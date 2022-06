Nachschlag: Noch mal nachsitzen

Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire/dpa »In einem Kampf zweier Weltmächte wird die Sache der normalen Menschen nicht verhandelt« (Saporischschja, 12.6.2022).

Wenn es nicht gerade um die Organisation des Klassenkampfes geht, prügelt einem niemand materialistische Basics so zuverlässig ein wie die Marx-­Maschine Gegenstandpunkt (GSP) – was naturgemäß gerade bei Jüngeren gut ankommt. Das wissen auch die rührigen linken Videopodcaster von »99 zu eins«, bei denen schon die halbe jW-Korrespondentenriege zu Gast war, weshalb sie GSP-Chefredakteur Peter Decker zum Thema Ukraine-Krieg einluden. Der legt zügig los und lässt die Linke nachsitzen: »Noch nie hat ein Staat einem anderen ›helfen‹ müssen. Der Westen sucht sich aus, wo er eingreift.« »Dass Putin dasselbe Recht beansprucht wie der Westen, zeigt, dass es sich um das Recht der Selbstdefinition großer Mächte handelt.« »Äquidistanz ist fast schon zuviel Einmischung. Lasst euch mal gefälligst nicht vereinnahmen für Gegensätze, wo es um eure Sache gar nicht geht. In einem Kampf zweier Weltmächte wird die Sache der normalen Menschen nicht verhandelt.« Na, Kompass wieder eingenordet? (pm)