeinschaft bei allem Verständnis für die Empörung zur Zurückhaltung auf. Doch nicht nur im Inland brodelt es. Die Äußerungen haben Indien auch im Ausland schwer geschadet. Als erstes trafen scharf formulierte Protestnoten aus Kuwait und Katar ein. Auch Indonesien, Malaysia, Iran, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistan und Saudi-Arabien reichen die bisherigen Worte des Bedauerns aus Delhi nicht – sie fordern eine explizite Entschuldigung. Für die Modi-Regierung könnte das noch ungemütlich werden, gerade die Golfstaaten sind nicht nur wichtige Handelspartner. Dort leben auch Abertausende indische Arbeitsmigranten. Indiens Exporte in die Länder des Golfkooperationsrates hätten 2021 und 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gerade um gut 58 Prozent zugelegt, erinnerte das Portal The Quint. Es gebe handfeste ökonomische Interessen, die auf dem Spiel stünden, wenn man muslimisch geprägte Länder nachhaltig verärgere.

Besonders rabiat beim Einsetzen von Bulldozern ist übrigens die Regionalregierung im bevölkerungsreichsten Unionsstaat Uttar Pradesh. Sie wird angeführt vom Hindu-Priester Yogi Adityanath, der selbst innerhalb der BJP als besonderer Hardliner gilt. Während sich Modi, der am 28. Mai das dritte Jahr seiner zweiten Amtszeit vollendet hat, eher staatsmännisch zu geben sucht, schreckt Adityanath vor explizit islamfeindlichen Äußerungen nicht zurück. Bei der Umbenennung von Orten mit Bezug zum Islam und bei anderen Kampagnen stehen er und seine Getreuen an vorderster Front. Unter den Chefministern mit BJP-Parteibuch sei ein regelrechter Wettbewerb um die Verfolgung von Muslimen ausgebrochen, kritisierte am Montag Mehbooba Mufti, Vorsitzende der Peoples Democratic Party (PDP) und vormalige Regierungschefin von Jammu und Kaschmir. Dem einzigen muslimischen Mehrheitsgebiet hatte Modis Regierung 2019 den zuvor verfassungsmäßig festgeschriebenen Sonderstatus und Autonomierechte entzogen.