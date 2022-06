»Enteignung darf für die Stadt auch kein Tabu sein«

Hans Blossey/imago images Blick auf das Marienhospital in Bottrop, den Köllnischen Wald und den Stadtpark (31.7.2020)

Die Stadt Bottrop plant, eine neue Hauptfeuerwache zu bauen. Was haben Sie daran auszusetzen?

Die Hauptfeuerwache soll auf einer Freifläche in der Nähe des Marienhospitals entstehen. Das Feld ist eine wichtige Kaltluftschneise für die dicht bebaute Stadtmitte dahinter. Schon jetzt können manche Straßen im Bottroper Süden erst in mehr als zehn Minuten von Einsatzkräften erreicht werden. Die neue Wache wäre noch weiter nördlich. Gleichzeitig planen Bottrop und Essen gemeinsam das Projekt »Freiheit Emscher«, für das ohnehin spätestens bei dessen Fertigstellung eine neue Feuerwache südlich der Stadtmitte benötigt werden wird.

Und was ist Ihre Alternative?

Ein Modell mit dieser dritten Wache wurde trotz explizierter Aufforderung durch die Politik nur sehr unzureichend geprüft und schon vor der Beschlussfassung im Rat einfach durch die Verwaltung verworfen. Mit der dritten Wache könnte die Hauptwache auf eine weniger klimaschädliche Fläche umziehen.

Das Gelände gehört dem Immobilienkonzern Thelen. Der will an das Land nicht verkaufen, sondern verpachten. Warum halten Sie das für problematisch?

Der Thelen-Konzern besitzt einen bedenklich großen Bestand an Grundstücken im Ruhrgebiet, die der Konzern grundsätzlich nicht mehr verkauft. Und er vergrößert sich stetig weiter. Der Acker ist derzeit einen niedrigen sechsstelligen Betrag wert. Dadurch, dass man ihn in Bauland umwandelt, wäre er bei Kauf um die zwei Millionen Euro wert. Thelen möchte aber nur in Erbbau verpachten, was über den Zeitraum von mindestens 60 Jahren das Dreifache kosten wird. Als besonderen Bonus für diese Abzocke sagt die Stadt ihm auch noch zu, den Erbbauzins alle zwei Jahre, also mindestens dreißigmal, an die Inflation anzupassen.

Wer kommt denn letztendlich für die Mehrkosten auf?

Die sollen »teilweise« auf die Versicherungen bzw. die Versicherten über zum Beispiel Krankenfahrten umgelegt werden. Da sonst zur Finanzierung nichts genannt wird, wird »teilweise« wohl ein signifikant großer Anteil. Die ca. vier bis fünf Millionen Euro über 60 Jahre, die dem Immobilienhai über den eigentlichen Wert hinaus zugesagt wurden, tragen also die Bürgerinnen und Bürger über ihre Beiträge zur Krankenversicherung.

Ist es gängige Praxis in Bottrop und dem Ruhrgebiet, Ackerland in Bauland umzuwandeln, um den Profit zu steigern?

Dass Brachland teurer wird, wenn man Bauland daraus macht, ist üblich. Dass man Gebäude für die essentielle öffentliche Daseinsvorsorge wie eine Feuerwache auf von Konzernen gepachteten Flächen errichtet, ist tatsächlich weder normal noch sinnvoll. Über 60 Jahre hinweg mit der Option über 20 Jahre Verlängerung jeweils alle zwei Jahre den Zins an die Inflation anzupassen, macht das ganze Projekt zu einer erheblichen finanziellen Unsicherheit für die Stadt und gefährdet in höchstem Maße das Allgemeinwohl. Millionen von Steuergeldern und Sozialversicherungs­abgaben in den Rachen eines Immobilienhais zu stecken, damit man vielleicht bis Ende des Jahrhunderts dort seine Feuerwache aufstellen darf, ist eine beispiellose Perversion von Privatisierungswahn und Turbokapitalismus.

Sie fordern gemeinsam mit der Ratsgruppe der DKP, dieses Gelände zum Allgemeinwohl zu enteignen. Wie wäre das rechtlich möglich?

Möglich gemacht haben das erst Ratsmehrheit und Verwaltung selbst, indem sie einhellig zu dem Ergebnis kommen, dass nur diese eine Fläche für den Neubau der Feuerwache in Frage kommen kann. Wenn dann der Eigentümer die Fläche nicht zu vertretbaren Bedingungen zur Verfügung stellen will – und mehr als das Dreifache des Wertes ist in unseren Augen nicht vertretbar –, dann kommt eine Enteignung zum Allgemeinwohl ernsthaft in Betracht.

Das darf für die Stadt auch kein Tabu sein. Für Straßen, Autobahnen oder Braunkohle werden tagtäglich Menschen enteignet, meistens mit deutlich unklareren rechtlichen Lagen als dieser. Das läuft nach festen Vorschriften und einem festen Verfahren, das man einfach einleiten könnte. »Immobilienhaie zähmen statt füttern« ist unser Motto, unter dem wir auch vor dem Rathaus demonstriert haben.