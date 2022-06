»Die Steuermittel werden verzweifelt gebraucht«

Ralf Hirschberger/ZB/dpa Verbraucherkosten treffen vor allem Geringverdiener und Arme (Potsdam, 12.11.2018)

Sparen, sparen, sparen. Das scheint das altneue Motto in Zeiten von Krise und Krieg zu sein – und von Robert Habeck. Der Bundeswirtschaftsminister von Bündnis 90/Die Grünen stellte am vergangenen Freitag seine »Energiesparkampagne« vor. Bürger sollen demnach weniger duschen, mehr im Dunkeln sitzen und die Heizung weiter herunterdrehen. Nur, in welchen Industriesektoren müsste vor allem der Energieverbrauch reduziert werden?

Vorweg: Wir haben uns viel zu lang im Glauben befunden, dass Energie in unendlichen Mengen und zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung steht. In der aktuellen Situation kann niemand mehr an diesen Ideen festhalten – um so rasanter müssen Maßnahmen zur Energieeinsparung jetzt umgesetzt werden. Wir haben nicht mehr den Luxus, zwischen einzelnen Industriesektoren abzuwägen – alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche müssen jetzt ihren Beitrag leisten. Noch wichtiger ist allerdings, dass die Politik bzw. die politisch Verantwortlichen jetzt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit diese kurzfristigen Einsparungen auch mittel- und langfristig fortgeschrieben werden.

Wie sollten Krisengewinner und wirtschaftliche Profiteure des Krieges belastet werden? Denn der sogenannte Tankrabatt ging ja offensichtlich nach hinten los, alimentierte über die Hintertür faktisch die Mineralölkonzerne. Also, wer müsste in der Krise zahlen?

Es ist absurd, dabei zuzusehen, wie Millionen privater Haushalte in Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung leben und die Politik gleichzeitig eine milliardenschwere Umverteilungsmaschine anwirft, die Steuermittel, die verzweifelt an anderer Stelle gebraucht werden, nun zum Beispiel mit dem Tankrabatt an Konzerne weiterreicht. Dabei sind die Öl- und Gaskonzerne ohnehin die finanziellen Gewinner und profitieren von hohen Energiepreisen. Eine Übergewinnsteuer ergibt damit sehr viel Sinn.

Und das soll reichen?

Nein, das reicht noch nicht. Viel wichtiger wäre es, endlich sämtliche fossile Subventionen abzubauen. Zum Beispiel wird mit dem 2002 verabschiedeten Kraft-­Wärme-Kopplungsgesetz immer noch der Neubau von Gaskraftwerken aus Steuergeld subventioniert. Hier müssen wir dringend umsteuern und einen Strukturwandel für Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen einleiten.

Krisen treffen nicht alle gleichermaßen unterschiedslos. Wie lassen sich insbesondere »soziale Härten« bei einkommensschwachen Haushalten und sozial Deklassierten aufgrund der rasant gestiegenen Energiepreise abmildern?

Der beste Schutz vor explodierenden Energiepreisen ist eine Absenkung des Verbrauchs, etwa über die energetische Sanierung von Gebäuden. Deshalb befürworten wir die Umsetzung von Mindesteffizienzstandards als wichtige Verbraucherschutzmaßnahme. Gerade im vermieteten Wohnungssegment gibt es kaum Anreize für Vermieterinnen und Vermieter, Pläne für solche Änderungen anzustoßen, ohne dabei die Mieterinnen und Mieter zu belasten. Das muss geändert werden durch gesetzliche Verpflichtungen, aber auch durch ein entsprechend zu schaffendes, finanzielles Anreizsystem.

Dafür braucht es eine umgehende Reform des Mietrechts und eine Absenkung der Modernisierungsumlage. Gleichzeitig müssen Vermieterinnen und Vermieter fairer an den Energiekosten beteiligt werden, etwa durch eine vollständige Übernahme des Preises für den Ausstoß von Kohlendioxid.

Gut, das scheint Mieterinnen und Mieter zu schonen. Aber: Arbeiten Sie dabei mit Mieterorganisationen zusammen?

Selbstverständlich. Wir setzen uns als Deutsche Umwelthilfe gemeinsam mit dem Deutschen Mieterschutzbund beispielsweise für eine deutliche Erhöhung der Fördermittel im Bereich der Gebäude- und Heizungssanierung ein – hier muss es aus unserer Sicht deutlich besser als bisher gelingen, die vorhandenen Mittel in die sogenannte Bestandsertüchtigung zu lenken.