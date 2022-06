Kollektiv knüpfen

Stephan Schimmelpfennig Comeback des Quilts: Kassel steppt (10.6.2022)

Teppiche haben in verschiedenen Kulturen und Epochen ihre eigene Bedeutung. Sie erzählen Geschichte (Teppich von Bayeux), sind Zeichen von Macht und Reichtum oder ganz praktisches Element familiären und geselligen Zusammenseins. Doch immer waren sie Produkt kollektiver Arbeit – die Herstellung eines Teppichs ist mühevoll und zeitintensiv, gleich mit welcher Technik. Dieses kollektive Handeln steht im Mittelpunkt der Präsentation »Schrein« des Künstlers Reinaart Vanhoe im Rahmen der Documenta 15, die am Wochenende eröffnet wird. Für sie hatte er Kasseler Gruppen eingeladen, gemeinsam Dinge zu erschaffen, die Teil der Ausstellung werden sollen. Partner ist das Stadtteilzentrum in Kassel-Wesertor. Dessen Nachbarschaft ist recht heterogen, teilweise durch die nahe Universität geprägt, es gibt hier einen hohen Migrantenanteil, und die Zahl der Bezieher von Hartz IV ist überproportional.

Um so wichtiger ist die soziale Integration, wie sie in einem solchen Begegnungszentrum ermöglicht wird, erklärt Stefan Nadolny, Pfarrer der evangelischen Hoffnungskirchengemeinde, am Freitag gegenüber jW. Als man vor einem Jahr von Vanhoe eingeladen wurde, an dem Projekt mitzuwirken, habe man einen Weg gesucht, Verschiedenes zu verbinden. Die Idee: Gemeinsam als »Common ground« einen Teppich herzustellen. Das war ganz im Sinne Vanhoes, der bewusst keine Vorgaben gemacht hatte, sondern sich über die Kreativität und die Impulse der Beteiligten freute. Ihm war es wichtig, nicht in einem »sterilen Raum« auszustellen, der für die Schau hergerichtet wird und danach wieder ungenutzt bleibt, sondern an einem Ort, der Bedeutung im gesellschaftlichen Leben hat. Nur so werde von seinem Projekt etwas Nachhaltiges bleiben, betont er.

Beteiligt sind verschiedene Gruppen, die in dem Stadtteilzentrum Nachmittagskurse, ehrenamtlich Spra­chkurse für Geflüchtete, Treffen für Frauen aus der Nachbarschaft oder handwerkliche Projekte anbieten, bei denen beispielsweise Studenten Sitzgelegenheiten aus Europaletten herstellen. Die gebürtige Irakerin Rana Matloub, die seit Anfang der 1990er Jahre in Kassel lebt und hier Freie Kunst studiert hat, engagierte sich von Anfang an in dem Projekt. Sie erzählt, welche Probleme es bereitete, nach der Ideenfindung Aktive zu gewinnen. Neben den deutschen Alteingesessenen im Wesertor arbeiten Menschen aus Afghanistan, Irak, Syrien, aus Äthiopien, Tunesien und anderen afrikanischen Staaten, aber auch Migranten aus Rumänien oder Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit. Der Journalist Zemenu Tenagne, der aus Äthiopien fliehen musste und jetzt in Kassel lebt, betont, er sei sehr glücklich, an dieser gemeinsamen Arbeit mitwirken zu können. Dabei lerne er nicht nur besser Deutsch, sondern auch andere Menschen und ihr kulturelles Umfeld kennen. Ihm ermögliche das Projekt gesellschaftliche Mitwirkung.

Erstellt wird der Teppich in einem Patchworkprozess. An verschiedenen kleineren Web- bzw. Knüpfrahmen wurden Einzelteile oft aus recyceltem Material erstellt, die anschließend mit den anderen Stücken verbunden werden. Daraus entsteht eine Fläche, die weder symmetrisch noch nach einem einheitlichen Prinzip gestaltet ist. So zeigt sich der kollektive Herstellungsprozess in Farbe und Gestalt. Auch in den kommenden Wochen soll an dem Teppich weitergearbeitet werden.

Am vorigen Freitag fand im Hof des Begegnungszentrums ein kleines Festival statt, um das Projekt zu feiern. Immer wieder kamen interessierte »Zaungäste« aus der Nachbarschaft vorbei und stellten Fragen zum Teppich und der Arbeit. So zeitigt das Projekt bereits jetzt positive Ergebnisse: Menschen, die nicht zu den traditionellen Museumsbesuchern gehören, beschäftigten sich in ihrem Alltag mit zeitgenössischer Kunst, beteiligen sich an der künstlerischen Arbeit. Sie wechseln die Perspektive, von Betrachtern werden sie zu Teilhabern. Für Reinaart Vanhoe sind die Mitwirkenden die »First visitors« der Documenta, das Stadtteilzentrum Wesertor wird für die 100 Tage der Ausstellung sein »ook_visitorZentrum«.