»Problembär« vor Elmau

Peter Kneffel/dpa Schloss Elmau: Das Luxushotel in den Bergen wird zur weiträumig abgeriegelten Polizeifestung (14.9.2017)

Die Bundespolizei kontrolliert ab Dienstag vorübergehend wieder alle deutschen Grenzen zu den Nachbarländern. Hintergrund der Maßnahme ist der G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den USA, Kanada und Japan. Das Treffen wird vom 26. bis zum 28. Juni auf Schloss Elmau in Oberbayern stattfinden. Mit den bis zum 3. Juli, also deutlich über den Gipfel hinaus andauernden Grenzkontrollen auf Straßen, in Zügen und auf Wanderwegen solle die Anreise möglicher Gewalttäter aus dem Ausland verhindert werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Im Vergleich zum G7-Treffen in Elmau 2015 habe sich die weltpolitische Lage noch mal verschärft, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wohl mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. »Wir müssen alles tun, um von vornherein Krawallmacher und Chaoten aus dem Verkehr zu ziehen«, so der CSU-Politiker am Wochenende.

Bis zu 18.000 Polizeibeamte werden laut bayerischem Innenministerium für den Schutz der Gipfelteilnehmer aufgeboten. Falls schlechtes Wetter keine Hubschrauberflüge zulässt, werden die Staats- und Regierungschefs die rund 140 Kilometer lange Strecke vom Flughafen München in das noble Schlosshotel am Fuße des Wettersteingebirges per Wagen zurücklegen müssen. Zum Schutz vor Attentaten wurden entlang der Fahrtrouten bereits rund 50.000 Kanaldeckel versiegelt. Ein Steinmetz musste seine an der Ortsdurchfahrt nach Partenkirchen aufgestellten Grabsteine wegräumen. Gipfelgegner könnten Barrikaden aus den schweren Steinblöcken errichten oder diese zertrümmern, um sie als Wurfgeschosse zu nutzen, so die Befürchtung der Polizei.

Das zu den olympischen Winterspielen 1936 errichtete Skistadion bei Garmisch wird mit rund 260 Containern zur Polizeikaserne mit Justizzentrum und Gefangenenlager ausgebaut. Bis zu 150 fest- oder in Gewahrsam genommene Personen können dort eingesperrt werden. Mehr als 25 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie bis zu sieben Richter sollen im Schichtbetrieb bereitstehen.

Im rund 14 Kilometer Luftlinie vom Schloss Elmau entfernten Ort Garmisch-Partenkirchen wird vom 24. bis zum 27. Juni auf einer Wiese ein Protestcamp von rund 750 G7-Gegnerinnen und -Gegnern stattfinden. Am 26. Juni ist eine Demonstration im Ort geplant, am folgenden Tag soll es einen Sternmarsch zum Schloss geben. In München soll zudem am 24. Juni ein Alternativgipfel und am folgenden Tag eine Großdemonstration stattfinden.

Die für die Proteste in Garmisch-Partenkirchen verantwortliche Aktionsplattform »Stop G7 Elmau« vereint nach eigenen Angaben klimaaktivistische, »Eine Welt«-engagierte, ökologische, kapitalismuskritische, antirassistische, feministische und antimilitaristische Gruppen. Ihr Aufruf wurde unter anderem von den Klimaschützern von Extinction Rebellion und Fridays for Future, Gliederungen der Partei Die Linke und der Umweltpartei ÖDP, dem Münchner Bündnis gegen Kapitalismus und Krieg und dem Münchner Friedensbündnis unterzeichnet.

Sie würden darauf bestehen, ihren Protest in unmittelbarer Nähe zum Tagungsort in Schloss Elmau wahrnehmbar äußern zu können, kündigten die Vertreter der Aktionsplattform »Stop G7« im Vorfeld einer für Dienstag in München stattfindenden Pressekonferenz an, auf der sie über ihre diesbezüglichen Verhandlungen mit den Behörden informieren wollen. »Polizeiliche Einschränkungen oder gar ein Verbot der geplanten Kundgebungen in der Nähe des Tagungsortes der G7 werden wir nicht akzeptieren.«

Rund um Schloss Elmau wird derzeit ein 16 Kilometer langer Sperrzaun errichtet. Von solchen Absperrmaßnahmen nicht irritieren ließ sich ein Braunbär, der in den vergangenen Wochen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet wurde. In dieser Gegend wurde vor 16 Jahren bereits der vom damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) zum »Problembär« ernannte Braunbär Bruno erschossen. Dass es sich bei dem jetzigen Eindringling um einen russischen Bären handelt, ist zwar nur ein Gerücht. Doch der G7-Planungsstab der Polizei teilte am Montag mit, die Bärensichtung sei in die Lagebewertung aufgenommen worden.